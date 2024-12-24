الغطاء الأرضي سريع النمو الذي ستندم على زراعته في حديقتك

إذا كانت لديك مناطق صعبة في حديقتك حيث لا ينمو العشب أو كنت لا تحب القص، فربما تفكر في بعض الأغطية الأرضية سريعة النمو لتحل محل العشب التقليدي. على الرغم من وجود الكثير من الأغطية الأرضية التي تتحمل الجفاف والتي يمكنك زراعتها بسهولة في حديقتك، إلا أنك ستحتاج إلى أن تختار اختيارك بعناية، لأن بعضها قد يتطلب جهدًا أكبر من العشب. أحد الأنواع التي تتطلب مثل هذا التقييم الدقيق هو الياسمين الآسيوي (Trachelospermum asiaticum)، والذي تم الترحيب به باعتباره وسيلة رائعة لتغطية البقع العارية من الأرض بسرعة. يحتوي الياسمين الآسيوي على أوراق خضراء لامعة وأزهار بيضاء عطرة بشكل مبهج تتفتح في فصلي الربيع والصيف. السبب وراء شهرة هذا النبات هو أنه مقاوم للغزلان ومعظم الأمراض، ويتحمل الجفاف، ويمكنه تحمل الظل الثقيل، وسوف ينمو جيدًا في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 11. ومع ذلك، قد تندم على زراعة هذا الغطاء الأرضي الجذاب لأنه يمكن أيضًا أن يسيطر على حديقتك إلا إذا قضيت الكثير من الوقت في تقليمها وقصها لإبقائها تحت المراقبة.

على الرغم من أنه لا يعتبر بشكل عام نباتًا غازيًا، إلا أن الياسمين الآسيوي نبات عدواني يمكنه تغطية حديقتك بسرعة كبيرة. لذلك، هذا هو أحد الأنواع التي قد ترغب في تجنبها إذا لم تكن مستعدًا للقيام بالعمل المطلوب للتحكم في انتشاره. ستجد أن إحدى أسهل الطرق للحفاظ على حديقتك المتضخمة تحت السيطرة هي تجنب كل من الأنواع الغازية وتلك التي تظهر عادة نمو عدوانية، بما في ذلك الياسمين الآسيوي. ومع ذلك، إذا كنت قد زرعت هذا الغطاء الأرضي في حديقتك بالفعل، فستحتاج إلى معرفة أفضل السبل للحد من نموه حتى لا يسيطر.