العنصر الذي يمكن توفيره بسهولة والذي يجعل لوحة تنقيط الغراس صديقة للميزانية

إذا كنت من محبي النباتات ووجدت نفسك تتجول في متجر للتوفير، فتخطى قسم الحديقة وتوجه إلى الرفوف المكدسة بالأطباق. كل تلك الأطباق الصغيرة الجميلة من الحلوى والسلطة هي في الواقع اكتشافات في متجر للتوفير تعمل بواجب مزدوج؛ خارج المطبخ يمكنهم صنع صواني تنقيط ممتازة. وغالبًا ما تكون أرخص كثيرًا وأكثر تميزًا من شراء الصحون من مركز الحديقة. اعتمادًا على متجر التوفير، يمكنك العثور على عدد قليل من الأطباق مقابل بضعة دولارات فقط، لذا فهذه حيلة مفيدة لمتجر التوفير إذا كان لديك مجموعة متزايدة من النباتات في المنزل.
لا تحتاج صينية التنقيط إلى القيام بالكثير باستثناء التقاط المياه الزائدة التي يمكن أن تتسرب عند سقي نباتاتك، لذلك يمكن لطبق صغير أن يقوم بسهولة بنفس وظيفة الصحن المصمم خصيصًا لهذا الغرض. على وجه الخصوص، تعتبر أطباق السلطة والحلوى ذات حجم مثالي لمعظم أواني النباتات المنزلية الصغيرة، حيث أنها تتلاءم بشكل مريح مع القاعدة دون أن تبرز كثيرًا كما هو الحال في طبق العشاء. يبلغ عرض أطباق الحلوى عادةً حوالي 6 إلى 8 بوصات، ويبلغ عرض أطباق السلطة حوالي 7 إلى 9 بوصات. تُباع العديد من النباتات الداخلية الصغيرة في أوعية مقاس 4 أو 6 أو 8 بوصة، لذا يعد هذا تطابقًا طبيعيًا بشكل مدهش.
بعض الأشياء التي يجب التحقق منها قبل الشراء
أفضل الأطباق المُدخرات لهذه المهمة هي تلك التي لها حافة طفيفة حول الحافة – لا يلزم أن تكون عميقة، ولكن حتى الشفة الصغيرة ستساعد في احتواء الماء قبل أن يصل إلى الأرض أو الرف أو الطاولة أو حافة النافذة تحتها. قبل الشراء، من المفيد أيضًا التحقق من الحجم مقابل الوعاء الذي تخطط لاستخدامه معه – فالطبق الأعرض قليلًا من الوعاء سيوفر عادة تغطية كافية. قم بإجراء فحص سريع لكل لوحة أيضًا. تعتبر الرقائق الصغيرة تجميلية في الغالب، لكن الشقوق يمكن أن تصبح مشكلة لأنها تزيد من احتمالية كسر اللوحة إذا اصطدمت أثناء الري، أو عند تحريكها، أو إذا تم وضعها تحت أصيص أثقل.
أحد أجمل الأشياء في هذه الفكرة هو أنها لا تتطلب البحث عن مجموعة كاملة. في الواقع، تأتي بعض عروض النباتات الأكثر إثارة للاهتمام من التصميم الذي يجده متجر التوفير الشائع الخاص بك بطرق فريدة – فكر في مزج الألوان والأنماط والأنماط المختلفة معًا. فقط كن حذرًا عندما تقوم بالتوفير فيما سيبدو جيدًا بالفعل في منزلك. تقوم الأواني الفخارية بعمل جيد في إبعاد الآفات، لكن التصميم الزهري الدقيق الموجود أسفلها قد يبدو في غير مكانه مقارنة بالأواني الحجرية الريفية. مع ما يقال، لا تحتاج إلى أن تتطابق. في الواقع، فإن جمع مزيج من الأطباق المُخزنة يمكن أن يجعل مجموعة النباتات تبدو أكثر شخصية بكثير من صف من الصحون البلاستيكية المتماثلة، ومن المحتمل أن تكون تكلفتها أقل أيضًا!