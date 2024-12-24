الغطاء الأرضي سريع النمو الذي ستندم على زراعته في حديقتك

إذا كانت لديك مناطق صعبة في حديقتك حيث لا ينمو العشب أو كنت لا تحب القص، فربما تفكر في بعض الأغطية الأرضية سريعة النمو لتحل محل العشب التقليدي. على الرغم من وجود الكثير من الأغطية الأرضية التي تتحمل الجفاف والتي يمكنك زراعتها بسهولة في حديقتك، إلا أنك ستحتاج إلى أن تختار اختيارك بعناية، لأن بعضها قد يتطلب جهدًا أكبر من العشب. أحد الأنواع التي تتطلب مثل هذا التقييم الدقيق هو الياسمين الآسيوي (Trachelospermum asiaticum)، والذي تم الترحيب به باعتباره وسيلة رائعة لتغطية البقع العارية من الأرض بسرعة. يحتوي الياسمين الآسيوي على أوراق خضراء لامعة وأزهار بيضاء عطرة بشكل مبهج تتفتح في فصلي الربيع والصيف. السبب وراء شهرة هذا النبات هو أنه مقاوم للغزلان ومعظم الأمراض، ويتحمل الجفاف، ويمكنه تحمل الظل الثقيل، وسوف ينمو جيدًا في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 11. ومع ذلك، قد تندم على زراعة هذا الغطاء الأرضي الجذاب لأنه يمكن أيضًا أن يسيطر على حديقتك إلا إذا قضيت الكثير من الوقت في تقليمها وقصها لإبقائها تحت المراقبة.
على الرغم من أنه لا يعتبر بشكل عام نباتًا غازيًا، إلا أن الياسمين الآسيوي نبات عدواني يمكنه تغطية حديقتك بسرعة كبيرة. لذلك، هذا هو أحد الأنواع التي قد ترغب في تجنبها إذا لم تكن مستعدًا للقيام بالعمل المطلوب للتحكم في انتشاره. ستجد أن إحدى أسهل الطرق للحفاظ على حديقتك المتضخمة تحت السيطرة هي تجنب كل من الأنواع الغازية وتلك التي تظهر عادة نمو عدوانية، بما في ذلك الياسمين الآسيوي. ومع ذلك، إذا كنت قد زرعت هذا الغطاء الأرضي في حديقتك بالفعل، فستحتاج إلى معرفة أفضل السبل للحد من نموه حتى لا يسيطر.
كيفية الحد من نمو الياسمين الآسيوي
الياسمين الآسيوي نبات كرمة لا يتسلق. تنتشر السيقان النامية على الأرض، ولكن عندما يتلامس جزء من الجذع مع برعم مع التربة، ستتشكل الجذور في تلك البقعة. إن نمط النمو المترامي الأطراف هذا هو الذي يمكّن هذا النوع من التوسع بسرعة وسهولة. أول شيء عليك معرفته هو أن إهمال نباتك سيجعله أقل عدوانية. لن تؤدي العناية المفرطة إلا إلى تسريع النمو، لذا تجنب إمطار هذا النبات شديد التحمل بالكثير من الماء أو الأسمدة.
هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها تقييد نمو الياسمين الآسيوي وهي قصه. يمكن القيام بذلك في الربيع وينبغي أن يساعد في مكافحة بعض عدوانية النبات. إذا كان ينمو بجوار طريق أو ممشى، يمكنك أيضًا استخدام مقصات التقليم لتقليم الكروم بمجرد أن تبدأ في التعدي على هذه المناطق. فقط ضع في اعتبارك أن السيقان تفرز عصارة بيضاء حليبية عند قطعها، والتي يمكن أن تكون لزجة للغاية وتسبب تهيج الجلد لدى بعض الأشخاص. لهذا السبب، من الجيد ارتداء القفازات في أي وقت تعمل فيه مع هذا النبات. في المستقبل، ابتعد عن الأغطية الأرضية الغازية سريعة الانتشار عن طريق اختيار بدائل أفضل. قد ترغب أيضًا في التفكير في أحد أصناف الياسمين الآسيوي المتنوعة كبديل لأنها أقل قوة.