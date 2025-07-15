الغطاء الأرضي المورق الذي سيجعل الفناء الخلفي الخاص بك طائرًا ووكولًا

تعد الأغطية الأرضية رائعة لقمع الحشائش والتصرف كمهاد حي ، ولكن عندما تساعد أيضًا في جذب الطيور والملقحات إلى فناءك ، فهذا أفضل. Salal (Gaultheria alsalon) هو غطاء أرضي جميل دائمة الخضرة لا يجذب طيور الأغاني والفراشات وغيرها من الملقحات فحسب ، بل هو أيضًا مواطن لأمريكا الشمالية.
في حين أن Salal موطنها الساحل الغربي لأمريكا الشمالية ، إلا أنه ينمو بشكل جيد في العديد من المناطق وهو هاردي في المناطق من 5 إلى 9. يمكن أن يكون أطول قليلاً من بعض الأغطية الأرضية ، وربما تصل إلى ارتفاعات 10 أقدام إذا لم تكن مشدودة ، ولكنها تظل أكثر شيوعًا بين 2 و 4 أقدام ، خاصةً عندما تزرع في البقع المسعقة. أيا كان الارتفاع الذي تنمو إليه ، فهناك الكثير لتحبه عن Salal: توتها الصالحة للأكل تناسب الطيور والناس ، ويستخدم حتى كصنع مضيف بواسطة فراشات Elfin البنية. ومن الذي يمكنه مقاومة الزهور الوردية أو البيضاء على شكل جرس رائع والتي تتفتح في الربيع والصيف؟
رعاية Salal كمصنع للغطاء الأرضي
يزدهر Salal في التربة الحمضية والرطبة ، ولكنه يتحمل أيضًا وسائل الإعلام المتنامية أكثر جفافًا ، بل إنه متسامح إلى حد ما. على الرغم من أن هذا النبات متعدد الاستخدامات يمكن أن ينمو في كل شيء من الظل العميق إلى البقع المشمسة ، إلا أنه سيتطلب تقليمًا منتظمًا في المناطق المظللة إذا كنت تريد أن تتصرف كغطاء أرضي. بغض النظر عن مدى ارتفاعك ، سيكون من دواعي سروري لأصدقائك المحليين ، وكذلك أصدقائك الريش.
في موائلها الأصلية ، ينمو Salal بشكل طبيعي إلى جانب Firs Douglas. من المؤكد أنك يمكن أن تنمو في ظل أشجار الخصوصية سريعة النمو في الفناء الخاص بك أيضًا. ومع ذلك ، يمكن أن يقترن Salal بشكل جيد مع النباتات الأخرى التي تزدهر في التربة الحمضية. فكر في إنشاء مؤامرة حديقة محبة للحمض أو بدء حديقة مصانع للملقحة التي تزدهر في ظروف مماثلة. ستضمن أوراق Salal دائمة الخضرة أنه حتى في أعماق الشتاء ، لا تزال الحديقة لديها بعض الألوان للاستمتاع بها.