الفاكهة التي تم الاستهانة بها والتي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول، وتقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم، وتمنع السرطان

لا يمكنك التغلب على الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات للمساعدة في الوقاية من معظم الأمراض المزمنة. توفر الفواكه والخضروات المغذيات النباتية التي تساعد جسمك على التخلص من الجذور الحرة لتحقيق الصحة المثلى. يمكن أيضًا أن تشكل الفواكه المشهورة مثل الموز والتفاح والبرتقال قاعدة لذيذة لعصير صحي بينما تمنحك الألياف التي تشتد الحاجة إليها للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.

كما أنه يساعد على تجربة الفواكه الأخرى التي قد تحتوي على مواد كيميائية نباتية أو ألياف أكثر من غيرها. تقترح كاثلين جارسيا بنسون، اختصاصية التغذية المسجلة في Top Nutrition Coaching، إضافة فاكهة الليتشي إلى ترسانة مضادات الأكسدة لديك. وقالت: “تحتوي الليتشي على البروانثوسيانيدين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تساهم في الصحة”. “لقد تمت دراسة هذه المركبات لقدرتها على المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) المرتبط بأمراض القلب.”

نظرت دراسة أجريت عام 2015 في PLoS One عن كثب في البروانثوسيانيدينات الموجودة في 32 نوعًا من الليتشي، ووجدت أن مضادات الأكسدة القوية هذه يمتصها الجسم بسهولة أكبر. على الرغم من أن الليتشي مصدر جيد لفيتامين C، إلا أن الدراسة وجدت أن البروانثوسيانيدين المحدد في الليتشي يمكن أن يحارب الإجهاد التأكسدي أيضًا.

وقال جارسيا بنسون: “يُعتقد أيضًا أن البروانثوسيانيدين يدعم الدورة الدموية وله خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يقلل من خطر جلطات الدم”. “بالإضافة إلى ذلك، فإن قدراتها المضادة للأكسدة قد تحمي الخلايا من تلف الحمض النووي.”