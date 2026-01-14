الفائزون بجائزة جرامي في الثمانينيات الذين وقعوا ضحية لعنة أفضل فنان جديد

وفقا لتقاليد صناعة الموسيقى، هناك لعنة مرتبطة بجائزة جرامي لأفضل فنان جديد. شهدت العديد من المجموعات من الثمانينيات على وجه الخصوص مثل هذه الانكماشات المهنية السريعة بحيث يبدو أنهم تعرضوا لنفس المصير الذي أطاح بالعديد من أفضل الفنانين الجدد المكرمين قبل عصرهم وبعده. ربما يكون السبب الحقيقي وراء إخفاق العديد من الفنانين الواعدين في السابق هو أنه من المجهد للغاية متابعة النجاح المبكر ولأن الجمهور يبتعد عن الشيء الجديد المثير في الموسيقى بسرعة كبيرة. وهكذا، فإن تاريخ جوائز جرامي مليء بذكريات العجائب التي حققت نجاحًا واحدًا والتي اختفت بعد فوزها بجائزة جرامي لأفضل فنان جديد.
للحصول على دليل على ما يسمى باللعنة، ابحث عن الفائزين بأفضل الفنانين الجدد المنسيين مثل The Swingle Sisters وStarland Vocal Band وShelby Lynne. (لا تهتم بالأساطير التي لا يمكن إنكارها والتي فازت، مثل فرقة البيتلز وماريا كاري – إنها ليست نظرية مثالية.) الموسيقيون المتأثرون بلعنة أفضل فنان جديد هم أولئك الذين لم يتمتعوا بالكثير من النجاح بعد العمل المبكر الذي جذب انتباه جرامي أو العمل الذي جاء بعد فوزهم بالجائزة مما أدى إلى زيادة الاهتمام والمبيعات. أو المجموعات التي انفصلت أو تلاشت وسط وابل من الجدل، وهو نوع من الأشياء التي يبدو أن إصبع القدر المتقلب يحركها. إليكم الفائزين بجائزة جرامي في الثمانينيات لأفضل فنان جديد ربما يكونون ملعونين.
كريستوفر كروس
وإلى أن كررت بيلي إيليش هذا الإنجاز في عام 2020، كان الفنان الوحيد في تاريخ جوائز جرامي الذي فاز بجميع الجوائز الأربع الكبرى في ليلة واحدة هو كريستوفر كروس. ارتبطت أنغام موسيقى الروك الناعمة بشكل جوهري بصوت “صخرة اليخوت” فائق السلاسة والهدوء الذي سيطر لفترة وجيزة في السبعينيات والثمانينيات. وفي حفل توزيع جوائز جرامي الثالث والعشرون في عام 1981، فاز كروس بجائزة أفضل فنان جديد، وألبوم العام عن أول ظهور له بعنوان LP، وسجل العام وأغنية العام عن أغنية “Sailing”، التي قضت أسبوعًا في المركز الأول في صيف عام 1980.
أعطى انتصار جرامي هذا دفعة كبيرة لمسيرة كروس المهنية ورؤيته. إلى جانب أغنية “Sailing”، لم يستمتع سوى بأغنية واحدة أخرى من أفضل 5 أغاني، وهي “Ride Like the Wind”. بعد تتويجه في الصناعة، طُلب من كروس التعاون في “موضوع آرثر (أفضل ما يمكنك فعله)” من فيلم “آرثر”، والذي فاز بجائزة أفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 1982. ذهبت تلك النغمة أيضًا إلى المركز الأول، وانحدرت من هناك. آخر دخول لـ Cross في قائمة أفضل 40 أغنية، “Think of Laura”، وصل إلى المركز التاسع في أوائل عام 1984. بحلول ذلك الوقت، كان صوت Cross الناعم قد أصبح خارج الموضة، وتم استبداله بأغاني موجة جديدة براقة تعتمد على الفيديو. لم تقترب مبيعات الألبومات اللاحقة من مبيعات ألبومه الأول، وبعد أن غاب ألبوم “Back of My Mind” عام 1988 عن المخططات، قامت شركة Warner Bros. بحذفه من قائمة الفنانين.
أعمال طريق
من خلال إدخال الحزن والفكاهة والآلات التي نادرًا ما تُسمع في الثمانينيات (مثل الفلوت والساكسفون) في موسيقى الروك الملتوية، انطلقت فرقة Men at Work من أستراليا إلى قمة المخططات القياسية في الولايات المتحدة. يُنسب الفضل إلى MTV ونهجها التجريبي المبكر في برمجة الفيديو الموسيقي في انتشار المجموعة في الولايات المتحدة. أغنيتان منفردتان من ألبوم Men at Work الأول، “Business as Usual”، حققتا المركز الأول على قائمة Hot 100: “Who Can It Be Now؟” و”أسفل تحت” عامي 1982 و 1983 على التوالي.
استنادًا إلى الشعبية المعاصرة، كان Men at Work هو المرشح الصحيح للفوز بجائزة أفضل فنان جديد في حفل توزيع جوائز جرامي الذي أقيم عام 1983. بدأت المجموعة في العمل بسرعة، وأصدرت ألبوم متابعة بعنوان “Cargo” على الفور في عام 1983، والذي أنتج أفضل 10 أغاني “Overkill” و”It’s a Mistake”. يبدو الأمر كما لو أن فيلم Men at Work جاء ليبقى وسيتجنب ما يسمى بـ “لعنة أفضل فنان جديد”.
أثبتت الشهرة والنجاح أنها مرهقة وضارة. بعد جولة طويلة، أمضت الفرقة معظم عام 1984 في فترة راحة، وخلال تلك الفترة استقال عازف الدرامز جيري سبايزر وعازف القيثارة جون ريس. استأجر قائد الفرقة الموسيقية كولين هاي موسيقيين لإنهاء تسجيل الألبوم التالي، “Two Hearts”، الذي بيع منه 500000 نسخة فقط، وهو جزء صغير من 9 ملايين وحدة تم نقلها بواسطة أول LPs مجتمعين. بعد أن أدركت أن العالم قد سئم من صوتها الفريد، انفصلت فرقة Men at Work، وأطلقت Hay مهنة منفردة لم يلاحظها أحد في الغالب.
نادي الثقافة
لم يكن Culture Club بمثابة قوة تحويلية في الموسيقى فحسب، بل حقق أيضًا مكاسب كبيرة في ظهور LGBTQ+، وأظهر قوة MTV، وأثر على أزياء الثمانينيات. كانت الموجة البريطانية الجديدة المكونة من أربع قطع بقيادة النجم المثالي في الثمانينيات بوي جورج، الذي كانت اختياراته للأزياء ذات الألوان المتناثرة والقبعة والمعززة بالمكياج جريئة ومثيرة للجدل بسبب عناصرها المحايدة بين الجنسين والأنثوية. ولعل الأهم من ذلك هو أن Boy George عرف كيفية التعبير جسديًا عن الموضوعات العاطفية المتقلبة والمعقدة المتأصلة في موسيقى البوب روك في Culture Club، والتي حققت مقاطع الفيديو السينمائية الخاصة به نجاحًا كبيرًا على قناة MTV. حصلت المجموعة على لقب أفضل فنان جديد لعام 1983 في حفل توزيع جوائز جرامي السادس والعشرون بعد سلسلة قوية وطويلة من الأغاني التي تضمنت “هل تريد حقًا أن تؤذيني”، و”سوف تعثر 4 يا”، و”كارما الحرباء”، و”كنيسة العقل المسموم”، و”الوقت (ساعة القلب).”
مدعومًا بموافقة الموسيقى الأمريكية السائدة، استمر نادي الثقافة حتى منتصف الثمانينيات، وأصدر ألبومين آخرين، “Waking Up with the House on Fire” عام 1984 و”From Luxury to Heartache” عام 1986، وحقق نجاحًا كبيرًا مع “It’s a Miracle” و”The War Song”. ولكن بعد ذلك، انهارت المجموعة، وحكم عليها بالفشل بسبب التوترات الرومانسية الداخلية. كان الصبي جورج وعازف الدرامز جون موس زوجين سرًا لمدة أربع سنوات، لكنهما انفصلا في عام 1985 وسط جولة مرهقة. أصبح القتال وراء الكواليس بين الاثنين مسيئًا لفظيًا وجسديًا لدرجة أنه أزعج بشدة بقية نادي الثقافة، الذي انفصل في عام 1986.
ملي فانيلي
مرة واحدة فقط في التاريخ، ألغت جوائز جرامي جائزة: جائزة أفضل فنان جديد لعام 1989 التي مُنحت لثنائي البوب الراقص الذي تحول إلى منبوذ ملعون ميلي فانيلي. حقق هذا العمل، الذي يتكون من فاب مورفان وروب بيلاتوس، نجاحًا كبيرًا مع سلسلة أغانيه الأولية: “Blame it on the Rain” و”Girl I’m Gonna Miss You” و”Baby Don’t Forget My Number” التي وصلت جميعها إلى المركز الأول، و”Girl You Know It’s True” بلغت ذروتها في المركز الثاني. الألبوم الذي أنتج كل هذه الأغاني، “Girl You Know It’s True”، باع 6 ملايين نسخة قبل ذلك. حتى أن ميلي فانيلي فازت بجائزة جرامي.
ولكن بعد ذلك تم الكشف عن خطايا ميلي فانيلي، أو خطايا القائمين عليها. لقد كشفوا الحقيقة المشوشة حول صناعة الموسيقى في الثمانينيات، وبلغت ذروتها في واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ البوب - وهي الفضائح التي من شأنها أن تدمر مهنة مورفان وبيلاتوس. انحرف أداء عام 1989 في ولاية كونيتيكت عن مساره بعد فشل جهاز تشغيل مسار الدعم، مما كشف عن أن ميلي فانيلي كانت تقوم بمزامنة الشفاه. بعد ذلك، ظهرت تكهنات بأن الثنائي ربما لم يغني فعليًا في تسجيلاته أيضًا – تحدث مورفان وبيلاتوس بلهجات لم تُسمع في أغانيهما. في نوفمبر 1990، اعترف منتج ميلي فانيلي، فرانك فاريان، لأحد المراسلين أنه سجل بالفعل عددًا قليلاً من مطربي الجلسة غير المعروفين – كان مورفان وبيلاتوس مجرد ممثلين وراقصين مستأجرين يلعبون دور ميلي فانيلي. وبعد أيام، أعاد الثنائي جائزة جرامي الخاصة بهما في مؤتمر صحفي.