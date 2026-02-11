إذا كنت تزور متاجر التوفير بشكل منتظم بحثًا عن العناصر التي من شأنها أن تجعل مثمني “Antiques Roadshow” يلهثون، انتبه جيدًا للفخار. العلامة التجارية الفخارية القيمة التي يبحث عنها هواة الجمع دائمًا في متجر التوفير هي شركة Rookwood Pottery Company، وهي حجر الزاوية في حركة الفنون والحرف الأمريكية. تأسست الشركة عام 1880، وتتمتع بإرث طويل من السيراميك، حيث أنتجت ملايين القطع على مدار تاريخها.

بدأت شركة Rookwood Pottery Company في سينسيناتي، أوهايو، تحت إشراف الفنانة ماريا لونجورث نيكولز ستورر. كانت عضوًا في عائلة كوين سيتي لونغوورث الغنية، وعملت كرسامة صينية. لقد ألهمتها الدخول في صناعة الفخار بعد مشاهدة معرض الفخار الياباني في المعرض المئوي لعام 1867 في فيلادلفيا. عند تسمية شركتها، استعارت Storer ملكية والدها البالغة 100 فدان، حيث نشأت في حي وولنت هيلز في سينسيناتي. بدأت بفرن واحد، حيث قامت بإطلاق السيراميك من الطين الذي مصدره وادي نهر أوهايو، وبدأت الاستوديو الخاص بها في مدرسة قديمة في حي فوق نهر الراين بالمدينة. غالبًا ما كانت القطع المبكرة المصنوعة من هذا الطين ذات لون برتقالي مصفر بسبب الرواسب المعدنية من المنطقة.

بعد فوزه بجائزة في معرض باريس عام 1889، أصبح روكوود مشهورًا بعمله في صناعة الخزف الأمريكي، حتى أنه قام بترويج مادة زجاجية تسمى “سينسيناتي ليموج”. لقد صنعت فخارًا مستوحى من الطراز الياباني بزخارف من الزهور والحيوانات، وفي النهاية جلبت الفنان كيتارو شيراياماداني. أصبح Shirayamadani الفنان النجم في Rookwood، حيث قام بتغليف المزهريات والأواني الفخارية الأخرى بفن مفصل بشكل معقد. تختلف أسعار Rookwood حسب العمر والفنان والتزجيج والحالة. قد تتراوح أسعار المزهريات المُخزنة عادة ما بين 100 إلى 400 دولار، على الرغم من أن القطع من السنوات الأولى للشركة يمكن أن تجلب ما بين 1000 إلى 3000 دولار. تحظى أعمال شيراياماداني بتقدير كبير، حيث تصل قيمة بعض القطع إلى 33 ألف دولار، ويقال إن إحدى القطع سجلت رقماً قياسياً في المزاد بمبلغ 350 ألف دولار.