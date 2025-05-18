الفاكهة الاستوائية التي يمكنك تناولها قبل النوم للنوم بشكل أفضل

يعد أناناسًا قليلاً ، حلو قليلاً ، ومنعش تمامًا ، أحد أكثر الفواكه الاستوائية في العالم. على الرغم من أنها إضافة شائعة لسلطات الفاكهة الملونة ويجعل مظاهر عرضية (إذا كانت مثيرة للجدل إلى حد ما) على البيتزا ، فإنها توفر أيضًا العديد من الفوائد الصحية. الأناناس غني بفيتامين C ، والذي يمكن أن يعزز الحصانة ، ومليئة بالألياف ، والتي تدعم الهضم. لكن هل تعلم أنه قد يهدئك أيضًا للنوم؟ (إنها مجرد واحدة من الأشياء التي قد تحدث عندما تأكل أناناس كل يوم.)
ذلك لأن الأناناس يمكن أن يحفز إنتاج الميلاتونين ، وهو الهرمون الذي يحدث بشكل طبيعي غالبًا ما يتناوله الناس قبل النوم إذا واجهوا مشكلة في النوم. إذا كنت تفضل عدم تناول ملحق لأنك لست متأكدًا مما إذا كان تناول الميلاتونين كل يوم آمنًا فعليًا لك أو ترغب في معرفة ما إذا كان يمكنك ضبط نظامك الغذائي لدعم المزيد من الراحة في الجودة ، فقد يكون إضافة الأناناس خيارًا رائعًا. وجدت دراسة أجريت عام 2013 المنشورة في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن مستويات الميلاتونين في الجسم زادت بنسبة 266 ٪ المذهلة بعد تناول الأناناس.
يوضح مدرب النوم Cali Bahrenfuss ، CCSH ، RPSGT ، أنه من المهم وقت الاستهلاك الخاص بك في جني أكبر فائدة بين عشية وضحاها. وقالت لـ Sleepopolis: “إذا كان النوم في وقت النوم يمثل مشكلة ، فقد يساعد تناول الأناناس قبل ساعة إلى ساعتين من النوم في النوم واحد لأن أعلى تركيز من الميلاتونين يحدث بعد حوالي ساعتين من الاستهلاك”.
العلم وراء اتصال الأناناس
الأناناس غني بحمض أميني يسمى التربتوفان ، والذي يستخدمه الجسم لإنتاج السيروتونين. لا يجعل الجسم وحده التربتوفان – يمكن أن يستهلك الأطعمة التي تحتوي على مستوياتك. يمكن لجسمك استخدامه بعد ذلك لإنتاج السيروتونين ، وهو الناقل العصبي الذي يشعر بالرضا الذي يلعب دورًا حيويًا في كل جانب من جوانب نومك تقريبًا من خلال مساعدتك على الاسترخاء والراحة بشكل أكبر.
يعتمد الدماغ أيضًا على السيروتونين لإنتاج الميلاتونين ، والذي يوفر إشارة إلى عقلك بأن الوقت قد حان للذهاب إلى النوم. يحتوي الأناناس أيضًا على فيتامين B6 ، مما يساعد على تحويل التربتوفان إلى السيروتونين بشكل أكثر كفاءة.
لحسن الحظ ، من السهل دمج الأناناس في الليل. قم بتقطيعها واستمتع بها مع القرفة لتناول وجبة خفيفة متوازنة تتذوق أيضًا طعمها (بالإضافة إلى ذلك ، هذا ما يحدث عندما تأكل القرفة كل يوم). إذا كنت تفضل مشروبًا ليليًا ، فإن الجمع بين عصير الأناناس النقي مع بعض المياه الفوار يمكن أن يكون اختيارًا ممتعًا أثناء الصيف. من المفيد الحفاظ على بعض الأناناس المفروم في متناول يدي في الثلاجة حتى تتمكن من الاستيلاء على بعض اللقطات قبل التوجه إلى السرير.
كيف أصبح الأناناس إحساس نوم فيروسي
في يوم وعصر عندما لا يبدو شيء ما أنه يتمتع بشعبية كبيرة حتى يصبح فيروسيًا ، من الآمن القول أن الأناناس قد حصل على موافقة الإنترنت على نطاق واسع. حصلت الفاكهة على وضعها في وسائل التواصل الاجتماعي Megawatt ليس لملفها الغذائي المتوهج أو نكهتها اللذيذة ، ولكن لقدرتها على تعزيز نوم ليلة أفضل. في الواقع ، تراكمت علامة التجزئة #PineApplehacks ملايين وجهات النظر على Tiktok.
الدكتور إيمي لي ، الذي يرأس التغذية في Nuicific ، يخبر Delish ، “(ج) أن الأناناس ينتج عنه بالفعل (في) مستوى أعلى من مستقلبات الميلاتونين مقارنة بالفواكه الأخرى.” شاركت مستخدم Tiktok Emma Robles مقطع فيديو لنفسها وهي تضرب الفاكهة ، قائلة: “إن تناول الأناناس قبل السرير يساعدني على النوم بشكل أسرع والنوم بشكل أفضل.”
على الرغم من أن الأناناس قد لا يحل محل روتينك في وقت النوم بالكامل ، إلا أنه قد يكون إضافة ذكية إذا كنت تبحث عن مساعدة طبيعية وفعالة للنوم. الفاكهة الاستوائية منعشة مع القليل من اللدغة ، ولكن يمكن أن تكون أيضًا بديلاً حلوًا وصحيًا للحلوى التقليدية. في الوقت نفسه ، فإنه يدعم دورات نوم جسمك لمساعدتك على الراحة بشكل أكثر راحة.