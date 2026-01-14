الفائزون بجائزة جرامي في الثمانينيات الذين وقعوا ضحية لعنة أفضل فنان جديد

وفقا لتقاليد صناعة الموسيقى، هناك لعنة مرتبطة بجائزة جرامي لأفضل فنان جديد. شهدت العديد من المجموعات من الثمانينيات على وجه الخصوص مثل هذه الانكماشات المهنية السريعة بحيث يبدو أنهم تعرضوا لنفس المصير الذي أطاح بالعديد من أفضل الفنانين الجدد المكرمين قبل عصرهم وبعده. ربما يكون السبب الحقيقي وراء إخفاق العديد من الفنانين الواعدين في السابق هو أنه من المجهد للغاية متابعة النجاح المبكر ولأن الجمهور يبتعد عن الشيء الجديد المثير في الموسيقى بسرعة كبيرة. وهكذا، فإن تاريخ جوائز جرامي مليء بذكريات العجائب التي حققت نجاحًا واحدًا والتي اختفت بعد فوزها بجائزة جرامي لأفضل فنان جديد.

للحصول على دليل على ما يسمى باللعنة، ابحث عن الفائزين بأفضل الفنانين الجدد المنسيين مثل The Swingle Sisters وStarland Vocal Band وShelby Lynne. (لا تهتم بالأساطير التي لا يمكن إنكارها والتي فازت، مثل فرقة البيتلز وماريا كاري – إنها ليست نظرية مثالية.) الموسيقيون المتأثرون بلعنة أفضل فنان جديد هم أولئك الذين لم يتمتعوا بالكثير من النجاح بعد العمل المبكر الذي جذب انتباه جرامي أو العمل الذي جاء بعد فوزهم بالجائزة مما أدى إلى زيادة الاهتمام والمبيعات. أو المجموعات التي انفصلت أو تلاشت وسط وابل من الجدل، وهو نوع من الأشياء التي يبدو أن إصبع القدر المتقلب يحركها. إليكم الفائزين بجائزة جرامي في الثمانينيات لأفضل فنان جديد ربما يكونون ملعونين.