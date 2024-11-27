العمالقة مالك نابرز يتحدث عن سبب رغبته في المشاركة مبكرًا

ربما تم بالفعل إرسال التمريرة الأولى التي أطلقها العمالقة يوم الخميس على أنها مستهدفة لمالك نابرز.

يمكنك المراهنة على أن الظهير الدفاعي لرعاة البقر ينتظرون القفز على الطريق.

بعد يومين من شعور نابرز بأنه لا يملك فرصًا كافية للعب مبكرًا في المباريات وبعد يوم واحد من إلقاء اللوم على المدرب الرئيسي/المتصل باللعب بريان دابول، أوضح المتلقي المبتدئ سبب حاجته إلى الانطلاق سريعًا يبدأ.

قال نابرز: “إذا بدأت في وقت لاحق من إحدى الألعاب، يبدو الأمر كما لو أن جسمك ليس جاهزًا”. “لقد أتيت إلى المباراة وأنت مستعد، أليس كذلك؟ إذا أخذت ربعًا أو ربعين، فسيبدأ جسمك في النقص.

“يبدو الأمر كما لو أنك لا تريد اللعب بعد الآن. أنا لا أقول أن هذا ما أشعر به. أنا فقط أقول أن هذا هو جسدك. أنت لا تتدخل مبكرًا، ثم لا تشعر بالكرة، ولا تتعرض للضرب. بعد أن تلعب كرة القدم كجريمة، وبعد أن تتعرض للضرب، فإنك تقول، “حسنًا، أنا مستعد للذهاب”. “

حصل نابرز على مجموعتين من الأهداف في الشوط الأول في آخر ثلاث مباريات مجتمعة. لم يتم استهدافه حتى المباراة الأولى من الربع الثالث في خسارة يوم الأحد أمام القراصنة، مما جعله يقول إنه “لا يستطيع فعل أي شيء (إذا كنت) أبدأ في الحصول على الكرة عندما تكون النتيجة 30-0″ و”التحدث” إلى Dabes بشأن خطة اللعب هذه.

“لقد دخلت الربع الثالث ولم أعد نشيطًا كما كنت من قبل. وأوضح نابرز: “هذا كل ما كنت أقوله”. “أحتاج إلى الحصول على الكرة في وقت مبكر حتى أتمكن من إجراء تغيير في المباراة في وقت مبكر بدلا من مجرد في وقت لاحق من المباراة.”

أجرى العمالقة 15 مباراة هجومية فقط في الشوط الأول.

استخدم نابرز بشكل غير معهود Coachspeak للإشارة إلى “الافتقار إلى التقنية” و”الافتقار إلى التواصل” في حالات فشل الجريمة.

قال نابرز: “عندما نظرت إلى الأمر، حاولنا إعطائي الكرة عدة مرات في الشوط الأول”.

لا ينبغي لأي من هذا أن يفاجئ العمالقة، الذين استجوبوا نابرز قبل المسودة حول التقييمات الاستكشافية التي كان رد فعله “قاسيًا” لعدم مشاركته مبكرًا في المباريات. كان نابرز صادقًا ودفع دابول من أجل اختيار المسودة.

“هذا هو المنافس الوحيد بداخلي. هذه هي الطريقة التي أنا سلكية. قال نابرز: “هذا هو ما أنا عليه”. “أنا لا أحب الخسارة. إذا شعرت أن لدي فرصة لمساعدة الفريق على الفوز، فسأعبر عن ذلك.”

تم وضع OLB Azeez Ojulari (إصبع القدم) في الاحتياط المصاب وسيغيب عن المباريات الأربع القادمة على الأقل.

راهن العمالقة بعدم تداول Ojulari في جولة متأخرة من الاختيار في الموعد النهائي في 5 نوفمبر على الرغم من تاريخ الإصابة الطويل (غاب عن 16 مباراة مهنية) والوكالة المجانية المعلقة.

كان لديه خمسة أكياس في فترة خمس مباريات عندما زاد وقت لعبه حيث غاب كايفون ثيبودو عن الملاعب، لكن هذا سيكون موسمه الثالث على التوالي الذي يغيب فيه عن الملاعب.

تمت المطالبة بـ TE Greg Dulcich من التنازلات من Broncos وإضافته إلى القائمة المكونة من 53 لاعبًا، حيث ينضم إلى الصاعد Theo Johnson وDaniel Bellinger وChris Manhertz. حصل Dulcich على 33 عملية اصطياد لمسافة 411 ياردة وهبوطين كمبتدئ في عام 2022 لكنه لم يكن محبوبًا.

لم يشارك LT Jermaine Eluemunor (رباعي) وDL Armon Watts (كتف) في جولة الثلاثاء.

تمت إضافة QB Tommy DeVito (الساعد الأيمن) وRT Evan Neal (الورك) إلى تقرير الإصابة باعتباره محدودًا.

ظل CB Deonte Banks (الضلع)، وDT DJ Davidson (الكتف)، وJohnson (الظهر)، وLB Micah McFadden (الإبهام / الكعب) وS Tyler Nubin (الظهر) محدودين.

تمت ترقية DT Dexter Lawrence (الركبة) إلى المشاركة الكاملة.