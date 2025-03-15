العمالقة يضيفون عمقًا مع اثنين من التوقيعات

مع قاعة Famer المستقبلية التي تزور مبنىهم ، قام العمالقة بتوقيعات عمقتين.

وافق العمالقة على شروط يوم الجمعة مع لاعب خط الظهير الأول ديميتريوس فلانيغان-فاونز والمعالجة الدفاعية جيريميا ليدبيتر ، كما أكد بوست.

يمتلك Flannigan-Fowles ، 28 عامًا ، 96 مهنة-بالإضافة إلى كيس واحد واعتراض واحد في دوره الدفاعي المحدود-في 73 مباراة على مدار خمسة مواسم مع 49ers.

Ledbetter ، 30 عامًا ، ينطلق من موسمه الأكثر إنتاجية. بعد المخلب للبقاء في الدوري منذ دخوله كاختيار من الجولة السادسة لعام 2017 ، كذابًا حول الفرق وعدم لعب أي مباريات في الموسم العادي في عام 2019 أو 2021 ، كان ليدبيتر 38 حلقة واثنين من الأكياس لجاغوار الموسم الماضي.

زار قورتربك راسل ويلسون العمالقة في شرق راذرفورد بينما كانت التحركات الأخرى قيد التنفيذ.