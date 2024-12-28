العصير الذي تم التقليل من شأنه يمكنه خفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول في نفس الوقت

عندما يتعلق الأمر بالعصائر، فإن عصير البرتقال يحظى بشعبية كبيرة على العديد من طاولات الإفطار. يحتوي عصير البرتقال على ما يكفي من فيتامين C ليوم كامل بينما يوفر أيضًا الكثير من البوتاسيوم والثيامين والفولات. يحب الأطفال أيضًا الطعم الحلو لعصير التفاح، حتى لو كان يفتقر إلى العناصر الغذائية الموجودة في عصير البرتقال. يمكنك أيضًا اختيار العصائر الاستوائية مثل المانجو أو الأناناس، أو ربما تفضل عصير التوت البري للحفاظ على صحة المسالك البولية.
أحد أنواع العصير التي لا تجدها غالبًا على أرفف متاجر البقالة هو عصير الشمندر – على الرغم من أنه في بعض الأحيان يمكنك العثور على عصير الشمندر المعصور على البارد في ممر المنتجات. أو قد تتمكن من طلب كوب من عصير الشمندر الطازج في بار العصير في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك حيث أن الرياضيين كانوا يشربون عصير الشمندر لسنوات للحصول على الطاقة والتعافي من أدائهم.
يحتوي عصير الشمندر على النترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك لتحسين تدفق الدم. ولهذا السبب نفسه، يمكن أن يساعد عصير الشمندر أيضًا في خفض ضغط الدم. لكن ما قد لا تعرفه هو أن عصير الشمندر يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول لديك أيضًا.
كيف يعمل عصير الشمندر على خفض ضغط الدم
يحتوي البنجر والسبانخ والكرفس والفجل على نسبة عالية من النترات، والتي تتحول إلى نتريت بواسطة البكتيريا الموجودة في الفم. تقوم الأحماض الموجودة في معدتك بتحويل بعض هذه النتريت إلى أكسيد النيتريك، ويدخل بعض النتريت إلى مجرى الدم. يساعد أكسيد النيتريك على توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم. جمعت مراجعة عام 2018 في Biomolecules نتائج 11 تجربة خاضعة للرقابة تتضمن تأثير عصير الشمندر على ضغط الدم. يمكن لعصير الشمندر أن يخفض ضغط الدم لمدة تصل إلى ثلاث ساعات بعد تناوله، وقد وجدت بعض الدراسات انخفاضًا في ضغط الدم لمدة تصل إلى 24 ساعة. كان عصير الشمندر فعالاً لدى الأشخاص الأصحاء وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
كما ثبت أن عصير الشمندر يحسن وظيفة الأوعية الدموية. في دراسة أجريت عام 2019 في مجلة Nutrients، شرب كبار السن الأصحاء (متوسط عمر 63 عامًا) إما 70 ملليلترًا (أقل بقليل من ربع كوب) من عصير الشمندر أو دواءً وهميًا يوميًا لمدة أسبوعين. عند شرب عصير الشمندر، انخفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 6 ملليمتر من الزئبق والضغط الانبساطي بمقدار 4 ملليمتر من الزئبق. وشهدوا أيضًا تحسنًا بنسبة 1.5% في وظيفة الأوعية الدموية الكبيرة.
عصير الشمندر قد يقلل أيضًا من نسبة الكوليسترول
من المعروف أن الأطعمة الغنية بالألياف تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار، والدهون الصحية من الأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك الدهنية يمكن أن ترفع نسبة الكوليسترول الحميد. قد يكون عصير الشمندر مفيدًا أيضًا في التحكم في مستويات الكوليسترول لديك، على الرغم من أن الأبحاث محدودة إلى حد ما. أظهرت دراسة أجريت عام 2015 في مجلة الصيدلة وعلوم التغذية أن جنود المشاة الأصحاء والنشطين بدنيًا يشربون 400 ملليلتر من عصير الشمندر (حوالي 13 أونصة) مرتين يوميًا لمدة 15 يومًا. ونتيجة لذلك، ارتفع مستوى الكوليسترول الحميد (HDL) لديهم بأكثر من 7 نقاط في المتوسط، وانخفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) لديهم بأكثر من 10 نقاط. ويعتقد الباحثون أن قوة عصير الشمندر في تحسين الكولسترول يمكن أن تعزى إلى مادة البيتالين الكيميائية النباتية.
ونظرت دراسة أخرى فيما إذا كان عصير الشمندر يمكن أن يقلل نسبة الكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. وجدت دراسة أجريت عام 2017 في المجلة الأيرلندية للعلوم الطبية أن شرب عصير الشمندر يوميًا لمدة أسبوعين يخفض نسبة الكوليسترول الضار LDL بنحو 14 نقطة ويخفض ضغط الدم. ومع ذلك، لوحظ هذا التأثير فقط في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط. ولم يكن عصير الشمندر فعالا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. حدد التحليل التلوي لعام 2022 في المشكلات الحالية في أمراض القلب أن عصير الشمندر لم يكن فعالاً بما يكفي في تقليل نسبة الكوليسترول.