العلاقة المؤسفة بين حرقة وآلام الظهر

هل عانيت من آلام في الظهر عندما تحصل على حرقة؟ على الرغم من أن الظروف قد تبدو غير ذات صلة ، إلا أنها يمكن أن تكون متصلة. يحدث حرقة ، المعروفة أيضًا باسم الجزر الحمضي ، عندما يسمح العضلة العاصرة المريء السفلية (LES) الحمض من المعدة بالسفر إلى المريء. (هذا ما قد تشير إليه باسم “الغسيل العكسي” الحمضي لأن الحمض يتحرك في الاتجاه الخاطئ.)

على الرغم من أن معدتك مجهزة للتعامل مع هذه الأحماض ، إلا أن المريء ليس كذلك. وبالتالي ، فإن الأنسجة الحساسة في المريء أصبحت غاضبة ، مما يؤدي بك إلى الشعور بالإحساس المحترق أو اللدغة في حلقك ، وأحيانًا في صدرك العلوي. تلك السمات الشائعة للحرقة سيئة بما فيه الكفاية. لكن يمكن للآخرين الظهور أيضًا. وكما ذكر Kenan Thompson من SNL عندما انفتح حول التشخيص الطبي المرتبط بحرقة المعدة ، يمكن أن تؤثر الأعراض المشتركة للحرقة على جودة حياتك.

على سبيل المثال ، قد تبدأ في الشعور بالغثيان (ربما لدرجة أنك تهمة أو تتقيأ.) أو قد تبدأ في الشعور بتصريحات من الألم في ظهرك لأن الأعصاب الموجودة في المريء التي تتأثر بحمض المعدة يمكن أن تؤدي إلى الأعصاب في ظهرك. نتيجة لذلك ، قد يبدأ ظهرك في التآكل في كل مرة يكون لديك فيها حرقة.