تم الاعتراف بوش كعلامة تجارية موثوقة لعدة سنوات ، ولكن في عام 2025 ، تفوقت العلامة التجارية منافسيها حقًا ، وذلك بفضل الجودة التشغيلية وسهولة الاستخدام ودعم العملاء. في المتوسط ​​، تتلقى غسالات الأطباق Bosch العلامة التجارية 4.5 تصنيف عملاء في جميع الطرز وتجار التجزئة ، على الرغم من أن كبار البائعين يتم تصنيفهم بشكل عام. يمتدح العملاء باستمرار نماذج مختلفة لقدرتهم على تنظيف الأطباق في كل مرة ، حتى دون شطفها قبل دورة الغسيل. قال أحد عملاء Lowe ، “لقد كانت غسالة الصحون هذه نعمة! مع طفلين صغيرين ، نحتاج إلى استغلال غسالة الصحون الفقيرة هذه بعد كل وجبة ، ولكن الاستخدام بعد الاستخدام ، فإنه يوفر دائمًا أطباقًا نظيفة.”

عامل رئيسي آخر في موثوقية غسالات الصحون بوش هو المتانة. يتم الإشادة طول طول هذه الآلات بشكل متكرر تقريبًا مثل جودة وظيفة التنظيف. كتب عميل آخر لوي ، “أردت أن آخذ الوقت الكافي للاعتراف بمدى امتناني لخدمة غسالة الصحون الخاصة بي تقريبًا 4 سنوات من الخدمات التي لا تشوبها شائبة ، هادئة ، يمكن الاعتماد عليها.” بينما ذكر آخر ، “غسالة الصحون هذه هي بديل لبوشنا السابق الذي استمر 16 عامًا ، مع اثنين من الإصلاحات البسيطة في وقت لاحق من حياتها. غسالة الصحون الجديدة رائعة: هادئة ، تحصل على الأطباق نظيفة وجافة للغاية.”

بفضل المتانة الفائقة والاهتمام برضا العملاء ، قد لا تجد نفسك أبدًا في استكشاف مشاكل غسالة الصحون الشائعة التي يمكن أن تتحول إلى مشكلات كبيرة. يضم Bosch دعم العملاء السريع والفعال لجميع أنواع المشكلات ، من معالجة المشكلات الفنية إلى الإجابة على أسئلة العملاء البسيطة ، ويتفق العملاء! كانت الشكوى الوحيدة التي ظهرت مرتبطة بقضايا بسيطة في لوحة التحكم.