العلاقة المرعبة التي كانت تربط دونالد ترامب بعائلة قاتله المحتمل

الآن وبعد أن بدأت الغبار المحيطة بمحاولة اغتيال دونالد ترامب تهدأ، يحاول المحققون الوصول إلى حقيقة ما حدث. وهذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بدوافع القاتل توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا، والذي قُتل بالرصاص في يوم إطلاق النار. وفي حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية، وصف العديد من الأشخاص كروكس بأنه “لطيف” و”هادئ” و”ذكي ولكنه غريب بعض الشيء” و”منعزل”. حصل على “درجات جيدة في الاختبارات” وكان “متحمسًا جدًا للتاريخ”. كما كان يرتدي أحيانًا “ملابس الصيد” إلى المدرسة وكان يتعرض للتنمر كثيرًا. علاوة على ذلك، جرب الانضمام إلى فريق البندقية الجامعي ولم ينجح لأنه كان “راميًا سيئًا”. وبشكل واضح: تم تصنيف عائلته من قبل حملة ترامب باعتبارها مؤيدين محتملين سيستجيبون لـ “رسائل مؤيدة لحقوق الأسلحة”، وفقًا لقناة الأخبار الرابعة البريطانية.
يمثل كروكس وعائلته تقاطعًا ديموغرافيًا غريبًا. كان كروكس نفسه جمهوريًا مسجلاً تقول هيئة الإذاعة البريطانية إنه تبرع بمبلغ 15 دولارًا لمنظمة ActBlue غير الربحية الداعمة للحزب الديمقراطي في عام 2021. والده ماثيو برايان كروكس، ليبرالي مسجل. والدته ماري إليزابيث كروكس، ديمقراطية مسجلة. كلاهما عاملان اجتماعيان مرخصان. تبدو بلدة بيتيل بارك الصغيرة التي يعيشون فيها وكأنها شريحة غريبة من الضواحي الخارجية، ويبدو أن جميع السكان مصدومون مما حدث. قال عضو المجلس المحلي دان جرزيبيك على قناة سي بي إس نيوز عن عائلة كروكس، “لقد شعرت أنهم أشخاص طيبون”. قال أحد الجيران لصحيفة نيويورك بوست إن حديقتهم كانت مليئة أيضًا، في بعض الأحيان، بلافتات MAGA.
تم تصنيفه على أنه مؤيد للسلاح في عام 2016
وكما ذكرت قناة 4 نيوز البريطانية، فإن الصلة بين دونالد ترامب وعائلة كروكس – بما في ذلك توماس ماثيو كروكس – تعود إلى عام 2016 عندما تم تسليط الضوء عليهم من قبل حملة ترامب الرئاسية. في ذلك الوقت، قام الفريق بتحليل الأرقام لمعرفة من بين سكان بنسلفانيا سيكون عرضة للرسائل المؤيدة للأسلحة. احتل والد كروكس ماثيو المرتبة العشرين في هذا الصدد من بين 19000 شخص في بيثيل بارك. أشار تقرير الحملة إلى أن ماثيو لم يكن يمتلك سلاحًا فحسب، بل كان صيادًا أيضًا. وأشار نفس التقرير إلى أن زوجته ماري كانت أيضًا من المحتمل أن تمتلك سلاحًا. كان هذا في الوقت الذي عرضت فيه الأسرة لافتات MAGA على حديقتهم.
في عام 2024، جاء تقرير حملة ترامب لعام 2016 غريبًا وبعيد النظر ودقيقًا. فوفقًا لصحيفة USA Today، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن والد كروكس كان يمتلك بندقية AR-556 التي استخدمها ابنه لمحاولة اغتيال السياسي يوم السبت 13 يوليو. وبينما لا نعرف من أين اشترى كروكس البندقية، فإننا نعلم أنه اشترى 50 طلقة من الذخيرة من Allegheny Arms & Gun Works في المدينة قبل محاولة الاغتيال. ووفقًا لهيئة الإذاعة الأسترالية، قال مالك Allegheny Arms & Gun Works، بروس بيندل، إن هناك “تقليدًا ثريًا للصيد وصيد الأسماك والأشياء الخارجية” في المنطقة بالإضافة إلى “عدد كبير من نوادي البنادق”. أما فيما يتعلق بما إذا كان بيندل قد باع بندقية AR-15 إلى كروكس أم لا، فقال: “هذا بيني وبين الله”.
من صديق MAGA إلى عدو
وكما ذكرنا، بدت عائلة كروكس وكأنها من أنصار دونالد ترامب على السطح. وعلى أقل تقدير، عرضوا لافتات MAGA على حديقتهم، واستهدفتهم حملة الرئيس السابق في عام 2016 باعتبارهم منفتحين على الرسائل المؤيدة للأسلحة النارية – وهي نقطة نقاش جمهورية إلزامية. وفي حديثها إلى WPXI، قالت كيلي ليتل، الجارة، عن أسرة كروكس، “كانت هناك بالتأكيد أشياء تدعم MAGA لفترة من الوقت”.
قدم توماس ماثيو كروكس تبرعه المذكور أعلاه إلى ActBlue في يناير 2021. وفي سبتمبر من نفس العام، بعد ثمانية أيام من عيد ميلاده الثامن عشر، سجل نفسه كجمهوري للتصويت في مقاطعة أليغيني. ووصف زميل سابق له في الدراسة كروكس بأنه “محافظ بالتأكيد” لصحيفة فيلادلفيا إنكوايرر وتساءل عن سبب استهدافه للمرشح المحافظ. وقال مستشار توجيهي سابق في مدرسته لصحيفة نيويورك بوست إنه لم يعرف الطالب سياسيًا. وبغض النظر عن ذلك، فقد تم إطلاق النار عليه في غضون 26 ثانية من إطلاق النار الأول. وهذا شيء لم يكن من الممكن أبدًا أن يتنبأ به ملف عائلة ترامب لعام 2016.