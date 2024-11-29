العمالقة ديكستر لورانس يعاني من خلع في المرفق

أرلينغتون، تكساس – أدى الانهيار الجليدي الذي تساقط على العمالقة إلى إقصاء أكبر وأفضل لاعب لديهم.

كانت الذراع اليسرى لـ Pro Bowler Dexter Lawrence مرتين في حبال في غرفة خلع الملابس بعد المباراة يوم الخميس بينما وصف خلع مرفقه في الربع الثالث من خسارة 27-20 أمام Cowboys.

قال التدخل الدفاعي الذي يبلغ وزنه 340 رطلاً إنه يخطط للعودة عندما يتمكن من إدارة الألم، لكن العمالقة (2-10) لديهم خمس مباريات متبقية فقط في موسم ميت وسيكون من الحكمة تقييم الفوائد قصيرة المدى مقابل الفوائد الطويلة الأجل -مخاطر الأجل.

قال لورانس: “لقد تجاوزت الحد، وانهار بوبي (أوكيريكي) وخرج من مكانه”. “نظرت إليه وقلت: لقد أخرجت مرفقي من مكانه للتو.” ثم فكرت: “أتساءل عما إذا كان هذا هو الشعور بالصدمة”.

كان لورانس يستمتع بفكرة أن موسمه قد ينتهي، في انتظار اختبار التصوير بالرنين المغناطيسي القادم. وقال إن الأشعة السينية لم تظهر أي شيء مكسور.

قال لورانس عندما سُئل عن كيفية رد فعله على تشخيص نهاية الموسم: “سوف أتأذى”. “لأنني أحب الخروج إلى هناك والقتال مع رفاقي كل أسبوع. هذا ما يجلب لي السعادة، وأنا أكره عدم قدرتي على التواجد هناك”.

بحلول نهاية خسارتهم السابعة على التوالي، كان العمالقة قد تراجعوا إلى تدخلين دفاعيين صحيين – جوردون رايلي وإيليا تشاتمان – لأن دي جي ديفيدسون (الكتف) وراكيم نونيز روش (ستينجر) تركا المباراة أيضًا.

مع أو بدون نونيز روش وديفيدسون، لا يمكن استبدال لورانس.

“لقد حصل رايلي وشاتمان على الكثير من الاحترام. قال أوكيريكي: “كان هذا كثيرًا (لطرحه)”. “ديكس هو قائدنا. عندما يكون بصحة جيدة ويعود إلى الملعب، نكون فريقًا أفضل بكثير، لذلك أنا متحمس لأن يستعيد صحته قريبًا.

قاد لورانس اتحاد كرة القدم الأميركي بتسعة أكياس بعد سبع مباريات، على الرغم من أنه ذهب خمس مرات على التوالي دون أن يتراجع أحد عن الوتيرة. كما أنه يرسم فرقًا مزدوجة وثلاثية في كل لقطة.

حتى مع قيام لورانس بسد المنتصف، دخل العمالقة الأسبوع 13 مع دفاع الاندفاع الأسوأ تصنيفًا في اتحاد كرة القدم الأميركي (5.1 ياردة مسموح بها لكل عملية حمل).

قال بريان بيرنز، أحد المتسرعين: “خسارة كبيرة بالنسبة لنا”. “والأهم من ذلك أنني أشعر بالقلق بشأن صحته.”

قال لورانس إنه كان يستحم “بدون ذراعين” لأنه كانت لديه ذراع تدعم الأخرى.

“أنا أتنفس، أنا أبتسم. قال لورانس: “فيما يتعلق بالمباراة، سأعود”. “لا أعرف حقًا جدولًا زمنيًا في الوقت الحالي، لكنني أكافح كثيرًا لذا لا أستطيع أن أقول ذلك. رحلتي الآن هي أن أتمكن من التعافي والعودة”.