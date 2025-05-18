الفاكهة الاستوائية التي يمكنك تناولها قبل النوم للنوم بشكل أفضل

يعد أناناسًا قليلاً ، حلو قليلاً ، ومنعش تمامًا ، أحد أكثر الفواكه الاستوائية في العالم. على الرغم من أنها إضافة شائعة لسلطات الفاكهة الملونة ويجعل مظاهر عرضية (إذا كانت مثيرة للجدل إلى حد ما) على البيتزا ، فإنها توفر أيضًا العديد من الفوائد الصحية. الأناناس غني بفيتامين C ، والذي يمكن أن يعزز الحصانة ، ومليئة بالألياف ، والتي تدعم الهضم. لكن هل تعلم أنه قد يهدئك أيضًا للنوم؟ (إنها مجرد واحدة من الأشياء التي قد تحدث عندما تأكل أناناس كل يوم.)

ذلك لأن الأناناس يمكن أن يحفز إنتاج الميلاتونين ، وهو الهرمون الذي يحدث بشكل طبيعي غالبًا ما يتناوله الناس قبل النوم إذا واجهوا مشكلة في النوم. إذا كنت تفضل عدم تناول ملحق لأنك لست متأكدًا مما إذا كان تناول الميلاتونين كل يوم آمنًا فعليًا لك أو ترغب في معرفة ما إذا كان يمكنك ضبط نظامك الغذائي لدعم المزيد من الراحة في الجودة ، فقد يكون إضافة الأناناس خيارًا رائعًا. وجدت دراسة أجريت عام 2013 المنشورة في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن مستويات الميلاتونين في الجسم زادت بنسبة 266 ٪ المذهلة بعد تناول الأناناس.

يوضح مدرب النوم Cali Bahrenfuss ، CCSH ، RPSGT ، أنه من المهم وقت الاستهلاك الخاص بك في جني أكبر فائدة بين عشية وضحاها. وقالت لـ Sleepopolis: “إذا كان النوم في وقت النوم يمثل مشكلة ، فقد يساعد تناول الأناناس قبل ساعة إلى ساعتين من النوم في النوم واحد لأن أعلى تركيز من الميلاتونين يحدث بعد حوالي ساعتين من الاستهلاك”.