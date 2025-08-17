الغطاء الأرضي سريع النمو الذي يمكن أن يأخذ الحرارة ويجذب الطيور الطنانة إلى الفناء الخاص بك

يمكن أن يكون العثور على غطاء أرضي جذاب يمكنه التعامل مع الكثير من الحرارة وأشعة الشمس تحديًا. ولكن هناك مجموعة متنوعة من Speedwell (Veronica Peduncularis) تسمى “Georgia Blue” والتي تمكنت من إقران تلك الصفات بمعدل نمو سريع مثالي لتغطية المساحات الكبيرة. لاحظ أنه على الرغم من أن “Georgia Blue” يتم تحديده بشكل متكرر تحت الاسم العلمي المذكور أعلاه ، فإن اسمه الصحيح هو Veronica Umbrosa ، والارتباك هو نتيجة للخطأ.

توجد العديد من أنواع Speedwell ، مع العديد من أنواع النمو المنخفض. هذا النوع من Speedwell ، الأصلي لجبال القوقاز وأوكرانيا وآسيا الغربية ، ينتشر بسرعة عبر الجذر الزاحف. ومع ذلك ، فإن “Georgia Blue” ليس صوفًا عدوانيًا سيتولى أسرتك في حديقتك. بالإضافة إلى ذلك ، فهي واحدة من أفضل الأغطية الأرضية التي يمكن أن تزدهر حتى أشعة الشمس الأكثر قسوة ، وهو أمر ضروري إذا كانت فناءك تفتقر إلى الظل.

ليست كل الزهور التي تجذب الطيور الطنانة حمراء ، و “جورجيا الأزرق” مثال رائع. كما يوحي اسمها ، تزهر “جورجيا بلو” الزهور الزرقاء الصغيرة الجميلة في أواخر أبريل إلى مايو ، مع ظهور بعض الإزهار في الصيف. هذه الزهور المبهجة لا تجذب الطيور الطنانة فحسب ، بل النحل والفراشات أيضًا. تعتبر الزراعة الجماعية نصيحة سهلة لجذب المزيد من الطيور الطنانة ، وينسب الصنف “Georgia Blue” جيدًا في مجموعات كبيرة ويمتد بسهولة إلى حصير قصيرة كثيفة.