الغطاء الأرضي المورق الذي سيجعل الفناء الخلفي الخاص بك طائرًا ووكولًا

تعد الأغطية الأرضية رائعة لقمع الحشائش والتصرف كمهاد حي ، ولكن عندما تساعد أيضًا في جذب الطيور والملقحات إلى فناءك ، فهذا أفضل. Salal (Gaultheria alsalon) هو غطاء أرضي جميل دائمة الخضرة لا يجذب طيور الأغاني والفراشات وغيرها من الملقحات فحسب ، بل هو أيضًا مواطن لأمريكا الشمالية.

في حين أن Salal موطنها الساحل الغربي لأمريكا الشمالية ، إلا أنه ينمو بشكل جيد في العديد من المناطق وهو هاردي في المناطق من 5 إلى 9. يمكن أن يكون أطول قليلاً من بعض الأغطية الأرضية ، وربما تصل إلى ارتفاعات 10 أقدام إذا لم تكن مشدودة ، ولكنها تظل أكثر شيوعًا بين 2 و 4 أقدام ، خاصةً عندما تزرع في البقع المسعقة. أيا كان الارتفاع الذي تنمو إليه ، فهناك الكثير لتحبه عن Salal: توتها الصالحة للأكل تناسب الطيور والناس ، ويستخدم حتى كصنع مضيف بواسطة فراشات Elfin البنية. ومن الذي يمكنه مقاومة الزهور الوردية أو البيضاء على شكل جرس رائع والتي تتفتح في الربيع والصيف؟