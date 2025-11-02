الفاكهة الخضراء الشهيرة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والكالسيوم ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

إن الحصول على كمية كافية من المغنيسيوم والكالسيوم يوميًا من خلال الأطعمة لا يجب أن يكون أمرًا صعبًا. تحتوي بعض الأطعمة على كلا المعدنين، مما يسمح لك بالحصول على مكافأة غذائية “اثنان مقابل واحد”، بما في ذلك فاكهة صغيرة ذات مظهر غير تقليدي: الكيوي، الذي يمكن أن يحتوي على لحم أخضر أو ​​أصفر، وبذور صالحة للأكل، وقشرة مغطاة بالزغب. (الجلد صالح للأكل، راجع للشغل!)

على الرغم من أن فاكهة الكيوي الفردية عادة ما تتناسب بشكل أنيق مع راحة يدك، إلا أنها تجلب فوائد غذائية كبيرة جدًا. تحتوي حبة الكيوي الواحدة على حوالي 26 مليجرامًا من الكالسيوم و12 مليجرامًا من المغنيسيوم، بالإضافة إلى جرعة صحية للقلب تبلغ 145 مليجرامًا من البوتاسيوم و2.25 جرامًا من الألياف. و56 ملليغرام من فيتامين C لا يكاد يكون ضئيلا. (أوه، ويحتوي فقط على 48 سعرة حرارية للتمهيد.)

بفضل الملف الغذائي للكيوي، قد ينتهي بك الأمر إلى تحسين نظام القلب والأوعية الدموية لديك وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. (هذا ما يحدث لضغط دمك عندما تأكل الكيوي كل يوم.) وهذا مفيد لأي شخص، بالنظر إلى أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة (عبر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها).