العنصر الأساسي للمدخل الذي يتضاعف كتخزين ورق التواليت للحمام

لا يوجد سوى بضع خطوات إلى هذا الاختراق البسيط لتخزين الحمام. أولاً ، اشترِ رفًا معطفًا مثبتًا على الحائط-من الناحية المثالية مع أربعة أوتاد مثل خطافات معطف الفولاذ المقاوم للصدأ AJLPTA أو رف معطف معطف الأوتاد الخشبية. اتبع الإرشادات لتعليق الحامل على جدار الحمام الخاص بك (اعتمادًا على الحامل والجدار الخاص بك ، قد تحتاج إلى تثبيته في الأزرار أو استخدام شرائح لاصق). ثم ، ضع لفة ورق تواليت واحدة على كل ربط أو خطاف لإنشاء صف من أربعة.

بمجرد وضع الصف الأول ، يمكنك تركه كما هو أو إنشاء نمط هرم عن طريق إضافة صف من ثلاثة ، ثم اثنان ، ثم واحد أعلى الصف الأول. عندما تحتاج إلى استبدال لفة ، ما عليك سوى الاستيلاء على الجزء العلوي من رف الحائط واستبداله بأحدها جديد. للاعتماد حقًا على جمالية الحمام الغريبة ، فكر في إضافة حامل ورق تواليت فريد أيضًا.

قبل البدء ، اعلم أن هناك جوانب سلبية إلى طريقة تخزين ورق التواليت هذه. عند تخزين لفات في العراء ، يمكن أن تتسبب الرطوبة في إتلاف الألياف وتتسبب في خلق ورق التواليت جزيئات الغبار ، والتي يمكن أن تصبح محمولة جواً وتجعل أسطح الحمام أكثر ترابية. إن التأكد من استخدام تلك القوائم السفلية بدلاً من أن تكون القائمة العليا فقط يمكن أن تمنع ذلك.