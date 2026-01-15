الفائزون بجائزة جرامي في السبعينيات الذين وقعوا ضحية لعنة أفضل فنان جديد

تهدف فئة أفضل فنان جديد في حفل توزيع جوائز جرامي إلى إعطاء عشاق الموسيقى لمحة عن المستقبل، وتسليط الضوء على عمل حقق اختراقًا في الصناعة ويبدو أنه سيواصل مسيرة مهنية مشرقة ومتألقة في السنوات التالية. ولكن وفقا للاعتقاد السائد، فإن التكريم قد يقدم أي شيء غير ذلك. منذ إنشاء الجائزة عام 1959، عندما مُنحت لبوبي دارين، اكتسبت شهرة لكونها أبطلت العديد من الفنانين الذين فازوا بها. حتى أن البعض يقترح أن هناك “لعنة أفضل فنان جديد” والتي تصبح من خلالها الجائزة ضارة، ولا تحقق مسيرة الفنانين النجاح مرة أخرى.
على الرغم من ملاحظة هذه الظاهرة على مر العقود – الرجال في العمل في الثمانينيات، وتوقف التنمية في التسعينيات، وشيلبي لين في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين – فالحقيقة هي أن هناك أمثلة وافرة تشير إلى أن فكرة اللعنة زائفة. وبالعودة إلى ستينيات القرن الماضي، كان من بين الفائزين بجائزة أفضل فنان جديد مجموعات وموسيقيون مخضرمون مثل فرقة البيتلز وتوم جونز. ومن بين الفائزين الجدد دوا ليبا، وبيلي إيليش، وأوليفيا رودريغو، وهم فنانون يبدو أن حياتهم المهنية تزداد قوة منذ فوزهم بالجائزة.
كان هناك أيضًا الكثير من الفنانين في السبعينيات الذين حصلوا على الجائزة واستمروا في القيام بأشياء عظيمة، مثل كروسبي وستيلز وناش وبيت ميدلر وكارلي سيمون. لكن أولئك المطلعين على فكرة اللعنة يشيرون إلى هذا العقد باعتباره الأصل المحتمل لها، عندما فاز عدد صغير من الفنانين بالجائزة دون فائدة تذكر، وتمكنوا من إلقاء ظلال طويلة على كيفية النظر إلى الجائزة بعد ذلك. ها هم: ثلاثة أعمال لم تكرر نجاحها الأولي مرة أخرى، وفي حالتين انفصلتا بعد سنوات قليلة من حصولهما على الجائزة.
فرقة ستارلاند الصوتية
مجموعة تضم واحدة من أكثر الأغاني إثارة للانقسام في السبعينيات، كانت فرقة Starland Vocal Band مكونة من أربع قطع مع أغنية واحدة ناجحة، “Afternoon Delight،” والتي أمضت أسبوعين في المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100 في صيف عام 1976 و20 أسبوعًا على الرسم البياني بشكل إجمالي. على الرغم من شعبيتها الهائلة، إلا أن السنوات لم تكن جيدة بالنسبة للأغنية. بالنسبة للآذان الحديثة، يبدو المسار وكأنه تلميح محرج لممارسة الجنس أثناء النهار (واحدة من العديد من أغاني الروك في السبعينيات التي تقادمت بشكل رهيب).
ومع ذلك، فقد رأى حفل توزيع جوائز جرامي في ذلك العام أن فرقة Starland Vocal Band هي الشيء الجديد الكبير المحتمل. حصلت الفرقة على جائزة أفضل فنان جديد لعام 1977، بالإضافة إلى جائزة جرامي لأفضل ترتيب للأصوات (ثنائي، أو مجموعة، أو كورس). في نفس العام، وصل الألبوم الأول الذي يحمل عنوان الفرقة إلى المركز العشرين.
ولكن من هنا كانت قصة العوائد المتناقصة على الفور. ألبوم متابعة في العام التالي، “Rear View Mirror،” توقف في المركز 104، في حين لم تتمكن أي من الأغاني الفردية الثلاثة التالية التي تم رسمها في السنوات الأربع التالية من اختراق أعلى 60. أصدرت الفرقة ألبومين آخرين فشلوا في الرسم البياني قبل الانقسام في عام 1980. في ذروة شهرتها، كانت فرقة Starland Vocal Band مكونة من زوجين متزوجين، لكن كلا الشراكة انتهت بحلول عام 1990. سواء كان هذا نتيجة أفضل ألبوم جديد مخيف. لعنة الفنان أو ببساطة ضغوط الشهرة بين عشية وضحاها هي التي تقررها.
طعم العسل
تغيرت الأذواق الموسيقية لدى جمهور مشتري الأسطوانات بسرعة خلال السبعينيات والثمانينيات، وهي حقيقة لم تفلت من فرقة موسيقى الديسكو “طعم العسل”. أسستها عازفة الجيتار وعازفة الجيتار والمغنية جانيس ماري جونسون وعازف لوحة المفاتيح بيري كيبل في عام 1972، وسرعان ما تطورت الفرقة إلى أربع قطع. بحلول عام 1978، كان A Taste of Honey يحقق نجاحًا كبيرًا مع إصدار أغنية “Boogie Oogie Oogie”، وهي مقطوعة راقصة ذات صوت جهير قوي احتلت المركز الأول في Billboard Hot 100 لمدة ثلاثة أسابيع.
بلغ الألبوم الأول الذي يحمل عنوان المجموعة ذروته في المرتبة السادسة في نفس العام، ومثل الأغنية المنفردة، حصل في النهاية على البلاتينية. ونتيجة لذلك، حصدت فرقة A Taste of Honey جائزة جرامي لأفضل فنان جديد متفوقة على أساطير مثل توتو وإلفيس كوستيلو، وهو ما يشير على ما يبدو إلى أن الفرقة كانت أكثر من مجرد معجزة ناجحة. وهذا صحيح: ثلاثة ألبومات أخرى وحفنة من الأغاني المنفردة من A Taste of Honey كانت ستأتي في السنوات القليلة المقبلة، وأبرزها نسختها باللغة الإنجليزية من أغنية “Sukiyaki” للفنان الياباني كيو ساكاموتو، والتي احتلت المرتبة الثالثة في قائمة Hot 100 وتصدرت قائمة R & B. ولكن على الرغم من البداية المشرقة للفرقة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى نفس المستويات التي كانت عليها في ظهورها الأول مرة أخرى، وانقسمت فرقة A Taste of Honey في عام 1983، بعد نصف عقد تقريبًا من فوزها بجائزة جرامي.
ديبي بون
لإثبات أنه يمكنك الاستمتاع بحياة إبداعية ناجحة حتى لو أدت لعنة أفضل فنان جديد إلى اختصار مسيرتك المهنية، فإن ديبي بون هي الفنانة الثالثة والأخيرة في قائمتنا. مغنية نيوجيرسي هي ابنة مغني الخمسينيات والمراهق بات بون، وقد قامت بجولة في فرقة عائلية تسمى Boone Girls قبل أن تنطلق بمفردها كفنانة منفردة. كانت أغنيتها المنفردة الأولى، “You Light Up My Life”، وهي عبارة عن غلاف لأغنية تم إصدارها في عام 1977 على الموسيقى التصويرية لفيلم يحمل نفس الاسم، بمثابة أغنية حب رائعة وأغنية حب مبدعة أصبحت عملاقًا في الرسم البياني. في أغسطس 1977، عندما كان ديبي يبلغ من العمر 21 عامًا، صعد إلى قمة قائمة Hot 100 وبقي هناك بلا هوادة لمدة 10 أسابيع – وهو رقم قياسي في تلك المرحلة.
حصلت الأغنية بمفردها على جائزة جرامي لأفضل فنانة جديدة، ولكن من المدهش أن ديبي لم تكن قادرة على الاستفادة من نجاحها في قوائم البوب، حيث كانت الإصدارات الأخرى في أواخر السبعينيات تكافح من أجل الرسم البياني. وبدلاً من ذلك، اتجهت نحو موسيقى الريف، وحققت درجة معينة من النجاح، قبل أن تتخلى عن ذلك أيضًا للعمل في نوع الموسيقى المسيحية. فازت بالعديد من الجوائز عن عملها في أوائل الثمانينيات قبل أن تغير وجهتها مرة أخرى وتركز على التمثيل. ولكن على الرغم من عودتها إلى الموسيقى منذ ذلك الحين، إلا أنها كانت مهنة منخفضة المستوى بشكل مدهش لمغنية واحدة من أكبر الأغاني في السبعينيات بأكملها.