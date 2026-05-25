العلامة التجارية الرائعة للأواني الزجاجية الكريستالية التي ستشعر بسعادة غامرة عندما تجدها في متجر التوفير

تعتبر النظارات إحدى تلك العناصر التي من الأفضل شراؤها من متجر التوفير بدلاً من دفع الثمن الكامل. إنها متوفرة بكثرة على الرفوف، وبأسعار معقولة، وفي كثير من الحالات، تتميز بتصميمات أكثر إثارة للاهتمام من القطع التي قد تصادفها في المتاجر التقليدية. إن احتساء النبيذ الخاص بك، أو الاستمتاع بكوكتيل، أو حتى مجرد تناول كوب من الماء في منتصف الليل يمكن أن يصبح على الفور تجربة أكثر راقية عندما يتم تعزيزها بقطعة كريستال مزخرفة، وفي كثير من الحالات، يمكنك الحصول على هذه الجرعة من الفخامة بأقل من دولار واحد. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بعلامة تجارية قديمة تستحق الشراء دائمًا من متجر التوفير: Waterford.

لقد كانت واترفورد موجودة منذ ما يقرب من 250 عامًا، وفي وقتها، أنتجت قطعًا كريستالية مذهلة، وقد اكتسبت اسمًا كبيرًا لنفسها. تأسست لأول مرة في أيرلندا وسميت على اسم المدينة التي نشأت فيها، وقد حققت نجاحًا أوليًا، لكنها أغلقت في عام 1870. ولكن في عام 1947، عادت الأمور إلى طبيعتها. أصبحت شركة Waterford واحدة من أكثر الشركات شهرةً وشعبية في إنتاج منتجات الكريستال الفاخرة خلال حقبة منتصف القرن هذه. من المحتمل أنك على دراية بخط Lismore الخاص بالعلامة التجارية، حتى لو لم يكن بالاسم. ففي نهاية المطاف، لا يزال هذا التصميم يحمل لقب نمط الكريستال الأكثر مبيعًا في العالم.

نظرًا لأن تناول الطعام أصبح غير رسمي على مر السنين، انخفضت الحاجة إلى أكواب الكريستال وأدوات المائدة والأواني ببطء، مما أدى إلى طوفان من هذه القطع التي تنتهي في أكوام التبرعات. لكن خسارتهم هي مكسب لنا. إذا كنت تبحث عن القليل من الفخامة، فاحرص على شراء قطع Waterford في المرة القادمة التي تتوجه فيها إلى التوفير.