العمالقة فاندوم جوعوا لحملة النخبة مالك نابرز طالبة

بحلول نهاية موسمه الصاعد ، كان مالك نابرز يبرزون مشجعي العمالقة المتجاعدين يترددون على “واحد. المزيد. الصيد”. ويتوسل له للعودة إلى الميدان.

يبدأ أداء Encore الحقيقي يوم الثلاثاء ، عندما تقارير العمالقة عن معسكر التدريب وتعود كل العيون إلى تقليد صيفي مزدهر في رؤية ما يمكن أن يصنعه السيرك في مجال التدريب. على افتراض أنه بصحة جيدة ، وهذا هو.

بعد تسجيل سجل امتياز 109 حفلات استقبال مقابل 1،204 ياردة وسبعة لمس أرض في 14 مباراة أثناء التكيف مع أربعة قورتربك في الموسم الماضي ، فإن المهمة الفردية للنابرز في السنة الثانية واضحة: انضم إلى جوستين جيفرسون (فايكنج) ، و Ja’marr Chase (Bengals) ، و Cowboy (Cowboys) و Tyreek Hill (Dolphins). طبقة مع Amon-Ra St. Brown (Lions) ، AJ Brown (Eagles) ، Garrett Wilson (Jets) وغيرها.

ما مدى معقول هذا التوقع؟ كم مرة تتجنب أجهزة استقبال النخبة ما يسمى “Sophomore Slump” بالطريقة التي فعلها Nabers في LSU ، عندما ارتفعت الياردات من 417 إلى 1،017 إلى 1569 على مدار ثلاثة مواسم؟