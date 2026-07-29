العلم الأحمر الذي تم التغاضي عنه الذي واجهته كارلي سيمون قبل تشخيص مرض باركنسون

لم يكن تشخيص مرض باركنسون لكارلي سيمون ناجمًا عن لحظة دراماتيكية. في بيان على Instagram تمت مشاركته في يوليو 2026، شاركت صانعة الأغاني الناجحة “You So Vain” أنها بدأت تلاحظ لأول مرة وجود شيء خاطئ بعد فترة وجيزة من خضوعها لعملية جراحية استبدلت ركبتيها ووركها. عندما بدأت تعاني من صعوبات في المشي بعد ذلك، من الطبيعي أن ترجع هذه الصعوبات إلى الجراحة. ومع ذلك، عندما استمرت حركتها في التدهور بمرور الوقت، بدأت تشك في أن مشكلاتها الصحية تجاوزت عملية التعافي من الجراحة.

في البداية، لم تكن قادرة على رفع نفسها من الكراسي المنخفضة دون دعم، ولم تواجه المزيد من الصعوبات إلا عندما اضطرت إلى الجلوس على الأثاث المحشو. وكما وصفت الأمر، “بمجرد الجلوس، شعرت كما لو أن الكرسي قد ابتلعني وربما أبقى هناك بشكل دائم، مثل الضيف الذي تجاوز مدة ترحيبه بشدة”. وأضاف سايمون: “في نهاية المطاف، كانت هناك فترات لم أتمكن فيها من المشي دون مساعدة كبيرة”.

وبعد خضوعه لعدة اختبارات، تم تشخيص إصابة النجم بمرض يمكن أن يكون له مضاعفات تهدد حياته: مرض باركنسون. تنص مؤسسة باركنسون على أن أحد الأعراض المبكرة للمرض هو الشعور بألم أو تصلب في الوركين أو الكتفين. ومن الشائع أيضًا مواجهة صعوبة في الحركة والمشي. بالإضافة إلى ذلك، في أحد المواضيع في أخبار باركنسون اليوم، أكد العديد من الأشخاص أن صعوبة المشي كانت واحدة من أولى أعراض مرض باركنسون التي عانوا منها.

والجدير بالذكر، في بيان سيمون على إنستغرام، أنها شاركت أنها بدأت في تناول الدواء لتصلب العضلات والأعراض الأخرى. كما اغتنم الفائز بجائزة جرامي الفرصة للتحدث عن جانب أقل الحديث عنه في مرض باركنسون.