العمالقة الصاعد عبد كارتر القمامة الطائرات بعد لحظة ما قبل الافتراض القاسي

عبد كارتر هو بالفعل محترف المثلث.

من المؤكد أن العمالقة يأملون في أن يكون جيدًا في هذا المجال بعد صياغته رقم 3 بشكل عام هذا العام ، وبينما كانت جميع العلامات وعدت بدخول مباراة يوم السبت قبل الطائرات ، أظهر سنوبي بول أن البالغ من العمر 21 عامًا لا يزال لديه منحنى تعليمي.

تم تسطيح كارتر من قبل كتلة رقاقة من Jets Steed Stone Stone Smartt في الربع الثاني ، وبينما عاد إلى ركبتيه ، يمين Chukwuma Okorafor وضع كارتر إلى الخلف.

أطلقت صاعد العمالقة تغريدة حارة رداً على تغريدة حساب اتحاد كرة القدم الأميركي الرسمي الذي يضم مقطع فيديو في هذه اللحظة.

وكتب كارتر: “قد يكون أبرز ما في الطائرات طوال الموسم ، ونحن نضع BTA.

لقد كان لاعب التمرير متعدد الاستخدامات انطباعًا أولًا رائعًا في أول ظهور له في اتحاد كرة القدم الأميركي في 9 أغسطس ضد الفواتير وأثار إعجاب الطائرات خلال الممارسات المشتركة مع العمالقة يومي الثلاثاء والأربعاء.

كان كارتر ثلاثة اندفاع ضد الفواتير في أورشارد بارك وخلق ضغط قورتربك على الثلاثة ، وفقًا لإحصائيات NextGen.

في حين أن تنافسات القسم في اتحاد كرة القدم الأميركي ، ولا تلعب العمالقة والطائرات بعضها البعض في ألعاب ذات معنى في كثير من الأحيان ، فربما تضيف تعليقات كارتر بعض التوتر بين الفريقين.

لقد لعبوا آخر مرة في مباراة في الموسم العادي في عام 2023 ، عندما فازت الطائرات 13-10 في الوقت الإضافي للفوز الثالث على التوالي على Big Blue. وقد فاز العمالقة بالاجتماعات الخمسة السابقة.