العمالقة يستغلون الفرصة لإصدار بيان ضد الكاوبويز في منافسة غير متكافئة

مرحبًا بكم أيها العمالقة في حلقة هذا الأسبوع من “هل أنقذت موسمك في دوري كرة القدم الأميركي؟”

خلف أحد هذه الأبواب الثلاثة، ستجد انتصارًا يوم الخميس ضد فريق كاوبويز، وهو ما يضاعف الزخم الذي اكتسبته يوم الأحد بفوزك على فريق براونز، ويعادل سجلك إلى 2-2، ويجدد شباب جماهيرك الجائعة، ويوقف الحديث عن التنافس غير المتكافئ، ويرسم طريقًا لموسم محترم.

كن حذرا، رغم ذلك.

ولكن خلف باب مختلف سوف تجد جرعة من الإذلال مماثلة لتلك التي ابتلعها الفريق خلال خسارته 40-0 في وقت الذروة على أرضه في الموسم الماضي أمام فريق كاوبويز، والتي تؤكد فقط اعتقاد المتشككين بأن المزيج التكميلي المكون من أربعة مكاسب تزيد عن 20 ياردة، وثمانية أكياس، والتدريب الذكي المستخدم للتغلب على فريق براونز كان شاذاً.

وبطبيعة الحال، خلف الباب الأخير هناك احتمال ممل لخسارة غير ساحقة أو فوز غير محقق، وهو ما يشير إلى موسم طويل آخر (ولكن ليس كارثيا) في المستقبل.

قال أندرو توماس، لاعب خط الوسط الأيسر: “لكي تلعب كرة قدم ذات مغزى في ديسمبر، عليك أن تفوز بمباريات الدوري. حاول ألا تنظر إلى الأمام كثيرًا أو إلى الوراء كثيرًا. إذا حققنا الفوز، فستبدو الأمور مختلفة”.

إذن، أي من هذه الأبواب الثلاثة سيكون؟

هل يتمكن فريق نيويورك جاينتس من تحقيق بداية جيدة بالفوز على فريق كاوبويز للمرة الثانية فقط في آخر 15 مباراة؟

قال لاعب الأمان جيسون بينوك: “إنه يوم جديد. وبهذا، فإن تشبيهي ينطبق على أخي الأكبر: فنحن نمزح بشأن هذا الأمر طوال الوقت. نعم، ربما تغلب عليّ لمدة 12 عامًا، ولكن في العام الثالث عشر سأضربك بشدة”.

قبل ثمانية أيام فقط، أصبح فريق نيويورك جاينتس في موقف حرج للغاية بعد افتتاح الموسم بخسارتين متتاليتين في مباراتين متتاليتين ضد فريق الفايكنج – من كان ليعلم بعد الأسبوع الأول أنهم سيحققون 3-0 بفوزهم على فريقي 49ers وتكسانز؟ – وكوماندرز.

حينها بدا الأمر وكأنه من المستحيل أن يتغير مسار موسمهم بسرعة.

لكن هذا التحول هو بالضبط ما يمكن أن يحدث إذا تمكن العمالقة من الفوز يوم الخميس لأول مرة منذ عام 2015 وتحقيق الفوز يومي الأحد والخميس لأول مرة منذ 21-25 سبتمبر 2014.

قال لاعب خط الدفاع دكستر لورانس عن الأسبوع القصير: “أعتقد أنه دفعة معنوية، بصراحة. أنا أحبه لأنه لا يتعين عليك التفكير كثيرًا في الفوز. إنه أمر مهم للغاية، وهذا ما نحتاجه”.

ما لا يحتاجه العمالقة هو تذكير بما حدث عندما زار فريق الكاوبويز ملعب ميتلايف في المباراة الافتتاحية لموسم 2023.

عانى العمالقة من ثالث أسوأ خسارة في تاريخهم (40-0)، وخسروا معارك الإطاحة (7-0) والاستحواذ على الكرة (3-0)، وسمحوا بالهبوط في الدفاع والهجوم (اختيار ستة) والفرق الخاصة (عودة الهدف الميداني المحظور).

لقد مهدت الطريق لبداية كارثية بنتيجة 1-5.

وقال توماس “كانت تلك المباراة محرجة بكل تأكيد. إن الفوز بالمباراة الافتتاحية على أرضنا أمر صعب للغاية. إنه موسم جديد وفريق جديد. وحتى لو فزنا بتلك المباراة، فسوف نستمر في نفس العقلية”.

إذا كان فريق الكاوبويز المتعثر ينظر إلى فريق العمالقة باعتباره مباراتهم السنوية للحصول على النتيجة الصحيحة – حيث حقق لاعب الوسط داك بريسكوت 12 انتصارًا دون أي خسارة كلاعب أساسي في المنافسة منذ عام 2017 – فهذه هي المرة النادرة التي تكون فيها المرآة ذات وجهين.

يأتي فريق الكاوبويز بعد خسارتين متتاليتين، وكان زميلاه في الفريق ميكا بارسونز ودي ماركوس لورانس يتبادلان الانتقادات على مقاعد البدلاء ضد فريق رافينز، ويحتل دفاع الاندفاع (5.4 ياردة لكل حمل و185.7 ياردة لكل مباراة) المرتبة الأخيرة في دوري كرة القدم الأميركي والهجوم الاندفاعي (3.6 ياردة لكل حمل و73.7 ياردة لكل مباراة) ليس أفضل بكثير.

قد يجد أي شخص شاهد فريق الكاوبويز يسيطر على فريق العمالقة على جانبي خط المشاجرة على مدار المواسم السبعة الماضية صعوبة في تصديق أنهم يلعبون “كرة قدم صغيرة” على حد تعبير ديماركوس لورانس.

وقال المدرب الرئيسي براين دابول: “أعتقد أن كل فرد لديه دوافع مختلفة. وتركيزي الرئيسي هو الاستعداد لمواجهة هذا الفريق – 2024، الفريق الذي لعب للتو هذه المباريات الثلاث الأولى. لاعبون مختلفون، وخطط مختلفة، والتأكد من استعدادنا”.

وهنا تظهر أوجه التشابه: فقد تعرض فريق نيويورك جاينتس لاستهجان شديد من جانب جماهيره قبل استحواذ فريق كاوبويز نيشن في الشوط الثاني خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 40-0 ــ تماماً كما تعرض الفريق لاستهجان شديد من جانب جماهير الفريق المضيف قبل أسبوعين.

إن الفوز على فريق الكاوبويز من شأنه أن يعيد بعض العدالة.

“في الحقيقة، الأمر يتعلق أكثر بإظهار أنفسنا”، كما قال بينوك. “لا نحاول حقًا إثبات خطأ غير المؤمنين. فقط نحاول إثبات أنفسنا وهذا المبنى وكل من يؤمنون بنا أننا على حق”.