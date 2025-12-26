العمالقة مالك نبرس يسخر بنفسه من كرة القدم الخيالية في إعلان IHOP الجديد

هذه كومة عملاقة من النكات.

يتم تحميص العمالقة على نطاق واسع “مالك نابرز” في إعلان تجاري مضحك لـ IHOP، مما يثير استياء مشجعي كرة القدم الخيالية الذين فجروا اختيارهم في الجولة الأولى على النجم المصاب.

يُظهر الإعلان لاعب Pro Bowler البالغ من العمر 22 عامًا وهو يروج لصفقة الفطائر التي لا نهاية لها لسلسلة الإفطار مع اقتراب موسم كرة القدم الخيالي من نهايته.

يميل الإعلان التجاري إلى تقليد مشهور لكرة القدم الخيالية حيث يُحكم على الفائزين بالمركز الأخير بقضاء 24 ساعة داخل IHOP، وتناول الفطائر كعقاب.

لكن نابرز – وهو اختيار خيالي مرتفع في الجولة الأولى في عام 2025 والذي انتهى موسمه بعد أربع مباريات فقط بسبب تمزق الرباط الصليبي الأمامي – انتهى به الأمر إلى السخرية من قبل المشجعين لإخراج العديد من مواسم الخيال عن مسارها.

“في كل عام، الآلاف من دوريات كرة القدم الخيالية تجعل فريقها صاحب المركز الأخير يقضي 24 ساعة في IHOP لتناول الفطائر، ويريد IHOP المساعدة”، يقول نابرز وهو يستخدم عكازين.

“تمامًا مثلما ساعدت فريق الخيال لدى الجميع هذا الموسم؟” تسأل نادلة بسخرية أثناء توصيل كومة جديدة من الفطائر إلى أحد المعجبين الذين يتحملون العقوبة، وتضحك وهي تبتعد.

بعد لحظات، يقترب أحد المعجبين الشباب بحماس من نابرز ويسأل عما إذا كان هو المتلقي على مستوى النجوم.

“نعم، هذا أنا!” يرد نابرز.

سرعان ما يتحول تعبير الصبي إلى تعكر وهو يقول: “لقد أهدرت خياري في الجولة الأولى عليك!” قبل الاقتحام.

“هل يمكننا أن نحضر لهذا الطفل بعض الفطائر؟” يصرخ نابرز مع انتهاء الإعلان التجاري.

على الرغم من أن الإصابة كانت أحد العوامل العديدة التي ساهمت في الموسم الكارثي للعمالقة – وانهيارات الخيال التي لا تعد ولا تحصى – إلا أن الإعلان يظهر المتلقي الشاب على نطاق واسع وهو يحتضن اللحظة بروح الدعابة.

أشاد المعجبون بنابرز لاعتماده على النكتة في قسم التعليقات.

كتب أحد المعجبين: “لقد أهدرت اختيارًا له في الجولة الأولى أيضًا”.

“إعلان ملحمي. طريقة لتكون رياضة جيدة يا مالك!” علق آخر.

وأضاف ثالث: “ماد يدعم مالك بسبب روح الدعابة بشأن إصابته. عد أقوى من أي وقت مضى”.

“هل هناك جائزة إيمي للإعلانات التجارية؟” تساءل معلق آخر.

دخل Nabers موسم 2025 بتوقعات هائلة بعد عام مبتدئ متميز حصل فيه على 109 تمريرات لمسافة 1204 ياردات وسبعة هبوط، وحصل على إيماءة Pro Bowl وحصل على المركز النهائي كأفضل مبتدئ لهذا العام.

لقد أظهر وعدًا مبكرًا بمسافة 271 ياردة وهبوطين في أربع مباريات قبل أن يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في نهاية الموسم في 28 سبتمبر ضد فريق Los Angeles Chargers في ملعب MetLife.

احتل Nabers المرتبة الثامنة بشكل عام في متوسط ​​موضع المسودة في دوريات ESPN لكل استقبال التي تدخل الموسم، وفقًا لـ FantasyPros.

ورغم الانتكاسة، إلا أن نظرته الخيالية لعام 2026 لا تزال قوية، مع توقع عودته قبل بداية الموسم المقبل.