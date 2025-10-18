العناكبتان اللتان لا تريدان العثور عليهما على الإطلاق في حديقتك أو حديقتك

تتمتع العناكب بسمعة أسوأ مما تستحق. ففي نهاية المطاف، ستجد الكثير من هذه المخلوقات البغيضة في أكثر النظم البيئية صحة لأنها تؤدي أدوارًا قيمة. على سبيل المثال، تحمي الحدائق من حشرات المن والخنافس واليرقات. كما أنهم يأكلون ناقلات الأمراض مثل البعوض والذباب. يبدو أن معظم اشمئزاز الناس من العناكب يأتي من الطريقة التي تبدو بها، بأرجلها المدببة وعيونها غير المعبرة بشكل مخيف مثل خيط من الحجارة السوداء. ولكن، في معظم الأحيان، لا يمكن للعناكب أن تؤذي الناس. من بين أكثر من 3700 نوع من العناكب في الولايات المتحدة، تعد العناكب البنية (Loxosceles reclusa) والأرامل السوداء (Latrodectus hesperus) هي الأكثر سمية. نعتذر لرهاب العناكب، ولكن اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد تكون هذه الأنواع في حديقتك، أو حتى في منزلك.

تعد البلاد موطنًا لـ 11 نوعًا محليًا من الناسك البني، والتي تتواجد في ولايات في جميع أنحاء الجنوب والجنوب الغربي. هناك خمسة أنواع من الأرامل (ثلاثة منها سوداء) تغطي 49 ولاية. غالبًا ما تؤدي لدغات أي من النوعين إلى إصابة الأشخاص بالمرض ويمكن أن تكون مميتة في حالات نادرة للغاية. على الرغم من أن هناك الآلاف من اللدغات المبلغ عنها سنويًا، إلا أن الوفيات نادرة. آخر حالة وفاة ناجمة عن لدغة الأرملة السوداء كانت في عام 1983، ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الوفيات الناجمة عن لدغات الناسك البني في القرن الحادي والعشرين. الأطفال وكبار السن والحيوانات الأليفة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة إذا تم عضهم. لهذا السبب من المهم إبعاد العناكب السامة عن ممتلكاتك أو على الأقل الانتباه إلى مخابئها.