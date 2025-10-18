العناكبتان اللتان لا تريدان العثور عليهما على الإطلاق في حديقتك أو حديقتك

تتمتع العناكب بسمعة أسوأ مما تستحق. ففي نهاية المطاف، ستجد الكثير من هذه المخلوقات البغيضة في أكثر النظم البيئية صحة لأنها تؤدي أدوارًا قيمة. على سبيل المثال، تحمي الحدائق من حشرات المن والخنافس واليرقات. كما أنهم يأكلون ناقلات الأمراض مثل البعوض والذباب. يبدو أن معظم اشمئزاز الناس من العناكب يأتي من الطريقة التي تبدو بها، بأرجلها المدببة وعيونها غير المعبرة بشكل مخيف مثل خيط من الحجارة السوداء. ولكن، في معظم الأحيان، لا يمكن للعناكب أن تؤذي الناس. من بين أكثر من 3700 نوع من العناكب في الولايات المتحدة، تعد العناكب البنية (Loxosceles reclusa) والأرامل السوداء (Latrodectus hesperus) هي الأكثر سمية. نعتذر لرهاب العناكب، ولكن اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد تكون هذه الأنواع في حديقتك، أو حتى في منزلك.
تعد البلاد موطنًا لـ 11 نوعًا محليًا من الناسك البني، والتي تتواجد في ولايات في جميع أنحاء الجنوب والجنوب الغربي. هناك خمسة أنواع من الأرامل (ثلاثة منها سوداء) تغطي 49 ولاية. غالبًا ما تؤدي لدغات أي من النوعين إلى إصابة الأشخاص بالمرض ويمكن أن تكون مميتة في حالات نادرة للغاية. على الرغم من أن هناك الآلاف من اللدغات المبلغ عنها سنويًا، إلا أن الوفيات نادرة. آخر حالة وفاة ناجمة عن لدغة الأرملة السوداء كانت في عام 1983، ولم يكن هناك سوى عدد قليل من الوفيات الناجمة عن لدغات الناسك البني في القرن الحادي والعشرين. الأطفال وكبار السن والحيوانات الأليفة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة إذا تم عضهم. لهذا السبب من المهم إبعاد العناكب السامة عن ممتلكاتك أو على الأقل الانتباه إلى مخابئها.
كيفية العثور على الناسك البني والأرامل السوداء في حديقتك
الخطوة الأولى لتحديد موقع الأنواع السامة هي معرفة شكلها. الأرامل السوداء هي الأسهل في التعرف عليها. تعتبر إناث الأرامل السود فقط خطرات، ولديهن واحدة من أكثر المظاهر تميزًا والتي لا تنسى بين أي عنكبوتيات. لونها أسود غامق ولها بطن منتفخ مع شكل ساعة رملية حمراء مميزة على الجانب السفلي. تميل إناث الأرامل السود أيضًا إلى الوصول إلى الحجم الكامل الذي يتراوح من ربع بوصة إلى ثلاثة أرباع البوصة. الذكور بنية اللون، ويميلون إلى أن يكونوا أصغر حجمًا، ولديهم غدد سم أصغر.
يعتبر كل من ذكور وإناث الناسك البني سامًا، لكن الإناث تحمل سمًا أكبر بينما يعض الذكور في كثير من الأحيان. الذكور لديهم أقدام سميكة، وهي زوائد تشبه الساق بالقرب من الفم. تمتلك إناث الناسكات البنية أيضًا أقدامًا، لكنها أصغر بكثير. والفرق الرئيسي الآخر هو الحجم. تنضج إناث الناسك البنية إلى حوالي ربع بوصة إلى نصف بوصة، بينما ينمو الذكور إلى حوالي نصف متوسط الحجم. بغض النظر عن الجنس، لدى الناسك البني ثلاث مجموعات من العيون وعلامات على شكل كمان على ظهورهم. من السهل جدًا الخلط بين العناكب الذئبية، وهي غير ضارة، وبين العناكب البنية. الفرق هو أن العناكب الذئبية لها ثماني عيون، وأنماط مخططة، وتنمو لتصبح أكبر بكثير.
الأرامل السود والمنعزلون البنيون يحبون التسكع في أماكن مماثلة. كلاهما يفضل الملاجئ الدافئة والجافة مثل أكوام الخشب والسندرات وصناديق التخزين وبيوت الكلاب وبيوت الأشجار. تأكد من ارتداء القفازات في المرة القادمة التي تقوم فيها بتنظيف تلك البقع بحثًا عن أنسجة العنكبوت. تخلق هذه الأنواع شبكات فوضوية وغير منظمة. كلا العناكب شائعة من أواخر الربيع وحتى أكتوبر، لكن لا يزال من الجيد التحقق من المساحات المحتملة بشكل دوري خلال المواسم الأكثر دفئًا. إنهما من أكثر العناكب التي من المحتمل أن تعيش في منزلك.
كيفية الرد على لدغة العنكبوت السامة
عندما تغرس الأرملة السوداء أنيابها، قد تشعر بلسعة طفيفة أو لا تشعر بأي شيء على الإطلاق. وفي غضون ساعة، ستتحول منطقة اللدغة إلى اللون الأحمر وتبدأ في الانتفاخ. عندما يبدأ مفعول السم، قد تواجه مجموعة واسعة من الأعراض التي تعكس حالة تشبه حالة الأنفلونزا. وهذا يشمل قشعريرة، والدوخة، والغثيان، والقيء. قد يرتفع معدل ضربات قلبك عندما تواجه صعوبة في التنفس. آلام الظهر والبطن والصدر شائعة أيضًا.
قد لا تلاحظ على الفور عندما يعضك الناسك البني. خلال الساعات القليلة التالية، ستبدأ منطقة اللدغة بالتحول إلى اللون الأحمر والحكة، وقد تحترق أيضًا. قد تتشكل أيضًا نفطة بيضاء. لكن الجانب الأكثر وضوحًا في لدغة الناسك البني هو الشريط الشاحب المتوسع الذي يحيط بالعضة. من المحتمل أيضًا أن تعاني من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا. قد تستمر الأعراض لعدة أيام أو حتى أسابيع. قد تتكون أيضًا قرحة، وقد تموت الأنسجة المحيطة بالجرح.
يجب على أي شخص يتعرض لعضة أي من العنكبوت أن يطلب العناية الطبية الفورية. أثناء انتظار وصول المساعدة، اغسل مكان اللدغة جيدًا، ثم ضع كمادة باردة، ثم ارفع الطرف المصاب. كذلك، يجب إزالة أي مجوهرات من الطرف، لأنها قد تنتفخ. سيقوم مركز مراقبة السموم بالإجابة على أية أسئلة لديك. إذا كان منزلك به غزو الأرملة السوداء أو الناسك البني، يمكنك اتخاذ التدابير اللازمة لصدهم. على سبيل المثال، يمكنك قتلهم باستخدام الماء المالح في زجاجة رذاذ. هناك أيضًا العديد من النباتات التي يمكنك زراعتها حول منزلك لإبعاد العناكب.