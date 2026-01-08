العمالقة يجرون مقابلة مع فانس جوزيف لاعب برونكو مع علاقة مثيرة للاهتمام مع جو شوين

سيتوقف فريق العمالقة اليوم في جولة فانس جوزيف السريعة المكونة من ثلاثة فرق.

من المتوقع أن يجري المنسق الدفاعي لفريق برونكو مقابلة افتراضية مع العمالقة والرافينز والغزاة، وفقًا لشبكة NFL، حيث يأخذ يومًا بعيدًا عن التحضير للمباراة خلال أسبوع الوداع في تصفيات الاتحاد الآسيوي.

قضى جوزيف، 53 عامًا، موسمين كمدرب لفريق برونكو (2017-2018) وجمع الرقم القياسي 11-21.

بعد أربعة مواسم كمنسق دفاعي للكاردينالز، عاد جوزيف بشكل فريد إلى برونكو في دور أقل كمنسق دفاعي تحت قيادة شون بايتون.

لن يتم احتساب المقابلة ضمن الوفاء بقاعدة روني، التي تتطلب إجراء مقابلة شخصية مع اثنين من المرشحين الخارجيين من الأقليات.

تسمح قواعد اتحاد كرة القدم الأميركي فقط بإجراء مقابلات مع مدربي فريقي Seahawks وBroncos – المصنفين رقم 1 في تصفيات NFC وAFC، على التوالي – هذا الأسبوع.

كان لدى Broncos أحد أكثر دفاعات اتحاد كرة القدم الأميركي شراسة تحت قيادة جوزيف، حيث قاد اتحاد كرة القدم الأميركي بـ 68 كيسًا بينما احتل المركز الثاني في الياردات المسموح بها والمركز الثالث في النقاط المسموح بها.

كان جوزيف هو المنسق الدفاعي لشركة Dolphins في عام 2016، خلال فترة المدير العام للعمالقة جو شوين في المكتب الأمامي في ميامي.

وهو أيضًا مرشد للمنسق الدفاعي المؤقت للعمالقة تشارلي بولين، لذلك سيكون بولين مرشحًا منطقيًا للاحتفاظ به إذا حصل جوزيف على الوظيفة ولا يريد استدعاء المسرحيات بنفسه.

من المثير للدهشة بعض الشيء أن العمالقة ليس لديهم مقابلة معروفة مقررة مع مدرب لاعبي الوسط في برونكو ديفيس ويب، الذي أجرى مقابلة مع رايدرز يوم الأربعاء.

Webb هو اختيار مسودة سابق للعمالقة وتوقيع وكيل Schoen الحر الذي بدأ نهائي موسم 2022 (وألقى تمريرة الهبوط الوحيدة التي التقطها الوكيل الحر كيني جولاداي خلال إقامته التي استمرت عامين) قبل أن يتقاعد.

لقد ارتقى في صفوف التدريب ويمكنه تخطي دور المنسق الهجومي.