العيوب الخفية لشراء أريكة في صندوق يجب أن تعرفها

واحدة من أحدث اتجاهات الأرائك التي تكتسب قوة جذب بين أصحاب المنازل والمستأجرين هي الأريكة في الصندوق. على الرغم من أن هذا قد يبدو غريبًا، إلا أننا لا نعني أن الأريكة موجودة فقط في صندوق في غرفة المعيشة الخاصة بك. يشير اتجاه “الأريكة في صندوق” إلى شراء أريكة عبر الإنترنت يتم شحنها مباشرة إلى منزلك، وغالبًا ما تكون محكمة الغلق وموضعة بشكل مثالي في عبوة مناسبة للشحن. أحد أسباب تنافس الناس على بديل الأريكة هذا هو أنه يزيل بعض متاعب نقل الأريكة من متجر كبير. يمكن أن تكون تكاليف الشحن أقل من خدمات التوصيل والإعداد، وتكون هذه الأرائك بشكل عام أكثر إحكاما ونموذجية. إنها رائعة لسكان الشقق وأولئك الذين يحتاجون إلى التنوع في المساحات الصغيرة أو ذات الشكل الغريب. ومع ذلك، فإن اتجاه الأريكة في الصندوق لا يخلو من العيوب، حيث يقول بعض الناس أن هذا قد يصبح قريبًا أحد الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند شراء الأرائك.
قد تظهر مشكلات تتعلق بالشحن والإرجاع والجودة عند شراء أي أريكة، ولكن تلك التي يتم تسليمها في صناديق تمثل تحديات فريدة من نوعها. عادة ما تكون هذه الأرائك أصغر حجمًا وقد لا تكون مريحة مثل الوحدات المبنية بالكامل والتي ستجدها في صالة العرض. علاوة على ذلك، هناك مجموعة متنوعة من “الأريكة في الصندوق”، وهي الأريكة الخالية من العظم، وهي مصنوعة من طبقات إسفنجية عالية الكثافة فقط والتي يمكن أن تفتقر إلى البنية والدعم. تم تصميم الأرائك الخالية من العظم خصيصًا لتكون بدون إطار، ولكن هذا يعني غالبًا أنها ليست متينة أو طويلة الأمد مثل الأرائك التقليدية، خاصة مع الاستخدام المكثف. في حين أن بعض بدائل الأريكة في الصندوق تأتي بمكونات منظمة أو إطارات مدمجة، إلا أنه لا يتم دائمًا شحن الأجزاء معًا ويمكن تصنيفها بشكل مربك. فيما يتعلق بالسعر، يمكن أن تكون بعض الأرائك الموجودة في الصندوق أقل تكلفة (بعضها أقل من 200 دولار) أو على قدم المساواة مع الأريكة التقليدية، ولكن الشحن يمكن أن يزيد من التقدير.
عيوب شراء أريكة في صندوق
في حين أن الأريكة الموجودة في الصندوق هي بديل مريح للغاية للأرائك الضخمة، إلا أن هناك العديد من الجوانب السلبية التي تستحق النظر فيها. بالنسبة للمبتدئين، قد تكون الوسائد صلبة جدًا أو توفر دعمًا غير متناسق. وفي الوقت نفسه، فإن الاتجاهات مثل الأريكة السحابية الخالية من العظم تقاوم الخيارات المعيارية الثابتة، ولكن هذه القطع المترهلة بدون إطار قد لا تحافظ على شكلها تقريبًا. عيب آخر هو أن هذه الأرائك عادة ما تكون أصغر من وحدة الأرائك التقليدية. في حين أن بدائل الأريكة المعيارية يمكن أن تكون مشابهة للأريكة المقطعية، إلا أنها عمومًا أقل حجمًا وأقل حجمًا. يعد هذا أمرًا رائعًا للشقق أو غرف المعيشة الصغيرة ولكنه قد يكون أقل مثالية في مساحة أكبر حيث تبدو الأريكة غير متناسبة، ولا توفر ظهور الجلوس المنخفضة في كثير من الأحيان الراحة على المدى الطويل.
قد تحدث أيضًا تحديات في التسليم، مثل فترات الانتظار الطويلة والتأخير، عند الطلب عبر الإنترنت. أبلغ بعض أصحاب المنازل عن وجود صراعات مع التجميع أيضًا. في حين أن بعض المكونات ستكون مصنفة جيدًا، إلا أن فتح العبوات محكمة الغلق ومعرفة الاتجاه الصحيح للإعداد قد يكون أمرًا صعبًا. هناك مشكلة أخرى وهي أن هذه الأرائك لا تأتي دائمًا في صندوق واحد، وقد لا تصل القطع المختلفة في نفس الوقت. ومع ذلك، فإن المشكلة الأكبر التي واجهها العديد من الأشخاص مع اتجاه الأريكة في الصندوق هي سياسات الإرجاع. تطلب العديد من الشركات إرجاع المنتج في عبوته الأصلية، مما يزيد من خطورة طلب أريكة غير مرئية. نظرًا لأن الأريكة الخالية من العظم في الصندوق مختومة بالفراغ وتتوسع عند الفتح، فقد يكون من المستحيل إعادتها إلى الصندوق الأصلي بدون المعدات المناسبة، مما يعني أن العديد من أصحاب المنازل لا يمكنهم إرجاع مشترياتهم.
هل يجب أن تحصل على أريكة في صندوق أم تشتري بالطريقة التقليدية؟
سواء كنت تشتري أريكتك بالطريقة التقليدية أو تختار أريكة في صندوق، فالأمر متروك لك ولاحتياجاتك الشخصية. ضع في اعتبارك أن العديد من تجهيزات الأريكة الموجودة في الصندوق تُباع عبر الإنترنت فقط، مما يعني أنه لا يمكنك تجربة الأريكة قبل الشراء. لقد وجد بعض أصحاب المنازل مشكلات تتعلق بالجودة فيما يتعلق بشراء الأرائك عبر الإنترنت، مما دفع الكثيرين إلى العودة مرة أخرى إلى شراء الأرائك من المتجر، حيث يمكنهم لمس المنتج والشعور به قبل الشراء.
ومع ذلك، هناك أيضًا جوانب سلبية كبيرة لشراء الأرائك ذات العلامات التجارية الكبيرة في المتجر. على سبيل المثال، يتم بيع العديد من الأقسام بتخطيطات محددة مسبقًا ولا تكون قابلة للتخصيص مثل الأرائك المعيارية في الصندوق. علاوة على ذلك، تعد إعدادات الأريكة المعيارية أكثر مثالية لمساحات المعيشة الصغيرة من الأريكة التقليدية. وإذا كنت تعيش في شقة في الطابق الثالث، فقد يكون من الأسهل أخذ الأريكة في الطابق العلوي من الوحدة التقليدية.
تعتمد الجودة وطول العمر والمتانة لأي أريكة في صندوق أو أريكة عادية على العلامة التجارية التي تختارها. ستختلف الصيانة أيضًا بناءً على مادة الأريكة، ولكن العديد من بدائل الأريكة الموجودة في الصندوق تحتوي على أغطية قابلة للإزالة والغسل ومواد منخفضة الصيانة، مما يجعل التنظيف أمرًا بسيطًا. يقترح بعض الخبراء أنه إذا كنت على الحياد بين الأريكة في الصندوق والأريكة التقليدية، ففكر فيما إذا كان وضعك المعيشي الحالي دائمًا. قد تكون الأرائك الموجودة في الصندوق تستحق العناء للإقامات المؤقتة، في حين أن الأرائك التقليدية أفضل للمعيشة على المدى الطويل.