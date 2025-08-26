العلاقة المؤسفة بين حرقة وآلام الظهر

هل عانيت من آلام في الظهر عندما تحصل على حرقة؟ على الرغم من أن الظروف قد تبدو غير ذات صلة ، إلا أنها يمكن أن تكون متصلة. يحدث حرقة ، المعروفة أيضًا باسم الجزر الحمضي ، عندما يسمح العضلة العاصرة المريء السفلية (LES) الحمض من المعدة بالسفر إلى المريء. (هذا ما قد تشير إليه باسم “الغسيل العكسي” الحمضي لأن الحمض يتحرك في الاتجاه الخاطئ.)
على الرغم من أن معدتك مجهزة للتعامل مع هذه الأحماض ، إلا أن المريء ليس كذلك. وبالتالي ، فإن الأنسجة الحساسة في المريء أصبحت غاضبة ، مما يؤدي بك إلى الشعور بالإحساس المحترق أو اللدغة في حلقك ، وأحيانًا في صدرك العلوي. تلك السمات الشائعة للحرقة سيئة بما فيه الكفاية. لكن يمكن للآخرين الظهور أيضًا. وكما ذكر Kenan Thompson من SNL عندما انفتح حول التشخيص الطبي المرتبط بحرقة المعدة ، يمكن أن تؤثر الأعراض المشتركة للحرقة على جودة حياتك.
على سبيل المثال ، قد تبدأ في الشعور بالغثيان (ربما لدرجة أنك تهمة أو تتقيأ.) أو قد تبدأ في الشعور بتصريحات من الألم في ظهرك لأن الأعصاب الموجودة في المريء التي تتأثر بحمض المعدة يمكن أن تؤدي إلى الأعصاب في ظهرك. نتيجة لذلك ، قد يبدأ ظهرك في التآكل في كل مرة يكون لديك فيها حرقة.
الإجهاد وآلام الظهر وارتداد الحمض
إن الاستجابات العصبية المشعة ليست هي الأسباب الوحيدة المحتملة لآلام الظهر المرتبطة بحرقة المعدة. آخر يمكن أن يكون آلام الظهر هو رد فعل جسدي على الإجهاد ، بدلاً من انعكاس مباشر للحرقة.
في دراسة أجريت عام 2012 في أمراض الجهاز الهضمي والعلوم التي شملت أكثر من 6800 مشارك ، لوحظ وجود إجهاد مرتفع ليكون له ارتباط كبير مع حرقة المعدة. قد يعني هذا أن حرقة حرقة ناتجة عن إجهادك. يمكن أن يكون للإجهاد والقلق آثار على جسمك. أحد الأمثلة على ذلك هو أن ظهرك قد يشعر بالألم لأنك قلق وليس بسبب حرقة المعدة نفسها.
لتخفيف كل من حرقة القلب وآلام الظهر ، قد ترغب في التحدث مع مزودك الطبي حول خيارات العلاج. على سبيل المثال ، إذا كان لديك حرقة فقط من حين لآخر ، يقترح مدير الصيدلة تارا أوبراين تجربة منتج مضادات مضغات سائلة أو سائل يضم كربونات الكالسيوم لتوفير الراحة (عبر WebMD). “إذا كانت الحرقة متقطعة فقط ، فهذا عادة ما يكون الخيار الأول”.
راحة دائمة من حرقة مزمن
من ناحية أخرى ، إذا جاء حرقة المعدة بانتظام ، فقد يتم اختبارك ومعالجتك (إذا لزم الأمر) لمرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، فإن حالة كينان تومبسون. يعاني الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء من حرقة في حالة حرقة متكررة لأن LES يرتاح باستمرار ويسمحون بحمض المعدة بالهروب نحو الفم.
يمكن معالجة GERD بعدة طرق. إن أقل الطرق الغازية هي تناول الأدوية التي تخفف من حمض المعدة قبل تناول الطعام (عادةً ما يتمثل حاصرات الهستامين 2 أو مثبطات مضخة البروتون ، على الرغم من أن الأخير قد يكون دواءًا يمكن أن يزيد من خطر الخرف) ، وتجنب الاستلقاء لبضع ساعات بعد الأكل ، والقضاء على الأطعمة والمشروبات التي يؤدي إلى توجيه التغيرات في الحياة.
قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء الذين لا يستجيبون جيدًا للأدوية وغيرها من العلاجات في المنزل مرشحين للعمليات الجراحية المصممة لإصلاح أي عيوب في وظيفة LES وتربح حمض المعدة. في نهاية المطاف ، يجب أن يحل حل المريء الخاص بك آلام الظهر إذا تم توصيل الشرطين.