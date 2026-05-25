العلامة التجارية الرائعة للأواني الزجاجية الكريستالية التي ستشعر بسعادة غامرة عندما تجدها في متجر التوفير

تعتبر النظارات إحدى تلك العناصر التي من الأفضل شراؤها من متجر التوفير بدلاً من دفع الثمن الكامل. إنها متوفرة بكثرة على الرفوف، وبأسعار معقولة، وفي كثير من الحالات، تتميز بتصميمات أكثر إثارة للاهتمام من القطع التي قد تصادفها في المتاجر التقليدية. إن احتساء النبيذ الخاص بك، أو الاستمتاع بكوكتيل، أو حتى مجرد تناول كوب من الماء في منتصف الليل يمكن أن يصبح على الفور تجربة أكثر راقية عندما يتم تعزيزها بقطعة كريستال مزخرفة، وفي كثير من الحالات، يمكنك الحصول على هذه الجرعة من الفخامة بأقل من دولار واحد. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بعلامة تجارية قديمة تستحق الشراء دائمًا من متجر التوفير: Waterford.
لقد كانت واترفورد موجودة منذ ما يقرب من 250 عامًا، وفي وقتها، أنتجت قطعًا كريستالية مذهلة، وقد اكتسبت اسمًا كبيرًا لنفسها. تأسست لأول مرة في أيرلندا وسميت على اسم المدينة التي نشأت فيها، وقد حققت نجاحًا أوليًا، لكنها أغلقت في عام 1870. ولكن في عام 1947، عادت الأمور إلى طبيعتها. أصبحت شركة Waterford واحدة من أكثر الشركات شهرةً وشعبية في إنتاج منتجات الكريستال الفاخرة خلال حقبة منتصف القرن هذه. من المحتمل أنك على دراية بخط Lismore الخاص بالعلامة التجارية، حتى لو لم يكن بالاسم. ففي نهاية المطاف، لا يزال هذا التصميم يحمل لقب نمط الكريستال الأكثر مبيعًا في العالم.
نظرًا لأن تناول الطعام أصبح غير رسمي على مر السنين، انخفضت الحاجة إلى أكواب الكريستال وأدوات المائدة والأواني ببطء، مما أدى إلى طوفان من هذه القطع التي تنتهي في أكوام التبرعات. لكن خسارتهم هي مكسب لنا. إذا كنت تبحث عن القليل من الفخامة، فاحرص على شراء قطع Waterford في المرة القادمة التي تتوجه فيها إلى التوفير.
كيفية التعرف على قطع كريستال واترفورد
يتطلب التعرف على قطع Waterford الأصلية في البرية قليلًا من البحث، ولكن لحسن الحظ، لا يزال ذلك ممكنًا جدًا. أولاً، ستحتاج إلى معرفة كيفية التمييز بين الكريستال الثمين والزجاج المقطوع في متجر التوفير. في حين أن الكريستال هو نوع من الزجاج، فليس كل الزجاج بلوريًا. يحتوي الكريستال على الرصاص، مما يجعله أكثر متانة. ونتيجة لذلك، غالبًا ما تكون هذه القطع أرق وأكثر زخرفة وأثقل من الزجاج العادي. يمكن أيضًا التعرف على البلورة الأصلية من خلال صوتها – الاستماع إلى قرع بدلاً من صوت رنين خافت – وقدرتها على إنشاء منشورات عندما يتم تسليط الضوء من خلالها.
مع قليل من التدريب، ستتمكن من التعرف على الكريستال بنظرة واحدة، ولكن كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت القطعة هي Waterford؟ ابحث عن السمة المميزة. على الرغم من أن العلامات قد تختلف بناءً على عمر القطعة ونمطها، إلا أنه يجب عليك البحث عن فرس البحر المحفور أو كلمة “Waterford”. في كثير من الحالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظارات، ستجد هذا في الجزء السفلي من المنتج. يجب أن تكون هذه العلامة، إلى جانب المظهر العام والجودة، كافية بالنسبة لك للتعرف على منتج Waterford للاستخدام الشخصي، ولكن هناك احتمال أن تواجه قطعًا مزيفة.
إذا كنت تريد التأكد تمامًا من أن قطعة Waterford الخاصة بك أصلية أو معرفة المزيد عن أصولها، فقم بإلقاء نظرة على النمط. هناك العديد من الخطوط المميزة لهذه العلامة التجارية، بما في ذلك نمط Lismore المذكور أعلاه، لذا فإن إجراء بحث عكسي عن الصور، أو النشر في منتدى جامعي، أو البحث في القوائم المستعملة يمكن أن يساعد في تحديد الهوية.