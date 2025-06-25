الغطاء الأرضي سريع النمو الذي يمكن أن يعطي ساحةك رائحة رائعة

يعود المفهوم الأمريكي لسياج الاعتصام الأبيض مع العشب العشبي الواسع إلى عصر الآباء المؤسسين ، الذين استلهموا من العقارات الأوروبية عند إنشاء منازل مثل جبل فيرنون ومونتايسلو. ومع ذلك ، فإن رموز الحالة المشذبة بعناية هذه هي كابوس بيئي ، وذلك باستخدام ثلث جميع المياه السكنية في الولايات المتحدة مع وضع العديد من الأغطية الأرضية للأغطية الأصلية كبديل غير متكافئ وماء للمياه لبذار المساحة المحيطة بمنازلهم.

يمكن أن تخدم الأغطية الأرضية العديد من الأغراض ، من ازدحام الأعشاب الضارة إلى حماية التربة من التآكل ودرجات الحرارة القصوى. إذا كنت تريد غطاءًا أرضيًا فريدًا سريعًا للانتشار ، ففكر في تجربة يدك في زراعة بعض بانادول (Plectranthus أو Coleus Caninus). لا ينبغي الخلط بينه وبين اسم العلامة التجارية لأسيتامينوفين آسيتامينوفين المشتركة ، فإن البانادول معمرة دائمة الخضرة تنتمي إلى عائلة Lamiaceae ، المعروفة بالنعناع.

ينشأ المصنع من المناطق الشرقية من إفريقيا ، وكذلك الهند وميانمار ، ويوفر أوراق الشجر المرئية على مدار العام (باستثناء الشتاء) وكذلك الزهور الأرجواني خلال الصيف. بعض الأغطية الأرضية الشائعة لا تستحق وضع الفناء الخاص بك ، لكن بانادول يأتي مع رائحة فريدة مماثلة لماريجوانا مما يجعلها رادعًا فعالًا للآفات. مع الظروف المتنامية الصحيحة ، يمكن أن يكون هذا الغطاء الأرضي جزءًا جديدًا من منزلك.