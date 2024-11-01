العمالقة مالك نابرز غير قلقين بشأن القطرات: “لا أستطيع السيطرة عليها”

يعلم مالك نابرز أنه ستكون هناك مباريات مثل مباراة الإثنين، عندما يقوم دانييل جونز – أو من هو لاعب وسطه – برمي الكرة فيسقطها.

إنه يعلم أنه ستكون هناك طرق مثل الثالث والسابع في الربع الرابع ضد ستيلرز، عندما أنشأ نابرز انفصالًا ضد دونتي جاكسون لكنه شاهد بعد ذلك كرة جونز ترتد من ذراعيه وصدره ثم الأرض.

وقال نابرز يوم الخميس إن القطرات ستحدث.

وقال إنه يمكنه إمساك الكرة بشكل أكثر إحكامًا وعدم انتظار وصول الكرة إليه، لكن لا مفر من ذلك في مركز يتخلله الرميات طوال المباراة أو الموسم أو المهنة.

تم بالفعل اتهام نابرز بثلاث قطرات خلال ست مباريات، وهو مقيد بالمركز الرابع بين المتلقين، وفقًا لـ Pro Football Focus.

وفي الموسم الذي وضع فيه نابرز نفسه بالفعل على ارتفاع 500 ياردة – يدخل يوم الأحد برصيد 498 هدفًا على 73 هدفًا، على الرغم من غيابه عن مباراتين – وجمع ثلاث نقاط هبوط، كانت القطرات بمثابة الشوائب الوحيدة على دفتر الأستاذ الخاص به.

قال نابرز بعد التدريب يوم الخميس: “إنه يحدث في بعض الأحيان فقط”. “لا يمكنك التحكم فيه. … ما زلت أحاول دائمًا أن أتحسن في عدم إسقاط الكرة. إنه شيء لا أحاول القيام به. إنه يحدث فقط.”

حدثت إحدى تلك السقوطات في الأسبوع الثاني – وفي نقطة حرجة – ضد القادة، عندما طغت زلة مكلفة على اختراقه لمسافة 127 ياردة في وقت متأخر من المركز الرابع.

العمالقة، بدون ركلة بعد إصابة جراهام جانو في أوتار الركبة، قادوا إلى حافة المنطقة الحمراء في مباراة التعادل.

كان نابرز مفتوحًا بالقرب من الخط الجانبي، وكان لجونز ممر رمي في الثواني الأخيرة قبل التحذير لمدة دقيقتين.

لكن الكرة ارتدت من يدي نابرز، وضرب اللاعب الصاعد بقبضتيه غير مصدق، وفي النهاية سجل واشنطن هدفًا ميدانيًا فائزًا بالمباراة بعد دوران بيج بلو في الهزائم.

لكن هذه النهاية لم تكن في ذهن نابرز قبل اجتماعهم الثاني مع القادة في الأسبوع التاسع.

“كان ذلك، ماذا، قبل ستة أسابيع؟” قال نابرز. “الماضي هو الماضي. لعبة جديدة.”

منذ ذلك الحين، واصل ترسيخ نفسه باعتباره المتلقي رقم 1 للعمالقة، في حين تم تعديل الدفاعات بتغطية أقل للرجل وفرص 1 ضد 1 – مثل يوم الاثنين، كما قال، عندما يضع ستيلرز ركنًا خلفيًا تحته و سلامة على القمة.

وقال إن نابرز كان دائمًا يعمل كفريق مزدوج على كل المستويات، ولكن الآن عليه فقط فك رموز العدادات لتلك المواقف في اتحاد كرة القدم الأميركي.

إنه يقدر احترام الدفاعات، لكن نابرز لا يزال يريد الانفتاح. لا يزال يريد الكرة.

وهو يعلم أنه قد تكون هناك قطرات على طول الطريق.

قال نابرز: “ليس من الممتع أن ألعب في فريق مزدوج، لكن أعني أن هذا مجد بالنسبة لي لما كنت أفعله في الملعب، لذا فإن الدفاع لا يريد مني أن أحصل على الكثير من الالتقاطات والحصول على هدف”. الكثير من الياردات.”