العلاقة المرعبة التي كانت تربط دونالد ترامب بعائلة قاتله المحتمل

الآن وبعد أن بدأت الغبار المحيطة بمحاولة اغتيال دونالد ترامب تهدأ، يحاول المحققون الوصول إلى حقيقة ما حدث. وهذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بدوافع القاتل توماس ماثيو كروكس البالغ من العمر 20 عامًا، والذي قُتل بالرصاص في يوم إطلاق النار. وفي حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية، وصف العديد من الأشخاص كروكس بأنه “لطيف” و”هادئ” و”ذكي ولكنه غريب بعض الشيء” و”منعزل”. حصل على “درجات جيدة في الاختبارات” وكان “متحمسًا جدًا للتاريخ”. كما كان يرتدي أحيانًا “ملابس الصيد” إلى المدرسة وكان يتعرض للتنمر كثيرًا. علاوة على ذلك، جرب الانضمام إلى فريق البندقية الجامعي ولم ينجح لأنه كان “راميًا سيئًا”. وبشكل واضح: تم تصنيف عائلته من قبل حملة ترامب باعتبارها مؤيدين محتملين سيستجيبون لـ “رسائل مؤيدة لحقوق الأسلحة”، وفقًا لقناة الأخبار الرابعة البريطانية.

يمثل كروكس وعائلته تقاطعًا ديموغرافيًا غريبًا. كان كروكس نفسه جمهوريًا مسجلاً تقول هيئة الإذاعة البريطانية إنه تبرع بمبلغ 15 دولارًا لمنظمة ActBlue غير الربحية الداعمة للحزب الديمقراطي في عام 2021. والده ماثيو برايان كروكس، ليبرالي مسجل. والدته ماري إليزابيث كروكس، ديمقراطية مسجلة. كلاهما عاملان اجتماعيان مرخصان. تبدو بلدة بيتيل بارك الصغيرة التي يعيشون فيها وكأنها شريحة غريبة من الضواحي الخارجية، ويبدو أن جميع السكان مصدومون مما حدث. قال عضو المجلس المحلي دان جرزيبيك على قناة سي بي إس نيوز عن عائلة كروكس، “لقد شعرت أنهم أشخاص طيبون”. قال أحد الجيران لصحيفة نيويورك بوست إن حديقتهم كانت مليئة أيضًا، في بعض الأحيان، بلافتات MAGA.