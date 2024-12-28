العصير الذي تم التقليل من شأنه يمكنه خفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول في نفس الوقت

عندما يتعلق الأمر بالعصائر، فإن عصير البرتقال يحظى بشعبية كبيرة على العديد من طاولات الإفطار. يحتوي عصير البرتقال على ما يكفي من فيتامين C ليوم كامل بينما يوفر أيضًا الكثير من البوتاسيوم والثيامين والفولات. يحب الأطفال أيضًا الطعم الحلو لعصير التفاح، حتى لو كان يفتقر إلى العناصر الغذائية الموجودة في عصير البرتقال. يمكنك أيضًا اختيار العصائر الاستوائية مثل المانجو أو الأناناس، أو ربما تفضل عصير التوت البري للحفاظ على صحة المسالك البولية.

أحد أنواع العصير التي لا تجدها غالبًا على أرفف متاجر البقالة هو عصير الشمندر – على الرغم من أنه في بعض الأحيان يمكنك العثور على عصير الشمندر المعصور على البارد في ممر المنتجات. أو قد تتمكن من طلب كوب من عصير الشمندر الطازج في بار العصير في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بك حيث أن الرياضيين كانوا يشربون عصير الشمندر لسنوات للحصول على الطاقة والتعافي من أدائهم.

يحتوي عصير الشمندر على النترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك لتحسين تدفق الدم. ولهذا السبب نفسه، يمكن أن يساعد عصير الشمندر أيضًا في خفض ضغط الدم. لكن ما قد لا تعرفه هو أن عصير الشمندر يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول لديك أيضًا.