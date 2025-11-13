الـ15 دقيقة التي باعت أطول كشاف للعمالقة على عبد كارتر

تم منح The Post وصولاً غير مسبوق إلى عالم قسم الكشافة الخاص بالعمالقة. في الجزء 3 من هذه السلسلة المستمرة، نلتقي بجيريمي بريت، الكشاف الأطول بقاءً في الفريق. لقد كان مع المنظمة لمدة 20 عامًا، ويعمل حاليًا كواحد من اثنين من الكشافة الوطنية. كان بريت، 46 عامًا، في السابق مستكشفًا للساحل الغربي للعمالقة الذين يعيشون في سان دييغو. نشأ وترعرع في ويست إسليب، LI، ولعب كرة القدم في المدرسة الثانوية، وبدأ مسيرته الكشفية في عام 2005 كمتدرب مع فريق تكساس. بريت عازبة وتعيش في ناشفيل، تين.

المدير العام جو شوين عن بريت: “رجل أعرفه منذ فترة طويلة. عندما كنت على الطريق عندما كنت كشافًا شابًا، كان جيريمي أيضًا على الطريق. عندما تكون على الطريق مع الكشافة الآخرين، يمكنك ملاحظة الوقت الذي يصلون فيه، ونوع الأسئلة التي يطرحونها، هل هم مستعدون، هل يبقون في التدريب. جيريمي رجل، لقد أعجبت دائمًا بأخلاقياته. لقد حصل على قدر كبير من المعرفة لأنه كان في الدوري لذلك مجموعة من العيون الموثوقة، ولهذا فهو كشاف وطني ويغطي البلاد بأكملها.

س: أول مرة كنت في غرفة مع عبد كارتر؟

ج: لقد كانت تلك المقابلة التي استغرقت 15 دقيقة في المجمع. يمكنك أن تقول إنه يحب الكرة، ويمكنك أن تقول أن لديه هذا السلوك الذي نريده في الدفاع. لقد كان متقبلًا للتدريب في تلك الغرفة، لذلك يمكنك أن تقول أنه سيكون قابلاً للتدريب، ويمكنك أن تقول أنه يريد الفوز، ويمكنك أن تقول أنه يريد أن يكون رائعًا. ربما كان يعلم أنه كان في المستوى الأعلى من التجنيد، لكنه كان لا يزال يتجول كما لو كان لديه شريحة على كتفه. ربما أراد أن يكون الاختيار الشامل الأول.