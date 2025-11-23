العمالقة دالين كامبر: كام سكاتيبو لم يكن في خطر في حدث WWE

ديترويت – خذ الأمر من شخص كان هناك: لم يكن كام سكاتيبو معرضًا أبدًا لخطر الإصابة مرة أخرى في كاحله الأيمن الذي تم إصلاحه جراحيًا خلال بطاقة WWE “Monday Night Raw” في Madison Square Garden.

دخل سكاتيبو، وهو احتياطي مصاب في نهاية الموسم، في تبادل “ساخن” مع دومينيك ميستيريو، حيث ركض المبتدئ إلى الخلف وهو يدفع المصارع ثم يتم دفعه للخلف بدوره.

قال دالين كامبر، المتلقي الواسع والفريق الخاص لصحيفة The Post: “كان لدينا رجال خلفه مباشرةً، لم نكن نعرف بالضبط ما الذي سيحدث، لقد قالوا فقط كن خلف كام. من المستحيل أن يتراجع إلى الخلف، ولا يمكن أن يسقط إلى الأمام أيضًا لأن لديهم الدرابزين هناك.

“يمكنك أن تقول أنهم كانوا يمثلون، كان الأمر كله راه راه، لقد جعلوا الأمر يبدو وكأنهم مجانين لكنهم في الحقيقة لم يكونوا كذلك.”

حضر كامبري، وهو مواطن من ولاية لويزيانا، هذا الحدث كجزء من جهود إشراك اللاعبين في فريق العمالقة وكان سعيدًا برؤية الحديقة لأول مرة.

تم إطلاع كامبري وسكاتيبو وعبدول كارتر وزملائهم الآخرين قبل موعد العرض على كيفية كشف النص عن نفسه.

“لقد أخبرونا أنهم كانوا يواجهون نوعًا ما الممثل الكوميدي (أندرو) شولتز المجاور لنا، ثم سيدفعون شولتز للأسفل، ثم سيضع كام ذراعه ويقف، ثم سيواجهون وجه كام وسيدفعه كام،” قال كامبر. “وقالوا إن كام يقف، نحن جميعًا نقف خلفه ونحمي ظهره.

“لقد أعطوا كام دفعة نوعًا ما ولكن لم يكن هناك أي معنى بما فيه الكفاية ومع وجود قوة وراءها. يبدو الأمر كذلك ولكن كان لدينا رجال خلفه مباشرةً، يبدو أنه يأتي من كل مكان ولكنه في الحقيقة لا يأتي بأي قوة أو أي قوة. لا أعتقد أنها كانت دفعة حقيقية، لقد سحب بالتأكيد ليبرون (جيمس) أو سقوطًا مزيفًا أو شيء من هذا القبيل. “

كان كامبري، وهو لاعب مبتدئ غير مصقول، ضمن الفريق التدريبي معظم الموسم وظهر لأول مرة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية الأسبوع الماضي في الخسارة أمام باكرز.

أمضى المدرب المؤقت مايك كافكا سنواته الخمس الأولى كمساعد في اتحاد كرة القدم الأميركي مع الرؤساء، مما جعله فرعًا من شجرة تدريب آندي ريد.

الآن بعد أن يدير كافكا العرض للعمالقة، فهو حر في إجراء تغييرات على جدول التدريب.

كان أحد هذه التغييرات هو نقل فترة الفرق الخاصة في أيام الجمعة إلى بداية التدريب، مما يسمح للهجوم والدفاع بالعمل بعد ذلك دون انقطاع.

قال كافكا: “نعم، أخذت ذلك من مدينة كانساس سيتي. إنها مجرد طريقة لكسر القليل من تدفق التدريب وبدء وحدة الفرق الخاصة. إنه مجرد تدفق مختلف قليلاً، وليس أن هناك طريقة صحيحة أو خاطئة للقيام بذلك، مجرد شيء فقط لخلطه قليلاً. اعتقدت أنه سيكون من الرائع أن يمر الرجال بهذا الأمر».

تم ترقية WR Cambre و LB Swayze Bozeman من فريق التدريب.

تم تنشيط الظهير الأيمن RB Eric Gray من الاحتياطي المصاب ومن المقرر أن يشارك لأول مرة في الموسم.

تم وضع Rookie TE Thomas Fidone (القدم) على IR.