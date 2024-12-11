العلم يشرح العلاقة المثيرة للقلق بين الأحلام السيئة والخرف

كم مرة استيقظت بعد حلم مزعج؟ يمكن أن تكون الكوابيس شائعة عند الأطفال الصغار، وهو ما يفسر سبب رغبة الأطفال إما في النوم مع ضوء الليل أو الزحف إلى سرير والديهم. يمكن أيضًا أن يكون وجود كابوس أو حلم مزعج أمرًا شائعًا لدى البالغين، حيث يؤثر على ما يصل إلى 29٪ من الأشخاص شهريًا، وفقًا لمقال نُشر عام 2009 في عيادة طب النوم.
بالنسبة لبعض الناس، تعتبر الأحلام المزعجة حدثًا أسبوعيًا. يمكن لظروف الحياة المجهدة، أو بعض الأدوية، أو التمرير قبل النوم أن تؤثر في تكرار أحلامك المخيفة. وفقًا لمقال نُشر عام 2022 في eClinicalMedicine (مجلة Lancet)، قد تشير الكوابيس المتكررة أيضًا إلى الضغط على دماغك (وإليك ما تفعله الكوابيس بجسمك).
سألت الدراسة مجموعتين – مجموعة واحدة من البالغين في منتصف العمر (متوسط العمر 50 عامًا) ومجموعة أخرى من كبار السن (متوسط العمر 83 عامًا) – حول عدد المرات التي عانوا فيها من أحلام مزعجة. وبعد عدة سنوات، تابع الباحثون الاختبارات المعرفية (عند البالغين في منتصف العمر) أو تشخيص الخرف (عند كبار السن). كان البالغون في منتصف العمر الذين عانوا من أحلام مزعجة متكررة أكثر عرضة أربع مرات للتدهور المعرفي بعد سنوات. كان كبار السن الذين لديهم المزيد من تكرار الأحلام المؤلمة أكثر عرضة للإصابة بالخرف بمقدار الضعف.
لماذا قد ترتبط الأحلام السيئة بالخرف
قال مقال نُشر عام 2023 في مجلة Scientific American إنك غالبًا ما تتدرب أو تسترجع ما يحدث في حياتك. هناك حوار ثلاثي مهم يحدث بين مناطق دماغك أثناء نوم حركة العين السريعة، وهي مرحلة النوم التي تحدث فيها معظم الأحلام. يساعد هذا الحوار على معالجة ما يجري في حياتك بكثافة عاطفية منخفضة.
جزء واحد من دماغك مسؤول عن تقليل تنظيم المشاعر السلبية في أحلامك وحياة اليقظة. إذا كان هذا الجزء من دماغك لا يعمل بشكل جيد، فإن هذه المشاعر السلبية يمكن أن تقاطع نومك. ووجدت الدراسة أيضًا أن كبار السن الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب كانوا أكثر عرضة بنسبة 89٪ للإصابة بالخرف.
واقترح الباحثون أن الأطباء يمكنهم مراقبة تكرار الأحلام المؤلمة طوال حياة الشخص البالغ قبل حدوث أي تدهور إدراكي أو تشخيص الخرف. كما وجد أن دواء برازوسين، وهو دواء يعالج الكوابيس، يمنع تراجع الذاكرة ولويحات الأميلويد المرتبطة بمرض الزهايمر. (اقرأ عن المخاطر الصحية الأخرى الناجمة عن الكوابيس.)
لماذا يعاني الناس من الكوابيس
مجرد كونك كابوسًا لا يعني بالضرورة أنك معرض لخطر الإصابة بالخرف. هناك أسباب أخرى لأحلامك السيئة التي يمكن ربطها بأسلوب حياتك. إن تناول شيء ما قبل النوم يمكن أن يحفز عملية التمثيل الغذائي لديك، مما يعزز نشاط عقلك أثناء النوم. قد يكون الحرمان من النوم أيضًا سببًا لأحلامك المؤلمة. تحدث معظم الكوابيس أثناء نوم حركة العين السريعة، وتزداد فترات حركة العين السريعة هذه مع استمرارك في النوم. ومع ذلك، يمكن للكحول أو الكافيين أو المخدرات أن تعطل دورة نومك. على سبيل المثال، قد يساعدك شرب الكحول ليلاً على النوم بسرعة أكبر، ولكن بعد ذلك ينتعش جسمك بعد ساعات، مما يجعل دورة حركة العين السريعة في حالة تأهب قصوى.
يجب عليك التحدث مع طبيبك إذا كنت تعاني من أحلام مزعجة بشكل متكرر لمعرفة ما إذا كانت حالة نفسية أو فسيولوجية. بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، أو مضادات الذهان، أو حاصرات بيتا، أو الميلاتونين، أو حقن سيماجلوتيد، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الكوابيس، لذلك يمكن لطبيبك تعديل جرعتك لمعرفة ما إذا كانت الكوابيس الخاصة بك أصبحت أقل تكرارًا. إن ممارسة النظافة الجيدة للنوم مع إيجاد طرق لإدارة ضغوطات حياتك يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل وتقليل حدوث الأحلام المزعجة.