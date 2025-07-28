العلاقة غير المتوقعة بين مشاكل الأسنان واضطرابات النوم

يعد الحصول على ما يكفي من النوم كل ليلة أحد أعمدة الصحة الجيدة. ولكن بالنسبة لما يصل إلى 70 مليون شخص في الولايات المتحدة ، لا يأتي النوم بسهولة ، وفقًا لمعهد القلب والرئة والدم الوطني. الأرق هو اضطراب النوم الأكثر شيوعًا ، ولكن هناك أكثر من 80 نوعًا هناك. والبعض الآخر قد لا تدرك أن لديك ما لم يشير إليها شخص آخر.
قد يلاحظ شريكك علامات على اضطراب النوم ، لكن طبيب الأسنان قد يكتشف واحد أيضًا. يقول المعهد الوطني لأبحاث طب الأسنان والوجه القحفي إن أسنان التسطيح أو المتساقطة يمكن أن تكون علامة على نوم البروسينية ، مما يعني أنك تطحن أسنانك في الليل. يمكن أن يرتدي البروكسيمية أيضًا مينا الأسنان أو تجعل أسنانك أكثر حساسية. قد يتحقق طبيب الأسنان أيضًا مما إذا كان فكك يشعر بالآلام أو الضيقة.
على الرغم من أن البروسيمية للنوم تعتبر اضطراب حركة مرتبط بالنوم ، إلا أنها قد تكون أيضًا علامة على توقف التنفس أثناء النوم. وجدت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة الطب السريري وجود علاقة قوية بين بروكسيمي النوم وتوقف التنفس أثناء النوم المعتدل إلى المعتدل. ومن المثير للاهتمام ، أن نوم البروسينية لا يرتبط بتوقف التنفس أثناء النوم.
كيف يمكن أن تكون طحن الأسنان وتوقف التنفس أثناء النوم مرتبطة
قد يبدو بروكسيمي النوم مشكلة بسيطة ، لكن طبيب الأسنان قد لا يوافق على الأرجح. عندما يتساقط الفك في الليل ، يمكنك الضغط على ما يصل إلى 250 رطلاً من الضغط على أسنانك (وفقًا لمؤسسة النوم). هذا النوع من القوة يمكن أن يكسر الحشوات أو حتى كسر الأسنان. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن يؤدي البروكس إلى فقدان الأسنان والالتهابات المحتملة. بمرور الوقت ، قد ينتهي بك الأمر إلى العمل المؤلم والمكلف للأسنان لإصلاح الأضرار التي لحقت أسنانك أو فكك (لكل طبقة أسرة من Stonewalk).
فكيف يمكن توصيل طحن الأسنان بتوقف التنفس أثناء النوم؟ مقالة 2015 في النوم والتنفس وضعت بعض الاحتمالات. أولاً ، قد لا تكون متصلة على الإطلاق. ليس من غير المألوف أن يعاني الناس من اضطراب نوم واحد. ثانياً ، يمكن لشخص ما تطوير توقف التنفس أثناء النوم أولاً ، وقد يكون الطحن وسيلة الجسم في محاولة إعادة فتح مجرى الهواء المحظور. الاحتمال الثالث هو أن البروكس يبدأ أولاً ، وتأتي توقف التنفس في النوم لاحقًا. وفقًا لمؤسسة النوم ، قد يحدث هذا لأن إشارات الأعصاب التي تؤدي إلى طحن الأسنان يمكن أن تؤدي أيضًا إلى احتقان الأنف ، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة. ومع ذلك ، تظهر الأبحاث أن الحالات التي تتبع فيها طحن الأسنان حلقة توقف التنفس أثناء النوم أقل شيوعًا.
كيفية التعامل مع طحن أسنانك وتوقف التنفس أثناء النوم
إذا أشار طبيب الأسنان إلى أسنانك المتشققة أو المسطحة ، فهذا يستحق الحفر إلى ما يسبب بروكسيمي. يعد الإجهاد أحد عوامل الخطر الرئيسية ، وقد لا تدرك حتى أنك تشد أسنانك خلال لحظات مرهقة. إن حمل هذا التوتر والقلق في وقت النوم يمكن أن يؤدي إلى طحن الأسنان أثناء النوم. قد ترفع بعض الأدوية مثل مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) أيضًا خطر الإصابة بالبروكس ، لذلك من الجيد التحقق من طبيبك أو الصيدلي حول الآثار الجانبية المحتملة. ترتبط عادات نمط الحياة مثل التدخين وشرب الكحول بالبروكس أيضًا ، كما أنها عوامل خطر لتوقف التنفس أثناء النوم. يمكن أن يلعب تاريخ العائلة أيضًا دورًا في كلتا الحالتين.
يمكن أن تمنحك دراسة النوم تشخيصًا واضحًا لتوقف التنفس أثناء النوم ، أو غيرها من مشكلات النوم ، ولكن يمكن أن تكون مكلفة للغاية. قد يقترح طبيب الأسنان ارتداء واقي لدغة في الليل للمساعدة في حماية أسنانك. إذا كنت تعتقد أن التوتر قد يكون وراء بروكسيك ، فإن التركيز على نظافة النوم والاسترخاء قد يساعد. يعد العلاج السلوكي المعرفي للأرق (CBT-I) خيارًا آخر يمكن أن يخفف التوتر ويحسن النوم. وإذا كان البروكس الخاص بك يسبب ألم الفك أو الصداع ، فقد يكون المعالج الطبيعي قادرًا على إظهار بعض التمارين التي توفر الإغاثة.