العوامل التي تزيد من خطر الوفاة أثناء ممارسة الجنس

الجنس ليس وقتًا ممتعًا فحسب، بل إنه رائع أيضًا بالنسبة لنا. من خفض ضغط الدم وتعزيز جهاز المناعة إلى تخفيف التوتر والقلق وحتى تقليل سرطان البروستاتا (لدى المصابين بالبروستاتا)، وجعلنا نشعر بالارتياح بشكل عام، فإن قائمة الفوائد التي تأتي مع ممارسة الجنس تطول وتطول. يمكننا أن نشكر الأوكسيتوسين وهرمونات الشعور بالسعادة الأخرى التي يتم إطلاقها أثناء ممارسة الجنس على كل هذه الأشياء الرائعة التي غالبًا ما تكون محفزة للنشوة. في الواقع، الجنس رائع جدًا لدرجة أنه يكفي لجعل المرء يتساءل عما إذا كان هناك أي جوانب سلبية له. ليس من أجل تفجير فقاعتك، ولكن باختصار: يمكن أن يكون هناك.
على الرغم من أن هذا ليس أمرًا شائعًا، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يموت الناس في منتصف ممارسة الجنس أو بعد ذلك بوقت قصير. وفقا لدراسة أجريت عام 2003 في هيرز، فإن الموت أثناء ممارسة الجنس ليس مجرد بعض الفكاهة السوداء التي نراها في الأفلام، ولكنه شيء يمكن أن يحدث بالفعل، وهو ما يمثل 0.6٪ من الحالات التي يموت فيها شخص ما فجأة. في حين أن غالبية الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الموت عادة ما يكونون أكبر سناً (59+) وسبب وفاتهم المفاجئ هو نوبة قلبية، فقد اكتشفت الأبحاث أن الرجال في سن الثلاثينيات يمكن أن يموتوا أيضًا أثناء أو بعد ممارسة الجنس. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لا يوجد سبب واحد فقط وراء وفاة الشباب أثناء ممارسة الجنس، ولكن هناك عدد قليل من الاحتمالات التي قد تؤدي إلى ذلك. بمعنى آخر، لا يستطيع الشباب أن ينقذوك من كل شيء.
تعاطي المخدرات
وغني عن القول أن المخدرات، سواء كانت وصفة طبية أو غير قانونية، يمكن أن تؤثر على الجسم بطريقتها الخاصة. وبعد ذلك، إذا قمت بدمجهما، يمكنك حقًا أن تطلب المتاعب. يمكن للمخدرات غير المشروعة، مثل الكوكايين والميثامفيتامين، أن تضع جسمك في وضع صعب، وخاصة القلب. كل من هذه الأدوية منبهات تعمل على تسريع ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد أو حتى الموت المفاجئ — بغض النظر عن عمرك. وفقًا لصحيفة ميديكال نيوز ديلي، عندما تجمع هذه الأنواع من الأدوية مع الضغط الجسدي الذي يأتي مع ممارسة الجنس، فإنك في الأساس تحضّر وصفة لكارثة. من المؤكد أن الخروج في ذروة النشوة الجنسية قد يبدو أفضل طريقة للاستفادة من رقائقك، ولكن إذا كان عمرك 36 عامًا فقط، وتعيش أمامك مدى الحياة (ونشوة الجماع)، فإن الأمر لا يستحق كل هذا العناء.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه إذا كنت شخصًا تم وصف الفياجرا أو دواء مشابه له لعلاج ضعف الانتصاب وكنت تتعاطى الكوكايين حتى لو كان للترفيه، فإنك تزيد من فرص الوفاة المرتبطة بالقلب، سواء داخل غرفة النوم أو خارجها. لأن العقارين يتقاتلان بشكل أساسي ضد بعضهما البعض فيما يخدم غرضهما. في حين أن الفياجرا يهدف إلى تشجيع تدفق الدم حتى يمكن تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه، فإن الكوكايين يفعل العكس، مما يقلل من تدفق الدم من خلال انقباض الأوعية الدموية. هذه المعركة من أجل السيطرة ليست مرهقة للقلب فحسب، بل يمكن أن تجعله يستسلم.
الظروف الوراثية
فحصت دراسة نشرت عام 2022 في JAMA Cardiology الوفيات المفاجئة لـ 6847 شخصًا، توفي 17 منهم أثناء ممارسة الجنس أو بعدها بوقت قصير. ما وجده الباحثون هو أنه في أكثر من نصف الوفيات (53%)، بدا القلب سليمًا من الناحية الهيكلية، مما يعني أن الأزمة القلبية لم تكن سبب الوفاة. وبدلا من ذلك، مات هؤلاء الأشخاص بسبب متلازمة الموت المفاجئ لعدم انتظام ضربات القلب (SADS). وفقًا لمؤسسة SADS، فإن SADS هو اضطراب وراثي يكون فيه القلب لديه إيقاع غير طبيعي. إذا كان أحد الوالدين مصابًا بـ SADS، فهناك احتمال بنسبة 50٪ أن ينتقل إلى أطفالهم.
وفقًا لدراسة عام 2022، فإن السبب الثاني لوفاة هؤلاء الصغار أثناء ممارسة الجنس كان بسبب تشريح الأبهر؛ اعتلال عضلة القلب واعتلال القنوات في المرتبة الثالثة. يصيب تسلخ الأبهر 30 شخصًا من كل مليون شخص سنويًا، ومعظمهم ممن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا (وفقًا لطب ميشيغان)، ويحدث تسلخ الأبهر عندما تتمزق طبقات الأبهر وتنفجر في النهاية. كما هو الحال مع SADS، فإن اعتلال عضلة القلب واعتلال القنوات هي أمراض وراثية بطبيعتها، لذلك هناك فرصة جيدة لتعرف أنك معرض لخطر هذه الأشياء إذا لم يتم تشخيصك رسميًا بعد.
على الرغم من أن الوفاة أثناء ممارسة الجنس أمر نادر للغاية، خاصة إذا كنت أصغر سنًا، إلا أنه لا يزال أمرًا تريد أن تكون على دراية به، خاصة إذا كنت تستخدم المخدرات أو لديك استعداد للإصابة ببعض الحالات المرتبطة بالقلب. على الرغم من أن الموت في منتصف النشوة الجنسية ليس أسوأ طريقة للموت، إلا أنه لا يزال الموت، وهذه تذكرة ذهاب فقط بلا عودة.