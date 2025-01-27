العيب الرئيسي لألواح سياج الأرز التي يجب مراعاتها قبل الشراء

على الرغم من مقاومة التحلل ، فإن الأرز عرضة للتلاشي من الأشعة فوق البنفسجية. عندما يتراجع ، يحول الخشب لونًا رماديًا مملًا ويطور مظهرًا غامضًا مع حبة أكثر وضوحًا ما لم تقم بإجراء صيانة روتينية. إن حمايته كل سنتين إلى ثلاث سنوات مع تطبيق اختراق مانع التسرب يساعد على الحفاظ على المظهر. كن مستعدًا لتطبيق وصمة عار جديدة على سياج الأرز كل ثلاث إلى خمس سنوات للتحكم في لون الخشب. ستحتاج أيضًا إلى تنظيف سياج الأرز مرة واحدة على الأقل في السنة لإزالة أي الأوساخ والأوساخ التي تتراكم.

وتضيف الطبيعة الناعمة للأرز أيضًا إلى روتين الصيانة والرعاية. من المهم أن تبقي أشجارك وشجيراتك مقلدة لتجنب أن تسقط الفروع أو فركها على السياج لمنع الخدش أو السقوط. الأرز أكثر عرضة للتسوس عندما يتم دفنه تحت التربة أو معرض للمياه بانتظام. لهذا السبب ، غالبًا ما لا يكون الأرز هو الخيار الأفضل لمشاركات السياج أو المناطق التي يتم فيها تجمعات المياه بانتظام.

إذا كنت على ميزانية محدودة ، فقد يجعلك سعر Cedar تفكر مرتين أثناء اختيار سياج الفناء الخلفي الأيمن لاحتياجاتك. يمكنك أن تتوقع أن يكلف Cedar 6 دولارات إلى 8 دولارات لكل قدم خطية مقارنة بمبلغ 1 إلى 5 دولارات لكل قدم خطية للباين المعالج بالضغط. في مشروع سياج كبير ، قد يكلفك ذلك المزيد من المال. ومع ذلك ، فإن أسوار الأرز تستمر عادة لفترة أطول عند أداء الرعاية الروتينية. غالبًا ما تبقى أسوار الصنوبر حوالي 15 عامًا بينما يمكن أن تستمر سيدار لمدة تصل إلى 25 عامًا مع الصيانة المناسبة.