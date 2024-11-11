العمالقة تايرون تريسي غارق في الندم بسبب تعثر العمل الإضافي المكلف

ميونيخ – لم يكن تيرون تريسي بحاجة إلى قول أي شيء ليكشف عما كان يشعر به.

التعبير على وجهه قال كل شيء.

تعثر فريق العمالقة الصاعد، والذي كان أحد النقاط المضيئة النادرة للفريق طوال موسم بائس، في المباراة الأولى من الوقت الإضافي، كل ذلك تقريبًا منح الفهود الفوز، 20-17، يوم الأحد في أليانز أرينا.

لقد سمح للفهود بالركض ثلاث مرات فقط وركل هدف ميداني بطول 36 ياردة للفوز.

قال تريسي: “لم أمسك الكرة بشكل صحيح”. “كنت أحاول التحرك، لذلك وقعت في حفرة. حصلت على الحصول على الكرة. هذا علي. يجب أن أتعايش مع الأمر.”

<br />

كان العمالقة قد استعادوا للتو عافيتهم من عجزهم في الربع الرابع 17-7، حيث تعادل هدف غراهام جانو الميداني من 42 ياردة المباراة قبل خمس ثوانٍ فقط من نهاية المباراة.

فاز العمالقة بالقرعة واستلموا الكرة أولاً لبدء الوقت الإضافي. لكن آشون روبنسون، الذي كان في فريق العمالقة العام الماضي، قام بعد ذلك بتجريد تريسي وتعافى جوزي جيويل.

بدا تريسي مدمرًا على المقعد، محتفظًا بوجهه بين يديه قبل أن يضع منشفة على رأسه.

قال تريسي: “كان الأمر صعبًا”. “لقد بذلت الكثير في هذه اللعبة – الدم والعرق والدموع – بنفس الطريقة التي يقولها الجميع، لكنني ألعب بشغف. أشعر أنه يمكنك رؤية ذلك على أرض الملعب. لدي الكثير من الطاقة، وأحمل نفسي على مستوى عالٍ. عندما تحدث أشياء مثل هذه مع المباراة على المحك في الوقت الإضافي، فإننا نعود إلى الوراء، وهذا هو آخر شيء في ذهنك تريد أن يحدث.

“أشعر أنني أحمل نفسي على مستوى عالٍ. لذلك كلما حدث ذلك، خرجت كل مشاعري مني في تلك اللحظة.

برز تريسي، الذي صاغه العمالقة في الجولة الخامسة، كقوة هذا العام.

لقد دخل يوم الأحد مع 442 ياردة سريعة وهبوطين – بمتوسط ​​5.0 ياردة لكل عملية حمل – إلى جانب 17 حفل استقبال و116 ياردة.

لقد أضاف 103 ياردات أخرى – بمتوسط ​​5.7 ياردة لكل حمل – وهبوط آخر ضد الفهود، لكنه سيعود إلى الولايات المتحدة مع الأسف.

بعيدًا عن الارتباك، من المحتمل أن يكون بإمكان تريسي اللعب بشكل أفضل في الاعتراض الثاني لدانيال جونز.

متأخرًا 17-14 في الربع الرابع ويواجه المركزين الثالث والسابع على خط بانثرز 8 ياردات، تعرض جونز للهجوم وألقى تمريرة قصيرة إلى تريسي.

من المحتمل أن يكون جونز قد سدد رميته إلى الخارج أكثر، لكنها انحرفت عن يدي تريسي مباشرة إلى جيويل للاعتراض، مما كلف العمالقة ثلاث نقاط على الأقل.

مالك نبرس، زميل مبتدئ، يواسي تريسي بعد المباراة.

قال نابرز: “ذهبت إليه لأنني أعرف هذا الشعور”. “لا تركل رجلاً عندما يكون محبطاً بالفعل. وهو يعرف ما فعله. هذا الشعور ليس شعورًا جيدًا يجب عليك الاستمرار فيه لمدة أسبوع حتى يحين وقت لعب المباراة التالية.