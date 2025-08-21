العلامة الخاطئة عادة على القوباء المنطقية لا ينبغي أن تتجاهلها

إذا كنت تعاني من القوباء المنطقية ، فأنت تعرف مدى عدم ارتياح التجربة بشكل خاص. ناتج عن إعادة تنشيط فيروس الحماق-زوستر (VZV)-ويعرف أيضًا باسم فيروس جدري الماء-في الجسم ، فإن هذه الحالة الحاكة المؤلمة هي في الواقع أكثر شيوعًا مما قد تدرك.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن ما يقرب من مليون شخص في الولايات المتحدة تقلص القوباء المنطقية ، وسوف يختبرها حوالي ثلث سكان البلاد مرة واحدة على الأقل في حياتهم. هذا صحيح: من الممكن الحصول على القوباء المنطقية أكثر من مرة ؛ الطريقة الوحيدة لحماية نفسك من هذه الحالة الجلدية المزعجة – التي ليس لها علاج ، بالمناسبة – هي الحصول على لقاح القوباء المنطقية.

إذا تركت غير معالجة أو غير مشخصة ، يمكن أن تسبب القوباء المنطقية مضاعفات طويلة الأجل في الجسم ، وهذا هو السبب في أنه سيكون في مصلحتك إذا تمكن طبيبك من التقاطها مبكرًا. لسوء الحظ ، هناك علامة شائعة على المرض تميل إلى أن يكون مخطئًا لشيء آخر: طفح جلدي مفاجئ يعزى خطأً إلى أسباب أخرى (على سبيل المثال ، السباحة في المياه المعالجة بالكلور).