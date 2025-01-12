الفاكهة التي تم الاستهانة بها والتي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول، وتقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم، وتمنع السرطان

لا يمكنك التغلب على الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات للمساعدة في الوقاية من معظم الأمراض المزمنة. توفر الفواكه والخضروات المغذيات النباتية التي تساعد جسمك على التخلص من الجذور الحرة لتحقيق الصحة المثلى. يمكن أيضًا أن تشكل الفواكه المشهورة مثل الموز والتفاح والبرتقال قاعدة لذيذة لعصير صحي بينما تمنحك الألياف التي تشتد الحاجة إليها للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بسلاسة.
كما أنه يساعد على تجربة الفواكه الأخرى التي قد تحتوي على مواد كيميائية نباتية أو ألياف أكثر من غيرها. تقترح كاثلين جارسيا بنسون، اختصاصية التغذية المسجلة في Top Nutrition Coaching، إضافة فاكهة الليتشي إلى ترسانة مضادات الأكسدة لديك. وقالت: “تحتوي الليتشي على البروانثوسيانيدين، وهو نوع من مضادات الأكسدة التي تساهم في الصحة”. “لقد تمت دراسة هذه المركبات لقدرتها على المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول الضار (LDL) المرتبط بأمراض القلب.”
نظرت دراسة أجريت عام 2015 في PLoS One عن كثب في البروانثوسيانيدينات الموجودة في 32 نوعًا من الليتشي، ووجدت أن مضادات الأكسدة القوية هذه يمتصها الجسم بسهولة أكبر. على الرغم من أن الليتشي مصدر جيد لفيتامين C، إلا أن الدراسة وجدت أن البروانثوسيانيدين المحدد في الليتشي يمكن أن يحارب الإجهاد التأكسدي أيضًا.
وقال جارسيا بنسون: “يُعتقد أيضًا أن البروانثوسيانيدين يدعم الدورة الدموية وله خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يقلل من خطر جلطات الدم”. “بالإضافة إلى ذلك، فإن قدراتها المضادة للأكسدة قد تحمي الخلايا من تلف الحمض النووي.”
القوة المضادة للأكسدة من الليتشي
تأتي فاكهة الليتشي (تُنطق LEE-chee) من الصين، ولكنها تُزرع الآن في أجزاء من فلوريدا وهاواي. يمكنك التعرف على الليتشي من خلال قشرتها الحمراء الخشنة، والتي عند تقشيرها تكشف عن لحمها الأبيض من الداخل. طعم الليتشي حلو ولكن يحتوي أيضًا على لمسة من الأزهار. بالإضافة إلى فيتامين C، يوفر كوب من شرائح الليتشي 2.5 جرام من الألياف، و325 ملليجرام من البوتاسيوم، و12 ملليجرام من أوميغا 3. الليتشي هي أيضًا مصادر جيدة للريبوفلافين وفيتامين ب6.
ومع ذلك، فإن البروانثوسيانيدين هو الذي يمنح الليتشي قوته السرية. وفقًا لمراجعة عام 2020 في مجلة Molecules، يمكن للبروانثوسيانيدين أن يمنع تكوين الأوعية الدموية التي تسمح للسرطان بالنمو والانتشار. كما أنها تقطع إنتاج الطاقة في الخلايا السرطانية وتبرمج موت الخلايا. يمنع البروانثوسيانيدين نمو السرطان عن طريق التأثير على التعبير الجيني مع حماية الحمض النووي.
أشارت المراجعة أيضًا إلى أن البروانثوسيانيدين يساعد جسمك على تكسير الدهون مع تقليل نسبة الكوليسترول الضار LDL وزيادة نسبة الكوليسترول الحميد. تساعد هذه المواد الكيميائية النباتية جسمك على تحويل الكوليسترول إلى أحماض صفراوية لخفض نسبة الكوليسترول في الأوعية الدموية.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2011 في مجلة Molecular Medicine Reports أن مستخلص الليتشي يقلل من تكتل الصفائح الدموية لمنع جلطات الدم.
ومع ذلك، حث جارسيا بنسون على توخي الحذر في تفسير ما تعنيه هذه الدراسات بالنسبة لصحة الإنسان. وقالت: “إن استهلاك الليتشي كجزء من نظام غذائي متنوع يمكن أن يقدم فوائد صحية، ولكن آثاره المحددة تتطلب مزيدا من الدراسة”.
فوائد صحية أخرى من الليتشي
قد تكون مضادات الأكسدة الموجودة في الليتشي مفيدة لقلبك، لكن الليتشي المخمرة يمكن أن تفيد صحة أمعائك وتزيد من قوة مضادات الأكسدة. في دراسة أجريت عام 2023 في Food & Function، قام الباحثون بتخمير الليتشي باستخدام اثنين من البروبيوتيك، Lactobacillus plantarum وLactobacillus rhamnosus. عززت عملية التخمير مضادات الأكسدة كاتشين وكيرسيتين في الليتشي وساعدت هذه البكتيريا الجيدة على النمو. وهذا يعني أن الجسم يمكنه امتصاص مضادات الأكسدة بشكل أفضل من أجل الصحة العامة.
يكون موسم الليتشي في أشهر الصيف، ولكن قد تكون متاحة في بعض الأسواق الآسيوية. إذا كنت محظوظًا بالعثور عليها طازجة، ينصحك جارسيا بنسون بتقشير القشرة الصلبة والاستمتاع باللحم الأبيض، مع التأكد من عدم أكل البذور. يمكنك أيضًا شراء الليتشي المعلب في شراب من أمازون للاستمتاع به على مدار العام في الموكتيلات والعصائر. وقال جارسيا بنسون: “إنها أيضًا إضافة لذيذة لسلطات الفاكهة، لأنها تتناسب جيدًا مع الفواكه الاستوائية الأخرى”.