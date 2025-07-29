الغطاء الأرضي المزهرة يجب أن تنمو للتربة الصحية

البازلاء الحلوة الأبدية هي عضو في عائلة البقوليات. يحافظ هذا النوع من النباتات على علاقة تكافلية مع بكتيريا تسمى ريزوبيا. في حين أن معظم النباتات تعتمد على تحلل المادة العضوية إلى عزل النيتروجين القابل للاستخدام ، فإن البازلاء الحلوة تحصل على يد المساعدة من هذه البكتيريا. تقوم Rhizobia بتأسيس نفسها في الشعر الجذر للبقوليات ، وتحويل N2 إلى NH3 – وهي عملية تُعرف أيضًا باسم تثبيت النيتروجين. تمتلئ الجو بـ N2 ، لكن معظم الكائنات الحية لا تستطيع معالجة N2 في النيتروجين القابل للاستخدام. هذا هو الساق الرئيسية للبازلاء الحلوة الأبدية. بعد أخذ ما تحتاجه ، يمكن أن يترك وراءه أيضًا NH3 في التربة التي ستستفيد منها النباتات الأخرى أيضًا.

إذا كنت حريصًا على الاستفادة من مصنع الغطاء الأرضي المذهل هذا ، فأنت محظوظ. من السهل إلى حد ما رعاية البازلاء الحلوة إلى حد ما في البيئة المناسبة ، والتراميح في الأوتار الكثيفة تحت أي حالة. ومع ذلك ، إذا كنت تريد حقًا أن يزدهر هذا النبات ، ففكر في ظروفه النمو المثالية. في حين أن مصنع الغطاء الأرضي هذا يمكن أن ينمو في الظل ، فإنه يفضل الشمس الكاملة. اختار التربة التي تجسد جيدًا في المواد العضوية لتشجيع البازلاء الحلوة الأبدية على النمو بكثرة طوال الموسم. هذا هو واحد من أكثر الأراضي الأرضية التي تتحمل الجفاف التي يمكنك أن تنمو في الفناء والحديقة الخاصة بك ، لكنها ستقدر الري المعتدل طوال الأسبوع. شجع المزيد من الزهور على التكوين عن طريق ميتة الزهور القديمة قبل تشكيل البذور. كن حذرًا من أن هذا النبات يمكن أن يصبح أعشابًا إذا كان Untamed ، وقد يعتبر غازيًا في بعض المناطق ، وخاصة في غرب الولايات المتحدة. بمجرد انتهاء الموسم ، من الجيد خفض كل الكروم لإفساح المجال للنمو الجديد العام المقبل.