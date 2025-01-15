العوامل التي تزيد من خطر الوفاة أثناء ممارسة الجنس

الجنس ليس وقتًا ممتعًا فحسب، بل إنه رائع أيضًا بالنسبة لنا. من خفض ضغط الدم وتعزيز جهاز المناعة إلى تخفيف التوتر والقلق وحتى تقليل سرطان البروستاتا (لدى المصابين بالبروستاتا)، وجعلنا نشعر بالارتياح بشكل عام، فإن قائمة الفوائد التي تأتي مع ممارسة الجنس تطول وتطول. يمكننا أن نشكر الأوكسيتوسين وهرمونات الشعور بالسعادة الأخرى التي يتم إطلاقها أثناء ممارسة الجنس على كل هذه الأشياء الرائعة التي غالبًا ما تكون محفزة للنشوة. في الواقع، الجنس رائع جدًا لدرجة أنه يكفي لجعل المرء يتساءل عما إذا كان هناك أي جوانب سلبية له. ليس من أجل تفجير فقاعتك، ولكن باختصار: يمكن أن يكون هناك.

على الرغم من أن هذا ليس أمرًا شائعًا، إلا أنه في بعض الأحيان يمكن أن يموت الناس في منتصف ممارسة الجنس أو بعد ذلك بوقت قصير. وفقا لدراسة أجريت عام 2003 في هيرز، فإن الموت أثناء ممارسة الجنس ليس مجرد بعض الفكاهة السوداء التي نراها في الأفلام، ولكنه شيء يمكن أن يحدث بالفعل، وهو ما يمثل 0.6٪ من الحالات التي يموت فيها شخص ما فجأة. في حين أن غالبية الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الموت عادة ما يكونون أكبر سناً (59+) وسبب وفاتهم المفاجئ هو نوبة قلبية، فقد اكتشفت الأبحاث أن الرجال في سن الثلاثينيات يمكن أن يموتوا أيضًا أثناء أو بعد ممارسة الجنس. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لا يوجد سبب واحد فقط وراء وفاة الشباب أثناء ممارسة الجنس، ولكن هناك عدد قليل من الاحتمالات التي قد تؤدي إلى ذلك. بمعنى آخر، لا يستطيع الشباب أن ينقذوك من كل شيء.