الفائز في مباراة ماثيو برزال يدفع سكان الجزيرة إلى المركز الثالث على التوالي

سولت ليك سيتي – أخيرًا، الفوز بالعودة.

وأخيرا، سلسلة انتصارات حقيقية.

أخيرًا، هناك بعض الأمل الحقيقي في أن يتمكن سكان الجزيرة من تحقيق هذا الشيء.

لا يزال الترتيب يرسم صورة إشكالية، لكن الشعور حول سكان الجزيرة قد تحسن بعد أن اجتاز الفريق رحلة برية من ثلاث مباريات، بفوزه على نادي يوتا للهوكي 2-1 مساء السبت في دلتا سنتر بهدف ماثيو برزال الذي فاز بالمباراة. مع 1:25 للذهاب في التنظيم.

بعد النصف الأول من الموسم الذي تقلص فيه سكان الجزيرة من مرونتهم في كل فرصة تقريبًا، كان الأمر هنا في حالة من الإرهاق الكامل.

تظل الجزر متأخرة بخمس نقاط عن آخر مكان للبطاقة البرية بعد مباريات يوم السبت، لذلك لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين عليهم القيام به لتغيير موسمهم بشكل حقيقي.

ولكن للمرة الأولى، هناك سبب حقيقي للاعتقاد.

وقال برزال بعد أداء رائع توج بضرب الفائز بالمباراة عندما تسربت إليه الكرة بعد تدافع عند الثنية: “نحن نعرف في أي وقت من العام هو الآن”. “إنه وقت الذروة، حقًا. نوع من صنع الفريق أو كسره. يبدو أننا نتجه نحو الأعلى.”

إنها مجرد ثلاث مباريات، لكن هذا أكثر مما جمعه سكان الجزيرة معًا طوال الموسم.

وبعد أن بدأ يوم السبت بالكشف عن أن إيليا سوروكين لم يكن متاحًا بسبب المرض وأن ألكسندر رومانوف خرج بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم، فإن العودة إلى المنزل مع مجموعة كاملة من النقاط في متناول اليد تبدو وكأنها بيان أكبر بكثير.

وقال المدرب باتريك روي: “هذا يعني الكثير، فعندما تنظر إلى الجدول (مع) بوسطن وفيغاس ثم تختتم في يوتا، نعلم أنها ستكون مهمة صعبة”. “وفخورون جدًا بشبابنا.”

بدأ ماركوس هوجبيرج ثاني مباراة له هذا الموسم بدلاً من سوروكين وأوقف 21 تسديدة – وهو ثابت بما يكفي ليتمكن سكان الجزيرة من المغادرة بنقطتين.

كان الفارق بين الآن ومباراة 28 كانون الأول (ديسمبر) في بيتسبرغ هو الدفاع أمام السويدي، الذي يلعب هوكي أكثر تنظيمًا وخاليًا من الأخطاء مما كان عليه طوال الموسم.

ومع ذلك، دخل سكان الجزيرة في آخر 20 دقيقة متخلفين، حيث سجل نيك شمالتز نقطة مايكل كيسيلرينغ في الدقيقة 1:13 في الدقيقة الثانية ليحتسب الفارق.

تم محو ذلك في الدقيقة 3:36 في الشوط الثالث حيث اخترق الخط العلوي لأندرس لي وبروك نيلسون وبارزال – الذي سيطر طوال الليل – أخيرًا، حيث قام لي بإطعام نيلسون ليعادل المباراة عند نقطة واحدة.

بعد أن نفذ سكان الجزيرة ركلة الجزاء التي نفذها لي بسبب تدخل حارس المرمى في الساعة 13:32 من الدقيقة الثالثة، ضرب الخط العلوي مرة أخرى قبل 1:25 من نهاية المباراة حيث سجل برزال هدف الفوز.

وقال روي: “لقد حصل على تمريرة حاسمة رائعة في الهدف الأول، وسجل ذلك، وكان حول الشباك”. “لقد قطع الكرة أمام الشباك، وهذه هي الأشياء التي نحتاجها منه وهو قائد في هذا الفريق. لقد جاء الليلة.”

وبحضور والديه، مايك وناديا، كان ذلك بمثابة نوع من الخلاص لبرزال، الذي كان يكافح من أجل الشعور بنفسه منذ عودته من إصابة في الجزء العلوي من الجسم الشهر الماضي.

وقال برزال: “شعرت بالإحباط حقاً بعد الجولتين الأولى والثانية”. “اعتقدت أننا نستحق أن يكون لدينا خطان، خطنا، بالتأكيد. لقد فاتني اثنان لواحد (و) دع الأمر يؤثر علي نوعًا ما. ما عليك سوى إعادة ضبط الوضع في الشوط الثالث ولعب المركز الثالث الرائع.

لقد كان هذا بمثابة الخلاص لسكان الجزيرة أيضًا – وهي المرة الثانية فقط طوال الموسم التي يعودون فيها للفوز بمباراة تأخروا فيها في الشوط الثالث.

وفي ليلة كان من الممكن أن يخسروا فيها سبع نقاط من مركزهم المحظوظ بالخسارة، بدا الأمر ضروريًا لأسباب أكثر من مجرد مشاعر.

لكن المشاعر بالتأكيد لا تؤذي.

وقال جان غابرييل باجو: “هذا ما نريده”. “ونريد الاستمرار في البناء عليها. لقد لعبنا الكثير من مباريات الهوكي الجيدة ولم نحصل على النتائج التي نريدها. يبدو الأمر وكأنه بدأ يستدير ويسير في طريقنا الآن.

لعدة أشهر، لم يتمكن سكان الجزيرة من تحقيق الانتصارات، وكانوا يتراجعون خطوتين إلى الوراء مقابل كل خطوة إلى الأمام. ربما، ربما فقط، يضعون تلك النسخة من أنفسهم خلفهم.

ليس الأمر كما لو أن سكان الجزيرة قد حلوا كل مشكلة – فالحصول على 0 مقابل 3 في لعبة القوة جعلها 24 فرصة متتالية بدون أهداف في مباراة خمسة مقابل أربعة يعود تاريخها إلى أكثر من شهر، بالنسبة للمبتدئين.

لكن من المؤكد أنهم يعتقدون أنهم عثروا على بعض السحر، مع هوية متماسكة تنقر في مكانها وتميمة دجاج مطاطية قد تكون مجرد تعويذة.

هناك موسم منزلي مكون من سبع مباريات قادم بمجرد عودة سكان الجزيرة إلى منازلهم من ولاية يوتا.

وفجأة، يبدو أن سكان الجزيرة في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرصة.