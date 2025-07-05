الفاكهة الاستوائية الشائعة التي يمكن أن تقلل من الجلوكوز في الدم ، وتحسين النوم ، وتمنع أمراض القلب

يمكن أن تضيف انتصارات صحية صغيرة ، وهذا هو السبب في أنها ممارسة جيدة لإضافة الأطعمة المكثفة للمغذيات إلى نظامك الغذائي. كلما زادت القيمة الغذائية التي يتمتع بها الطعام ، زادت الفوائد التي يمكن أن يقدمها لك.
لحسن الحظ ، لا يوجد نقص في الأطعمة الوظيفية متعددة الاستخدامات لاكتشافها. والتحقق من الكثير من الصناديق الصحية هو فاكهة العاطفة.
إذا كنت جديدًا على فاكهة العاطفة ، فقد تفاجأ بحجمها المدمج. ولكن لا تقلق: إنه يوفر الكثير من القيمة الصحية. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، فإن اللب العبق ، الحلو ، والبليه الذي يتخلى عن فاكهة شغف متوسطة الحجم (حوالي 18 جرامًا) في 1.87 جرام من الألياف و 5.22 ملليغرام من المغنيسيوم-كل ذلك لأقل من 18 سعرة حرارية. بالإضافة إلى تلك العناصر الغذائية ، تمتلئ فاكهة العاطفة بالفيتامينات والمركبات التي تمنحها خصائص مضادة للأكسدة.
ماذا تعني هذه العناصر الغذائية؟ في الأساس ، قد تكون هذه الفاكهة الاستوائية قادرة على مساعدتك في التحكم في نسبة السكر في الدم ، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وتعزيز جودة نومك.
يمكن أن تساعدك فاكهة العاطفة على تجنب طفرات السكر في الدم
دعونا نلقي نظرة على العلاقة بين تناول فاكهة العاطفة وإدارة السكر في الدم. تنخفض فاكهة العاطفة على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) ، كما هو موضح في دراسة عام 2015 في علوم الأغذية والتكنولوجيا. هذا يعني أنه من غير المحتمل أن يتسبب في زيادة السكر المفاجئة بعد الاستهلاك. على العكس من ذلك ، يجب أن تستقر أعداد السكر في الدم بعد تناول الأطعمة المنخفضة مثل فاكهة العاطفة.
إذا كنت تعتمد على الأطعمة لإدارة السكريات في الدم ، لكنك تتوق إلى الحلويات ، فقد تكون الفاكهة العاطفية مفيدة كجزء من نظام غذائي منخفض GI. نعم ، تحتوي الفاكهة على سكر ، لكن السكريات التي تحدث بشكل طبيعي يمكن أن تحصل على فوائد السكر في الدم بسبب محتواه الألياف.
لا يمكنك العثور على فاكهة شغف جديدة؟ قد يمنحك عصير الفاكهة أيضًا مزايا لإدارة السكر في الدم ، على الرغم من محتوى الألياف المنخفض.
على سبيل المثال ، أظهرت النتائج التي توصلت إليها دراسة أجريت عام 2024 من الأبحاث الحالية في علم وظائف الأعضاء أنه عندما يشرب الأشخاص عصير الفاكهة العاطفة ، انخفضت مستويات السكر في الدم بعد الوضوح بشكل كبير مقارنة بالموضوعات الذين شربوا مشروبًا وهميًا. شهدت الموضوعات أيضًا تحسنًا في قدرتهم على التركيز على مهام معينة ، مما قد يمنحك سببًا آخر لتجربة عصير الفاكهة العاطفي بمفرده أو في عصير عصير الفاكهة الاستوائي. أبلغت الدراسة المذكورة أعلاه أيضًا عن تراجع في قراءات ضغط الدم الانقباضي للموضوعات الذين استهلكوا عصير الفاكهة العاطفي ، مما يوفر نافذة في الصديقة المحتملة لفاكهة العاطفة ومنتجاتها الطبيعية.
فاكهة العاطفة جيدة أيضًا لقلبك ونومك
ما الذي يجعل العاطفة فاكهة جيدة لقلبك؟ في شكلها الخام ، تحتوي فاكهة العاطفة على الألياف ، ويمكن أن تكون الألياف مفيدة في خفض الكوليسترول وضغط الدم. ومع ذلك ، حتى عصير الفاكهة العاطفي قد يمتلك قدرات القلب القلبية بسبب مضادات الأكسدة. أوصت مقالة 2019 من الجزيئات الحيوية باستخدام مضادات الأكسدة للاستفادة من القلب والنظام الوعائي دون الحاجة إلى المخدرات. وخلص المقال إلى أن مضادات الأكسدة المستهلكة يمكن أن تكون علاجًا صحيحًا لعلاج حالات القلب والأوعية الدموية.
حتى لو كنت عصيرًا فاكهة شغفك ، فلن تفقد مضادات الأكسدة في المنتج النهائي ، على النحو المحدد في دراسة 2018 التي تم تحديدها في Food Research International. أظهرت التجربة أن عصير الفاكهة العاطفي كان له استقرار مضاد للأكسدة ، وتوافر حيوي ، والوظائف.
قد توفر ثمار العاطفة فائدة أخرى أيضًا: تحسين النوم. كما ذكرنا ، تحتوي فاكهة العاطفة على كميات كبيرة من المغنيسيوم. وقد يجعل المغنيسيوم من السهل النوم ويسمح لك بالنوم لفترة أطول.
لا يمكنك الاعتماد على المغنيسيوم في فاكهة العاطفة لحل جميع مشكلاتك الغريزة. في مقابلة مع كليفلاند كلينك ، قال الدكتور نوكي أوميدا ، أخصائي الطب التكاملي ، إن الدراسات حول أخذ المغنيسيوم لدعم النوم ليست قاطعة.
ومع ذلك ، يعترف الدكتور أوميدا بأن “بعض الناس وجدوا أنه يساعدهم” ، لذلك لا يعارض هذه الممارسة لأن المغنيسيوم “قد يساعد في تنظيم الناقلات العصبية المرتبطة مباشرة بالنوم.” وهذا عذر جيد لتجربة هذه الفاكهة الصغيرة ولكن العظيمة.