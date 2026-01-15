الفائزون بجائزة جرامي في السبعينيات الذين وقعوا ضحية لعنة أفضل فنان جديد

تهدف فئة أفضل فنان جديد في حفل توزيع جوائز جرامي إلى إعطاء عشاق الموسيقى لمحة عن المستقبل، وتسليط الضوء على عمل حقق اختراقًا في الصناعة ويبدو أنه سيواصل مسيرة مهنية مشرقة ومتألقة في السنوات التالية. ولكن وفقا للاعتقاد السائد، فإن التكريم قد يقدم أي شيء غير ذلك. منذ إنشاء الجائزة عام 1959، عندما مُنحت لبوبي دارين، اكتسبت شهرة لكونها أبطلت العديد من الفنانين الذين فازوا بها. حتى أن البعض يقترح أن هناك “لعنة أفضل فنان جديد” والتي تصبح من خلالها الجائزة ضارة، ولا تحقق مسيرة الفنانين النجاح مرة أخرى.

على الرغم من ملاحظة هذه الظاهرة على مر العقود – الرجال في العمل في الثمانينيات، وتوقف التنمية في التسعينيات، وشيلبي لين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين – فالحقيقة هي أن هناك أمثلة وافرة تشير إلى أن فكرة اللعنة زائفة. وبالعودة إلى ستينيات القرن الماضي، كان من بين الفائزين بجائزة أفضل فنان جديد مجموعات وموسيقيون مخضرمون مثل فرقة البيتلز وتوم جونز. ومن بين الفائزين الجدد دوا ليبا، وبيلي إيليش، وأوليفيا رودريغو، وهم فنانون يبدو أن حياتهم المهنية تزداد قوة منذ فوزهم بالجائزة.

كان هناك أيضًا الكثير من الفنانين في السبعينيات الذين حصلوا على الجائزة واستمروا في القيام بأشياء عظيمة، مثل كروسبي وستيلز وناش وبيت ميدلر وكارلي سيمون. لكن أولئك المطلعين على فكرة اللعنة يشيرون إلى هذا العقد باعتباره الأصل المحتمل لها، عندما فاز عدد صغير من الفنانين بالجائزة دون فائدة تذكر، وتمكنوا من إلقاء ظلال طويلة على كيفية النظر إلى الجائزة بعد ذلك. ها هم: ثلاثة أعمال لم تكرر نجاحها الأولي مرة أخرى، وفي حالتين انفصلتا بعد سنوات قليلة من حصولهما على الجائزة.