العمالقة يمنحون أندرو توماس تحديث إصابة مع حالة الأسبوع 2 غير مؤكد

لم يمارس أندرو توماس يوم الأربعاء ، لكن هذا لا يعني أنه لن يكون قادرًا على الظهور لأول مرة في موسم العمالقة يوم الأحد ضد رعاة البقر.

وقال المدرب براين دابول إن توماس يجلس هذه الممارسة جزء من خطة إعادة التأهيل التي بدأها موظفو التدريب.

وقال دابول: “على أمل إخراجه هنا في اليومين المقبلين ومعرفة أين هو في نهاية الأسبوع”.

وبدلاً من ممارسة التمارين ، تم تعيين توماس للذهاب إلى الجري و “بعض الأشياء الأخرى” ، قال دابول.

غاب توماس إلى ما قبل الافتراض الذي تعافى من الجراحة لإصلاح كسر في Lisfranc الذي عانى من البنغال في أكتوبر الماضي ، فقط ست مباريات في موسم 2024.

قال دابول: “أعلم أنه يشعر بتحسن”. “لقد شعر بتحسن الأسبوع الماضي ، إنه يشعر بتحسن هذا الأسبوع من الأسبوع السابق. إنه يحقق تقدمًا جيدًا”.

من المؤكد أن العمالقة غابوا عن البداية اليسرى في خسارتهم في الموسم 21-6 للقادة.

كان الخط الهجومي مفعم بالحيوية ، وفشل في فتح الثقوب في لعبة الركض (30 ياردة من ثلاثة ظهورات جارية) وفشل في حماية قورتربك راسل ويلسون بشكل كاف ، الذي تم إقالته مرتين وضرب ثماني مرات.

لم يكن بديل توماس في اليسار ، جيمس هدسون الثالث ، عرضًا قويًا ، مما أعطاه شيئًا مشتركًا مع المبتدئين الأربعة الآخرين على الخط.

كان من المقرر أن يكون المتلقي الواسع مالك نابرز محدودًا في الممارسة العملية ، حيث أن العمالقة يأخذون الأمر بسهولة على سلاحهم الهجومي الأعلى لأنه يتعامل مع قضية خلفية مستمرة.

تم عقد جهاز استقبال آخر ، Wan’Dale Robinson ، خارج الممارسة مع قضية في الكاحل. “يجب أن يكون جيدًا” ، قال دابول عن توفر روبنسون في وقت لاحق من الأسبوع.

لم يكن معالجة الأنف دكستر لورانس في الممارسة ، حيث أنجبت زوجته طفل الزوجين الأول.

