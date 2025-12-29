العمالقة Wan’Dale Robinson يلتقطون علامة استلام 1000 ياردة لأول مرة

لاس فيجاس – دخل Wan’Dale Robinson مباراة الأحد ضد Raiders في Allegiant Stadium ويحتاج إلى 99 ياردة ليصل إلى 1000 ياردة للموسم لأول مرة في مسيرته.

بحلول نهاية الشوط الأول من فوز العمالقة 34-10، احتاج روبنسون إلى ياردتين فقط للوصول إلى هذا الإنجاز.

حصل متلقي السنة الرابعة على تسعة مسكات لمسافة 97 ياردة في الشوط الأول وانتهى بـ 11 مسكة مقابل 113. لقد تجاوز علامة 1000 ياردة في اللعب الهجومي الثالث للعمالقة في الشوط الثاني ، على مسافة 9 ياردات.

قال لاعب الوسط جاكسون دارت: “هذا هو رجلي”. “لدي كل ثقة العالم به، وأعلم أنه قادر على التغلب على أي تغطية. إنه مجرد رجل يتنافس على هذا المستوى العالي. أنا سعيد حقًا من أجله، لأنه لاعب رائع، وهو يستحق ذلك بالتأكيد.”

كان روبنسون، بعد المباراة، أكثر سعادة بالفوز بالمباراة في النهاية أكثر من سعادته بالإنجاز الذي حققه.

وقال: “هذه الرحلات الجوية الطويلة إلى الوطن، ليست جيدة عندما تكون لديك خسائر”. “إنهم يشعرون بتحسن كبير عندما تحقق الفوز وتشعر أنك أحدثت فرقًا وساعدتنا بالفعل في تحقيق الفوز.”

قبل هذا الموسم، حقق روبنسون أفضل عام له في عام 2024 عندما حصل على 93 تمريرة لمسافة 699 ياردة وثلاثة هبوط. لديه الآن 92 حفل استقبال لمسافة 1014 ياردة وأربعة TDs هذا الموسم.

“(لقد) تم تصنيفي دائمًا على أنني مجرد رجل سلوت يمكنه القيام بأشياء معينة فقط (و) لن يصل أبدًا إلى أرقام معينة وأشياء من هذا القبيل. أردت فقط أن أثبت أنني على صواب مع العلم أنه يمكنني فعل كل شيء أريد القيام به في ملعب كرة القدم. “

كان المدرب المؤقت للعمالقة مايك كافكا، الذي عمل مع روبنسون في منصب منسق هجومي منذ انضمامه إلى الدوري قبل أربع سنوات، منتشيًا بمتلقيه.

قال كافكا: “وانديل… لقد أتينا معًا، وكان ذلك أول فصل دراسي لنا، لذا فهو رجل أعرفه وأحبه”. “لرؤيته يواصل النمو في هذا المركز… لقد جاء في المقام الأول كمستقبل وطلبنا منه اللعب أكثر قليلاً في الخارج هذا العام بناءً على الإصابات. وقد قفز على ذلك للتو.

“أعتقد أنه ارتقى بمهنته إلى مستوى آخر من حيث كونه متلقيًا للمحيط الخارجي ولا يزال يتمتع بالقدرة الديناميكية على اللعب في الداخل والفتح وخلق حالات عدم التطابق ومطابقة الفرص لنفسه.

“لذا، أن يكون ذلك اليوم – 11 صيدًا، و113 ياردة، وتجاوز 1000 ياردة – يا له من إنجاز رائع بالنسبة له. إنه مجرد نوع من الكرز في الأعلى بالنسبة له. أنا فخور جدًا به.”