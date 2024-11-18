العنصر غير المتوقع الذي يجب عليك التوقف عن تخزينه على الرف الخاص بك

الرفوف المفتوحة رائعة لتخزين العديد من العناصر. من الشموع إلى ديكور المنزل وحتى المساحات الخضراء، يمكنك تخزين أي شيء بشكل أساسي على هذه الرفوف بدون أبواب. ومع ذلك، هناك شيء واحد يجب عليك التوقف عن تخزينه على الرفوف المفتوحة وهو الكتب ذات الأغطية (أو الأكمام الورقية). نظرًا لأن جاذبية الرفوف المفتوحة تكمن في جماليتها النظيفة والبسيطة في منزلك، فإن وضع العديد من الكتب ذات الأغطية يمكن أن يخلق مظهرًا فوضويًا وغير مرتب، مما يدمر المظهر النظيف والأنيق الذي تسعى إليه.

تنطبق نفس الفكرة على المجلات والكتب ذات الغلاف الورقي. نظرًا لأن هذه الأشياء قد تبدو فوضوية أو مهترئة أو ممزقة، فمن الأفضل إبقاءها بعيدًا عن أرففك المفتوحة ووضعها بدلاً من ذلك في خزانة أو درج مغلق. أو، للحصول على أجواء مختلفة، يمكنك استكشاف طرق لدمج الكتب كأعمال فنية في منزلك، بحيث لا يتم ترك أي كتاب خلفك أو بعيدًا عن الأنظار.

سواء كنت قد بدأت للتو في تنمية مجموعة كتبك أو كنت قارئًا متعطشًا لسنوات، فإليك بعض التلميحات والحيل حول تخزين كتبك بشكل صحيح لإبقائها (ورفوفك) تبدو أصلية.