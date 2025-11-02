الفاكهة الخضراء الشهيرة التي تحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والكالسيوم ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

إن الحصول على كمية كافية من المغنيسيوم والكالسيوم يوميًا من خلال الأطعمة لا يجب أن يكون أمرًا صعبًا. تحتوي بعض الأطعمة على كلا المعدنين، مما يسمح لك بالحصول على مكافأة غذائية “اثنان مقابل واحد”، بما في ذلك فاكهة صغيرة ذات مظهر غير تقليدي: الكيوي، الذي يمكن أن يحتوي على لحم أخضر أو أصفر، وبذور صالحة للأكل، وقشرة مغطاة بالزغب. (الجلد صالح للأكل، راجع للشغل!)
على الرغم من أن فاكهة الكيوي الفردية عادة ما تتناسب بشكل أنيق مع راحة يدك، إلا أنها تجلب فوائد غذائية كبيرة جدًا. تحتوي حبة الكيوي الواحدة على حوالي 26 مليجرامًا من الكالسيوم و12 مليجرامًا من المغنيسيوم، بالإضافة إلى جرعة صحية للقلب تبلغ 145 مليجرامًا من البوتاسيوم و2.25 جرامًا من الألياف. و56 ملليغرام من فيتامين C لا يكاد يكون ضئيلا. (أوه، ويحتوي فقط على 48 سعرة حرارية للتمهيد.)
بفضل الملف الغذائي للكيوي، قد ينتهي بك الأمر إلى تحسين نظام القلب والأوعية الدموية لديك وتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. (هذا ما يحدث لضغط دمك عندما تأكل الكيوي كل يوم.) وهذا مفيد لأي شخص، بالنظر إلى أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة (عبر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها).
تأثيرات كبيرة على القلب والأوعية الدموية من فاكهة صغيرة
قامت دراسة أجريت عام 2014 في مجلة ضغط الدم بفحص المشاركين الذين يعانون من ارتفاع طفيف في قراءات ضغط الدم والذين تناولوا ثلاث ثمار كيوي يوميًا لمدة ثمانية أسابيع. وبالمقارنة مع المجموعة الضابطة التي تناولت تفاحة واحدة يوميا بدلا من ذلك، أظهر أولئك الذين تناولوا الكيوي قراءات انقباضية وانبساطية أقل قليلا – 3.6 و 1.9 ملليمتر من الزئبق (مم زئبق)، على التوالي. وفي الوقت نفسه، في تجربة أجريت عام 2022 في مجلة Nutrients، طلب الباحثون من المشاركين تناول ثمرتين من الكيوي كل يوم خلال وجبة الإفطار لمدة سبعة أسابيع. وفي نهاية التجربة، سجلت قراءات ضغط الدم الانقباضي لدى الأشخاص 2.7 ملم زئبقي أقل من ضغط الدم لدى المجموعة الضابطة التي لم تتناول فاكهة الكيوي.
قد تؤدي العديد من العناصر الغذائية الموجودة في فاكهة الكيوي إلى تحفيز هذه الاستجابة. بالنسبة للمبتدئين، تبين أن تناول الألياف النباتية هو وسيلة غذائية سهلة لخفض ضغط الدم المرتفع. أشارت مراجعة أجريت عام 2023 في مجلة Cureus إلى أن الألياف قد تخفض ضغط الدم عن طريق إرخاء جدران الأوعية الدموية، وتحسين صحة الأمعاء، وتشجيع الأداء الطبيعي للأنسولين. ويرتبط البوتاسيوم بانخفاض ضغط الدم أيضًا. تناول الكثير من الملح يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم. يطرد البوتاسيوم الصوديوم الزائد.
فوائد تتجاوز خفض ضغط الدم
افترضت مراجعة عام 2024 في مجلة Cureus أنه نظرًا لأن مشاكل القلب والأوعية الدموية مرتبطة بنقص المغنيسيوم، فإن مكملات المغنيسيوم يمكن أن تكون علاجًا فعالاً لأمراض القلب. ولكن ماذا عن الكالسيوم؟ في بودكاست عام 2022 لكليفلاند كلينك، أشارت اختصاصية التغذية المسجلة جوليا زومبانو إلى أن نقص الكالسيوم يمكن أن يكون عامل خطر لارتفاع ضغط الدم. في الواقع، من الآثار الجانبية لنقص الكالسيوم ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لخبير أمراض القلب الدكتورة مارثا جولاتي (عبر AHA).
حتى لو لم تكن قلقًا بشأن ضغط دمك، فقد لا يزال بإمكانك الحصول على دفعة صحية جيدة من خلال تضمين الكيوي في نظامك الغذائي، خاصة إذا كنت ترغب في تجنب الإصابة بالمرض. أثنى اختصاصي التغذية المسجل جيليان كوثبرتسون على فاكهة الكيوي في كليفلاند كلينيك باعتبارها مكونًا أو وجبة خفيفة يمكن أن تساعدك على درء المرض بسبب وجود مضادات الأكسدة (بما في ذلك فيتامين سي). وكما أوضح كوثبرتسون، فإن “تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الكيوي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض، بما في ذلك بعض أنواع السرطان وأمراض القلب”. وأضافت أنه كان من الأفضل الحصول على مضادات الأكسدة من خلال الأطعمة بدلاً من المكملات الغذائية بسبب التوافر الحيوي العالي للعناصر الغذائية.