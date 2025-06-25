الغطاء الأرضي سريع النمو الذي يمكن أن يعطي ساحةك رائحة رائعة

يعود المفهوم الأمريكي لسياج الاعتصام الأبيض مع العشب العشبي الواسع إلى عصر الآباء المؤسسين ، الذين استلهموا من العقارات الأوروبية عند إنشاء منازل مثل جبل فيرنون ومونتايسلو. ومع ذلك ، فإن رموز الحالة المشذبة بعناية هذه هي كابوس بيئي ، وذلك باستخدام ثلث جميع المياه السكنية في الولايات المتحدة مع وضع العديد من الأغطية الأرضية للأغطية الأصلية كبديل غير متكافئ وماء للمياه لبذار المساحة المحيطة بمنازلهم.
يمكن أن تخدم الأغطية الأرضية العديد من الأغراض ، من ازدحام الأعشاب الضارة إلى حماية التربة من التآكل ودرجات الحرارة القصوى. إذا كنت تريد غطاءًا أرضيًا فريدًا سريعًا للانتشار ، ففكر في تجربة يدك في زراعة بعض بانادول (Plectranthus أو Coleus Caninus). لا ينبغي الخلط بينه وبين اسم العلامة التجارية لأسيتامينوفين آسيتامينوفين المشتركة ، فإن البانادول معمرة دائمة الخضرة تنتمي إلى عائلة Lamiaceae ، المعروفة بالنعناع.
ينشأ المصنع من المناطق الشرقية من إفريقيا ، وكذلك الهند وميانمار ، ويوفر أوراق الشجر المرئية على مدار العام (باستثناء الشتاء) وكذلك الزهور الأرجواني خلال الصيف. بعض الأغطية الأرضية الشائعة لا تستحق وضع الفناء الخاص بك ، لكن بانادول يأتي مع رائحة فريدة مماثلة لماريجوانا مما يجعلها رادعًا فعالًا للآفات. مع الظروف المتنامية الصحيحة ، يمكن أن يكون هذا الغطاء الأرضي جزءًا جديدًا من منزلك.
كيف تنمو بنجاح بانادول في فناءك
هناك الكثير من النصائح والحيل الموجودة لكيفية نمو نباتات الغطاء الأرضي المزدهر ، ولكن بالنسبة لنباتات الصيانة المنخفضة مثل بانادول ، من المهم التمسك بالأساسيات. ينمو Coleus Caninus بشكل أفضل في أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي ، وخاصة داخل مناطق زراعة وزارة الزراعة من 9 إلى 11. وهذا يعني أن معظم الولايات الحدودية الجنوبية والساحل الغربي هي المرشحين المثاليين للبادودول. يجب أن تنمو إلى ارتفاعها الكامل في غضون عام أو عامين في التربة الرطبة ، ولكن بشكل جيد ، وسوف تنمو مستقلة إلى حد ما عن أي تكوين درجة الحموضة معينة. ومع ذلك ، فإن بانادول يزدهر في بيئة غنية بالنيتروجين ، والتي يمكن تعزيزها باستخدام الأسمدة وجرعات صغيرة من السماد الطبيعي مثل أراضي القهوة.
الأغطية الأرضية على نطاق واسع تحتاج أيضا إلى مساحة لنشرها. يمكنك الحفاظ على نمو النمو الخاص بك معًا إذا كنت ترغب في ملء مساحة صغيرة بسرعة ، ولكن قد يكون من الصعب الحفاظ على الكثير من هذا القرب الصغير عندما تصبح النباتات متشابكة. يسهل نشر Plectranthus Caninus إلى حد ما عبر قصاصات ، لذلك يجدر العثور على شجيرة نمت بالفعل في مكان قريب. في الواقع ، قد تجد أنه من الأسهل وضع يديك على بعض نباتات البانادول إذا اتضح أن جيرانك كانوا يتعاملون مع نفس النوع من مشاكل الآفات التي تواجهها.
يمكن أن يساعد الغطاء الأرضي للبانادول أيضًا في التعامل مع الآفات
تعتبر الرائحة التي يمنحها البشر للبشر في الواقع رادعًا طبيعيًا فعالًا. المعروف أيضًا باسم “نبات القط الخائف” ، يعطي Plectranthus Caninus رائحة قوية بشكل خاص عندما تم لمسه مؤخرًا. كما يوحي اسمها العامية ، يُعتقد أن البانادول مفيد لتصوير القطط والثدييات الصغيرة الأخرى ، بما في ذلك الفئران والفئران. وبهذه الطريقة ، يشبه زراعة البانادول نباتات مثل الثوم التي يمكنها صد الذباب من منزلك ، مما يساعد على الحفاظ على مساحة المعيشة الخاصة بك وربما حتى حماية الهياكل الخارجية مثل الأدوات تتساقط في الفناء.
في الواقع ، إذا كنت تخطط لزراعة بانادول بالقرب من حديقتك ، فإن وضعه كغطاء أرضي يعني أن لديك مساحة للنباتات المصاحبة الأخرى التي يمكن أن تبقي الخضار سعيدة وصحية. ستؤدي الروائح القوية ووجود القليل من الأرض العارية إلى صد الحشرات التي تتناول النباتات ، في هذه الأثناء ، يمكنك زراعة الزهور السنوية التي تجذب الملقحات مثل عباد الشمس أو السالفيا أو الزينيا. إن وجود غطاء أرضي فريد من نوعه مثل Panadol سيحقق الكثير من القيمة المفقودة مع العشب العشبي الأساسي ، لذا فهو خيار منخفض الصيانة سترغب في مراعاته في جولتك الكبيرة التالية من المناظر الطبيعية.