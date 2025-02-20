العلامات التجارية لتسخين المرآب للتخلص من (وبدائل أفضل للنظر فيها)

اعتمادًا على المناخ في منطقتك ، قد ينخفض المرآب الخاص بك إلى درجة حرارة باردة غير مريحة خلال أشهر الشتاء. من الواضح أن هذه مشكلة رئيسية لأولئك الذين يستخدمون المساحة لإكمال مشاريع النجارة الصديقة للمبتدئين أو إصلاحات السيارات. ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي المرآب البارد المتجمد إلى المزيد من المشكلات المتعلقة ، مثل الأنابيب المتجمدة والمعدات أو أضرار السيارة. إن استخدام سخان المرآب لجعل المساحة أكثر دفئًا هو الحل الأمثل. المشكلة هي أنه قد يبدو من المستحيل معرفة العلامات التجارية لتسخين المرآب التي يجب تجنبها. هذا هو السبب في أن قمنا بتجميع عدد قليل من العلامات التجارية لتسخين المرآب التي يجب عليك الابتعاد عنها ، بما في ذلك Vornado و Dyna-Glo. تعتبر سخانات المرآب التي تباع من قبل Newair و Comfort Zone بدائل أفضل للنظر فيها.
أبلغ العملاء عن مشاكل حول سخانات مرآب Vornado و Dyna-Glo التي قد تمنحك بعض المتاعب. نسبيا ، فإن الخيارات التي تباع من قبل Newair و Comfort Zone ستقوم بتسخين المرآب الخاص بك وتعمل بسلاسة. لقد ألقينا نظرة على مراجعات العملاء لسخانات المرآب الشهيرة التي تباعها هذه العلامات التجارية لتحديد تصنيفاتنا. يمنحك ملاحظة تجارب العملاء نظرة ثاقبة على كيفية عمل سخانات الجراج هذه فعليًا ، بغض النظر عن العلامات التجارية التي تعلن عنها. بمجرد قراءة القائمة التالية ، ستصبح أكثر اطلاعًا ببعض سخانات المرآب في السوق.
مشاركة العملاء شكاوى السلامة حول سخان مرآب فيفسون
تعد قدرة التسخين والسلامة أمرًا أساسيًا عندما يتعلق الأمر بسخانات الجراج. لسوء الحظ ، تشير مراجعات العملاء إلى أن سخان مرآب Vivosun 8500W ، الذي يبلغ سعره 129.99 دولارًا ، لا يفي بأي من هذه المتطلبات. لديها تصنيف أمازون من 3.5 نجوم فقط. ونتيجة لذلك ، فإن Vivosun هي علامة تجارية لتسخين المرآب التي قد ترغب في تجنبها. ادعى أحد المراجعين الأمازون أن هذه الآلة تنبعث من رائحة الحرق وتسبب في رحلة الكسارة. “تم تركيبه بشكل صحيح باستخدام الأسلاك #10 و 40 أمبير ، ركض لمدة ساعة تقريبًا وبدأت في الرائحة مثلما كان هناك شيء محترق” ، صاغوا جزئياً. “بعد بضع دقائق تعثرت الكسارة. اتركها تبرد لفترة من الوقت ثم عادت إلى الخلف ، تعثرت على الفور.” نظري هذا العميل أن العطل قد يكون نتيجة لقضية كهربائية. إذا كان هذا هو الحال حقًا ، فقد تؤدي مشكلات المنتج الخاطئ إلى حريق كهربائي.
مراجعة Amazon أخرى شكاوى مفصلة حول قدرة سخان مرآب Vivosun على توفير الدفء الكافي. “لدي في متجري والوحيدة التي سوف تكون الحرارة أمامه مباشرة” ، كما تقول المراجعة. “اشترِ سخانًا مختلفًا. لدي 220 سلكيًا. يمكن لمفرن زوجتي تسخين مساحة أكبر من هذا المدفأة. هذا لا يمكن حتى تسخين 100 قدم مربع.” إذا كان لديك مرآب أكبر ، فقد يكون هذا أمرًا مقلقًا بشكل خاص. من الأفضل الذهاب مع خيار سخان مع عدد كبير من المراجعات التي تؤكد أنها يمكن أن توفر الدفء في جميع أنحاء الغرفة.
أبلغ عملاء Dyna-GLO عن خلل في المعجبين
تبيع Dyna-GLO أغلى خيار سخان المرآب في هذه القائمة ، وسخان المرآب الكهربائي Dyna-Glo 10000-Watt. يسردها Amazon مقابل 383.11 دولار. ومع ذلك ، تشير المراجعات الفقيرة للعديد من المنتجات إلى أن أدائه قد لا يبرر هذا التسعير. تلقى هذا Dyna-GLO مراجعة Super Low 2.7 نجوم على موقع Lowe ومراجعة 3.4 نجوم على Amazon. تدعي المراجعات المتعددة على كلا المواقع الإلكترونية أن مروحة سخان المرآب لا تنطلق. وكتب أحد مستخدمي الأمازون جزئياً: “توقفت المروحة عن الإغلاق منذ حوالي شهر أو شهرين ، لكن بما أنه ليس لدي مصدر حرارة بديل في المرآب ، فقد تركته حتى الآن مع ارتفاع درجة حرارة الطقس”.
قامت مراجعة منفصلة على موقع Lowe على توضيح قصة مماثلة. “تم تثبيته ، وعمل بشكل رائع لمدة أسبوع ، ثم لن تغلق المروحة” ، كما تقول. ثم أوضح العميل أنهم حصلوا أخيرًا على المروحة عندما تم قلب الترموستات على طول الطريق. ومع ذلك ، واجهوا نفس المشكلة عند استخدام سخان المرآب مرة أخرى. في النهاية ، اضطر العميل إلى إيقاف تشغيل الكسارة للحصول على المروحة للتوقف عن الجري.
هذه ليست سوى اثنين من المراجعات العديدة التي تحدد نفس عطل المروحة. نظرًا لأن مكونًا حيويًا داخل سخان المرآب الكهربائي Dyna-GLO 10000-وات لا يعمل على ما يبدو على النحو المقصود ، ولا تقدم المراجعات أن خدمة العملاء لا توفر دعمًا كافيًا لحل المشكلة ، فقد ترغب في تجنب سخانات مرآب العلامة التجارية Dyna-GLO. سلبيات جانبا ، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تركيب هذا المدفأة على السقف لتوفير المساحة وإبعاد الحرارة عالية.
سخان المرآب الكهربائي 5600 واط في Newair مثير للإعجاب
الآن ، دعنا نغوص في ماركات سخان المرآب مع منتجات أكثر واعدة. يستحق سخان Newair Portable Electric Garage ، بالنظر إلى مراجعته الإجمالية فوق 4 نجوم على Amazon ، موقع Home Depot ، وموقع Newair. يكلف 137.62 دولار على أمازون. يجب أن يكون لديك أقل للقلق عندما يتعلق الأمر بتسخين مرآب كبير خلال فصل الشتاء مع هذه العلامة التجارية لأن عدد لا يحصى من مراجعات العملاء على سخان المرآب الكهربائي المحمول يمتدح قدراته على التدفئة. “هذه بصراحة واحدة من أفضل الإضافات إلى متجري منذ فترة طويلة” ، صُنع أحد العملاء كجزء من مراجعة مشتركة على موقع Home Depot. ثم أوضحوا أن المنتج يسخن مرآبهم في 20 دقيقة فقط. إذا كنت بحاجة إلى تفجير الهواء البارد من مساحتك بسرعة ، فقد يكون هذا هو الخيار الأفضل لك.
كما أشادت مراجعة Amazon المنفصلة بأداء المدفأة. “لدي حوالي 22 × 22 مرآب معزول ،” يقرأ. “عندما يكون -10 مئويًا أو نحو ذلك ، يمكنني تشغيل هذا لمدة ساعة تقريبًا وسوف يصل إلى حوالي 15-20 درجة مئوية أو نحو ذلك ، وهو أكثر من دافئ بدرجة كافية بالنسبة لي في المرآب.” تشير هذه البصيرة إلى أن Newair يجعل سخانات المرآب تستحق الشراء. إذا كنت مهتمًا بشراء سخان المرآب الكهربائي المحمول للعلامة التجارية ، فربما تريد أن تعرف قليلاً عن ميزاتها. يمكن للسخان أن يسخن المساحات التي يصل إلى 800 قدم مربع ، ويتضمن سلك طاقة بطول 6 أقدام ، ويمكن نقله بسهولة بفضل المقبض في الأعلى.
سوف يسخن سخان مساحة المرآب من منطقة الراحة مرآبك بالكامل
إذا كنت تفضل سخان المرآب ذو التصنيف العالي والسلكي ، تحقق من ما تقدمه منطقة الراحة. يمكن أن يكون سخان مساحة مرآب السقف في منطقة الراحة شاقًا في سقفك للمساعدة في الحفاظ على مرآب المرآب الخاص بك. الأهم من ذلك ، أن هذا المنتج لديه تصنيف إجمالي 4.3 نجوم على Amazon. كان لدى العملاء الكثير من الأشياء الرائعة لتقولها عن أدائها. وكتب أحد المراجعين: “الحرارة الساخنة الممتازة التي تخرج ، وعلى بعد 12 قدمًا تقوم المروحة بوضوح”. “إن قوة المروحة جيدة ، والحرارة ساخنة فقط على 2 ، والعلاج المحتمل الوحيد للبعض هو أن الحرارة ليست دقيقة في الوظيفة مثل فرن منزلك بأكمله. من يهتم؟” تدعي مراجعة Amazon منفصلة أن المنتج يعمل بهدوء ويقوم بعمل رائع في الحفاظ على مرآب دافئ.
إذا كنت مهتمًا بشراء سخان المرآب هذا بنفسك ، ضع في اعتبارك أنه يأتي في ثلاثة خيارات مختلفة من القوة الكهربائية بأسعار مختلفة. السخان الذي تبلغ مساحته 7500 واط هو 151.91 دولار ، وسخان 5000 واط هو 97.99 دولار ، وسخان 10000 واط هو 289.99 دولار. يمنحك هذا خيار تحديد القوة الكهربائية المناسبة لحجم المرآب الخاص بك. تختلف الميزات اعتمادًا على خيار القوة الكهربائية التي تحددها. يحتوي سخان منطقة راحة مماثلة أيضًا على تصنيف 4.3 نجوم على موقع Home Depot ، لذلك قد يكون من الآمن القول إن هذه العلامة التجارية تبيع منتجات موثوقة.