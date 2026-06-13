العنصر الذي يمكن توفيره بسهولة والذي يجعل لوحة تنقيط الغراس صديقة للميزانية

إذا كنت من محبي النباتات ووجدت نفسك تتجول في متجر للتوفير، فتخطى قسم الحديقة وتوجه إلى الرفوف المكدسة بالأطباق. كل تلك الأطباق الصغيرة الجميلة من الحلوى والسلطة هي في الواقع اكتشافات في متجر للتوفير تعمل بواجب مزدوج؛ خارج المطبخ يمكنهم صنع صواني تنقيط ممتازة. وغالبًا ما تكون أرخص كثيرًا وأكثر تميزًا من شراء الصحون من مركز الحديقة. اعتمادًا على متجر التوفير، يمكنك العثور على عدد قليل من الأطباق مقابل بضعة دولارات فقط، لذا فهذه حيلة مفيدة لمتجر التوفير إذا كان لديك مجموعة متزايدة من النباتات في المنزل.

لا تحتاج صينية التنقيط إلى القيام بالكثير باستثناء التقاط المياه الزائدة التي يمكن أن تتسرب عند سقي نباتاتك، لذلك يمكن لطبق صغير أن يقوم بسهولة بنفس وظيفة الصحن المصمم خصيصًا لهذا الغرض. على وجه الخصوص، تعتبر أطباق السلطة والحلوى ذات حجم مثالي لمعظم أواني النباتات المنزلية الصغيرة، حيث أنها تتلاءم بشكل مريح مع القاعدة دون أن تبرز كثيرًا كما هو الحال في طبق العشاء. يبلغ عرض أطباق الحلوى عادةً حوالي 6 إلى 8 بوصات، ويبلغ عرض أطباق السلطة حوالي 7 إلى 9 بوصات. تُباع العديد من النباتات الداخلية الصغيرة في أوعية مقاس 4 أو 6 أو 8 بوصة، لذا يعد هذا تطابقًا طبيعيًا بشكل مدهش.