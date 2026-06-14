العلامة المخفية التي يجب عليك البحث عنها عند شراء الأثاث إذا كنت تريد أن يستمر

هل تبحث عن أثاث جديد؟ قد يكون من المربك معرفة ما الذي تبحث عنه وسط بحر من الخيارات. إذا كنت تبحث عن نصائح لضمان شراء أثاث مصمم ليدوم طويلاً، فأنت تريد التأكد من اختيار قطعة ذات بنية قوية، وعلى وجه الخصوص، إطار قوي. مع تقارير وكالة حماية البيئة الأمريكية عن زيادة من حوالي 2150 طنًا من الأثاث والمفروشات المرسلة إلى مدافن النفايات في عام 1960 إلى 9680 طنًا في عام 2018، تشير الأرقام إلى أن قدرًا كبيرًا من الأثاث لم يتم بناؤه ليدوم.

يُعرف هذا النوع من الأثاث بالأثاث السريع، وهو ديكور المنزل الذي يتجنبه الناس لسبب وجيه. إن الأثاث السريع المصنوع من مواد منخفضة الجودة ومنخفضة التكلفة ومجهز بمثبتات وتركيبات رخيصة الثمن يشبه إلى حد ما الموضة السريعة من حيث أنه مصمم للوصول إلى العملاء بسعر رخيص وبسرعة. ولكن ليس هناك عمر طويل لهذه القطع، وهي تمثل نوعًا من الاقتصاد الزائف، حيث سيتعين عليك على الأرجح استبدالها في فترة زمنية قصيرة جدًا. من المرجح أن ينكسر الأثاث الرخيص جدًا أو يتآكل في وقت أقرب بكثير، وقد يكون ذلك بمثابة اقتصاد زائف على المدى الطويل. السر هو البحث بدلاً من ذلك عن أثاث ذو عظام جيدة. ويبدأ ذلك بإطار قوي وجيد الصنع لا يتم تجميعه عادةً في المنزل.