العنصر غير المتوقع الذي يجب عليك التوقف عن تخزينه على الرف الخاص بك

الرفوف المفتوحة رائعة لتخزين العديد من العناصر. من الشموع إلى ديكور المنزل وحتى المساحات الخضراء، يمكنك تخزين أي شيء بشكل أساسي على هذه الرفوف بدون أبواب. ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب عليك التوقف عن تخزينه على الرفوف المفتوحة وهو الكتب ذات الأغطية (أو الأكمام الورقية). نظرًا لأن جاذبية الرفوف المفتوحة تكمن في جماليتها النظيفة والبسيطة في منزلك، فإن وضع العديد من الكتب ذات الأغطية يمكن أن يخلق مظهرًا فوضويًا وغير مرتب، مما يدمر المظهر النظيف والأنيق الذي تسعى إليه.
تنطبق نفس الفكرة على المجلات والكتب ذات الغلاف الورقي. نظرًا لأن هذه الأشياء قد تبدو فوضوية أو مهترئة أو ممزقة، فمن الأفضل إبقاءها بعيدًا عن أرففك المفتوحة ووضعها بدلاً من ذلك في خزانة أو درج مغلق. أو، للحصول على أجواء مختلفة، يمكنك استكشاف طرق لدمج الكتب كأعمال فنية في منزلك، بحيث لا يتم ترك أي كتاب خلفك أو بعيدًا عن الأنظار.
سواء كنت قد بدأت للتو في تنمية مجموعة كتبك أو كنت قارئًا متعطشًا لسنوات، فإليك بعض التلميحات والحيل حول تخزين كتبك بشكل صحيح لإبقائها (ورفوفك) تبدو أصلية.
كيفية تخزين الكتب على الرفوف المفتوحة بشكل صحيح
إذا كنت من محبي الكتب ولديك العديد من الكتب ذات الأغلفة الورقية، فإن أفضل طريقة لتخزينها على الرف المفتوح لديك هي إزالة الغلاف، وإظهار الكتاب الجميل ذو الغلاف المقوى الموجود أسفله. سيخلق هذا مظهرًا أكثر دقة وتنظيمًا على رفوفك، حتى لو كان لديك مجموعة كبيرة. انزع الأغطية واحفظها في الدرج إذا كنت تحبها حقًا، أو لا تتردد في التخلص منها.
بالإضافة إلى ذلك، هناك نصائح تنظيمية أخرى من شأنها أن تجعل رف الكتب الخاص بك يبدو أفضل بكثير. يتضمن ذلك التأكد من تخزين كتبك بشكل مستقيم ومستقيم على رفوفك. إن القيام بذلك يضمن عدم انزلاقها أو انحناءها، مما لا يؤدي إلى تدمير مجموعتك المفضلة فحسب، بل يجعل المساحة الخاصة بك تبدو مهملة. يمكنك استخدام نهايات الكتب لتحقيق ذلك، وبما أن هناك خيارات لا حصر لها (تقريبًا) للاختيار من بينها، يمكنك مطابقة نهايات الكتب الخاصة بك مع المظهر العام لرفوفك. الاستثناء من هذه القاعدة هو الكتب الكبيرة والثقيلة جدًا، والتي يجب تخزينها أفقيًا لتجنب اصطدامها بنظيراتها الأصغر حجمًا.
تذكر أن تقوم بفرز كتبك غير المكشوفة حسب الحجم للحصول على المظهر البصري الأمثل، مع تخزين الأحجام المشابهة على نفس الرف. أيضًا، بينما تريد إبقاء أرففك ممتلئة لعرض اختيارك، لا تجعلها ممتلئة جدًا بحيث لا يمكنك سحب قراءتك التالية بسهولة. تأكد من نفض الغبار عن مجموعة كتبك بشكل متكرر للحفاظ على نظافتها، ولكن بقطعة قماش فقط، لأن المنتجات المعطرة يمكن أن تلحق الضرر بأغلفة الكتب والصفحات الداخلية.