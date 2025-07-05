الفاكهة الاستوائية الشائعة التي يمكن أن تقلل من الجلوكوز في الدم ، وتحسين النوم ، وتمنع أمراض القلب

يمكن أن تضيف انتصارات صحية صغيرة ، وهذا هو السبب في أنها ممارسة جيدة لإضافة الأطعمة المكثفة للمغذيات إلى نظامك الغذائي. كلما زادت القيمة الغذائية التي يتمتع بها الطعام ، زادت الفوائد التي يمكن أن يقدمها لك.

لحسن الحظ ، لا يوجد نقص في الأطعمة الوظيفية متعددة الاستخدامات لاكتشافها. والتحقق من الكثير من الصناديق الصحية هو فاكهة العاطفة.

إذا كنت جديدًا على فاكهة العاطفة ، فقد تفاجأ بحجمها المدمج. ولكن لا تقلق: إنه يوفر الكثير من القيمة الصحية. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، فإن اللب العبق ، الحلو ، والبليه الذي يتخلى عن فاكهة شغف متوسطة الحجم (حوالي 18 جرامًا) في 1.87 جرام من الألياف و 5.22 ملليغرام من المغنيسيوم-كل ذلك لأقل من 18 سعرة حرارية. بالإضافة إلى تلك العناصر الغذائية ، تمتلئ فاكهة العاطفة بالفيتامينات والمركبات التي تمنحها خصائص مضادة للأكسدة.

ماذا تعني هذه العناصر الغذائية؟ في الأساس ، قد تكون هذه الفاكهة الاستوائية قادرة على مساعدتك في التحكم في نسبة السكر في الدم ، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وتعزيز جودة نومك.