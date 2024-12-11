العلم يشرح العلاقة المثيرة للقلق بين الأحلام السيئة والخرف

كم مرة استيقظت بعد حلم مزعج؟ يمكن أن تكون الكوابيس شائعة عند الأطفال الصغار، وهو ما يفسر سبب رغبة الأطفال إما في النوم مع ضوء الليل أو الزحف إلى سرير والديهم. يمكن أيضًا أن يكون وجود كابوس أو حلم مزعج أمرًا شائعًا لدى البالغين، حيث يؤثر على ما يصل إلى 29٪ من الأشخاص شهريًا، وفقًا لمقال نُشر عام 2009 في عيادة طب النوم.

بالنسبة لبعض الناس، تعتبر الأحلام المزعجة حدثًا أسبوعيًا. يمكن لظروف الحياة المجهدة، أو بعض الأدوية، أو التمرير قبل النوم أن تؤثر في تكرار أحلامك المخيفة. وفقًا لمقال نُشر عام 2022 في eClinicalMedicine (مجلة Lancet)، قد تشير الكوابيس المتكررة أيضًا إلى الضغط على دماغك (وإليك ما تفعله الكوابيس بجسمك).

سألت الدراسة مجموعتين – مجموعة واحدة من البالغين في منتصف العمر (متوسط ​​العمر 50 عامًا) ومجموعة أخرى من كبار السن (متوسط ​​العمر 83 عامًا) – حول عدد المرات التي عانوا فيها من أحلام مزعجة. وبعد عدة سنوات، تابع الباحثون الاختبارات المعرفية (عند البالغين في منتصف العمر) أو تشخيص الخرف (عند كبار السن). كان البالغون في منتصف العمر الذين عانوا من أحلام مزعجة متكررة أكثر عرضة أربع مرات للتدهور المعرفي بعد سنوات. كان كبار السن الذين لديهم المزيد من تكرار الأحلام المؤلمة أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمقدار الضعف.