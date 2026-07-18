العقد الفظيع الذي يمكن أن يجبر بادريس على التجارة المحتملة مع ميسون ميلر

يتمتع ماسون ميلر بموسم رائع مع فريق بادريس، لكن أحد عقود زملائه في الفريق قد يتسبب في تداوله.

في حين أن الأقرب قد حقق 0.89 عصرًا ملتهبًا من ساحة اللعب، فإن زميله في الفريق Xander Bogaerts يصل إلى 0.645 OPS فقط ويتقاضى أجرًا كبيرًا مقابل القيام بذلك.

وقع بوغارتس، 33 عامًا، عقدًا مدته 11 عامًا بقيمة 280 مليون دولار مع سان دييغو في عام 2022، ويقال إنه “أمر مفروغ منه” أن بادريس سيحاول في النهاية الانتقال من مباراة كل النجوم أربع مرات.

وفقًا لكيفن آسي من San Diego Union-Tribune، الذي استشهد بمصادر مجهولة، لم يتم استبعاد إمكانية نقل ميلر كوسيلة لإرفاق عقد بوجارتس.

بوغارتس، الذي شهد تراجعا حادا في لعبه في سان دييغو منذ وصوله من بوسطن، يستحق 25 مليون دولار في الموسم الواحد حتى عام 2033.

قال Acee إن استعداد الفريق لأكل بعض من راتب Bogaerts يمكن أن “يقلب الموازين” في صفقة محتملة.

وفي الوقت نفسه، يخضع ميلر حاليًا لسيطرة الفريق لمدة ثلاث سنوات أخرى بعد أن استحوذت عليه سان دييغو في الموعد النهائي للتجارة العام الماضي في خطوة ناجحة.

لم يلعب فريق بادريس مثل المتنافسين هذا الموسم، على الرغم من أنهم ليسوا على بعد أميال من رصيف التصفيات أيضًا.

بعد خسارة يوم الجمعة 7-6 أمام رويالز، أصبح سان دييغو 48-49 و3 1/2 مباراة خارج مكان NL Wild Card.

وفي كلتا الحالتين، من المرجح أن يقرر الفريق قريبًا ما إذا كان يريد أن يكون مشتريًا أم بائعًا مع اقتراب الموعد النهائي للتجارة في 3 أغسطس.

وقال إيه جيه بريلر، رئيس عمليات البيسبول في بادريس، لصحيفة يونيون تريبيون: “ستكون تلك المحادثات على مدار الأسابيع القليلة المقبلة”.

“عليك أيضًا أن ترى كيف يلعب الفريق، وكيف نخرج من فترة الاستراحة وأيضًا ما يحدث هناك. سنذهب إلى العملية بعقلية منفتحة لنرى ما هو موجود ونرى ما يمكن أن يساعد نادينا. سنذهب بعقلية منفتحة بشأن ما إذا كان الأمر يتعلق بضم لاعبين أو كما تعلمون نوعًا من النظر إلى ما إذا كان علينا أن نسير في اتجاه آخر. أعتقد أن كل هذه الأشياء مطروحة على الطاولة.”