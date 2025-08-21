العلامة الخاطئة عادة على القوباء المنطقية لا ينبغي أن تتجاهلها

إذا كنت تعاني من القوباء المنطقية ، فأنت تعرف مدى عدم ارتياح التجربة بشكل خاص. ناتج عن إعادة تنشيط فيروس الحماق-زوستر (VZV)-ويعرف أيضًا باسم فيروس جدري الماء-في الجسم ، فإن هذه الحالة الحاكة المؤلمة هي في الواقع أكثر شيوعًا مما قد تدرك.
وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن ما يقرب من مليون شخص في الولايات المتحدة تقلص القوباء المنطقية ، وسوف يختبرها حوالي ثلث سكان البلاد مرة واحدة على الأقل في حياتهم. هذا صحيح: من الممكن الحصول على القوباء المنطقية أكثر من مرة ؛ الطريقة الوحيدة لحماية نفسك من هذه الحالة الجلدية المزعجة – التي ليس لها علاج ، بالمناسبة – هي الحصول على لقاح القوباء المنطقية.
إذا تركت غير معالجة أو غير مشخصة ، يمكن أن تسبب القوباء المنطقية مضاعفات طويلة الأجل في الجسم ، وهذا هو السبب في أنه سيكون في مصلحتك إذا تمكن طبيبك من التقاطها مبكرًا. لسوء الحظ ، هناك علامة شائعة على المرض تميل إلى أن يكون مخطئًا لشيء آخر: طفح جلدي مفاجئ يعزى خطأً إلى أسباب أخرى (على سبيل المثال ، السباحة في المياه المعالجة بالكلور).
لماذا يجب أن تأخذ طفح جلدي على محمل الجد
في Reddit ، شاركت User U/SurvivorsavedMylife في إزعاجها المعتدل في حقيقة أنها طورت طفحًا على ذراعها بعد أن تسبح أثناء إجازتها. كما نشرت المستخدم صورًا لطفحها ، واصفاها بأنها مؤلمة وأشار إلى أنها انتشرت إلى أجزاء مختلفة من ذراعها على مدار ثلاثة أيام.
سارع المعلقون إلى الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يكون من القوباء المنطقية – وبالتأكيد ، بعد استشارة الطبيب ، نشر المستخدم تحديثًا يؤكد أنه ، في الواقع ، القوباء المنطقية. “بصراحة ، ما زلت مرتبكًا بعض الشيء كيف حصلت على هذا في المقام الأول ،” شاركت ، “لأنني لم أحصل على جدري الدجاج”. تجدر الإشارة إلى أنه من الممكن أن يعاني الشخص من جدري الماء ، أو الفيروس الذي يسبب جدري الماء ، دون أن يدرك ذلك.
في حديثها إلى نيوزويك ، كشفت أنه على مدار تشخيص ، تعلمت أيضًا الفرق بين الطفح الجلدي والخطوط الطفح القوباء المنطقية: “ما لم أكن أعرفه هو أن الطفح الجلدي الكلور يحدث عادة على جانبي الجسم ، حيث يحصل بين بدلة السباحة”. في المقابل ، يميل الطفح الجلدي القبيح إلى الظهور على جانب واحد فقط من الجسم.
في نهاية المطاف ، من الآمن بكثير أن يكون هناك طفح جلدي من أي نوع يتم فحصه من قبل أخصائي طبي بدلاً من افتراض ما هي عليه أو للتشخيص الذاتي. (في ملاحظة ذات صلة ، إليك كيفية التمييز بين الأكزيما والقوباء المنطقية.)