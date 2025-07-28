العلاقة غير المتوقعة بين مشاكل الأسنان واضطرابات النوم

يعد الحصول على ما يكفي من النوم كل ليلة أحد أعمدة الصحة الجيدة. ولكن بالنسبة لما يصل إلى 70 مليون شخص في الولايات المتحدة ، لا يأتي النوم بسهولة ، وفقًا لمعهد القلب والرئة والدم الوطني. الأرق هو اضطراب النوم الأكثر شيوعًا ، ولكن هناك أكثر من 80 نوعًا هناك. والبعض الآخر قد لا تدرك أن لديك ما لم يشير إليها شخص آخر.

قد يلاحظ شريكك علامات على اضطراب النوم ، لكن طبيب الأسنان قد يكتشف واحد أيضًا. يقول المعهد الوطني لأبحاث طب الأسنان والوجه القحفي إن أسنان التسطيح أو المتساقطة يمكن أن تكون علامة على نوم البروسينية ، مما يعني أنك تطحن أسنانك في الليل. يمكن أن يرتدي البروكسيمية أيضًا مينا الأسنان أو تجعل أسنانك أكثر حساسية. قد يتحقق طبيب الأسنان أيضًا مما إذا كان فكك يشعر بالآلام أو الضيقة.

على الرغم من أن البروسيمية للنوم تعتبر اضطراب حركة مرتبط بالنوم ، إلا أنها قد تكون أيضًا علامة على توقف التنفس أثناء النوم. وجدت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة الطب السريري وجود علاقة قوية بين بروكسيمي النوم وتوقف التنفس أثناء النوم المعتدل إلى المعتدل. ومن المثير للاهتمام ، أن نوم البروسينية لا يرتبط بتوقف التنفس أثناء النوم.