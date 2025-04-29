الفاكهة الرائحة العالية في البوتاسيوم والمغنيسيوم (وقد تقلل من ضغط الدم)

فكر في كيف تنبعث منه رائحة الفاكهة المفضلة. هل هو حلو؟ ربما الأزهار؟ إذا كانت رائحتها ممتعة ، فهي بالتأكيد ليست الفاكهة الاستوائية المليئة بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ولكن من الصعب على الأنف أن يحبها. (لحسن الحظ ، إذا كان بإمكانك تجاوز نتن ، فإن براعم الذوق الخاصة بك في مفاجأة.) تقدم الفاكهة ، التي تسمى دوريان ، مزيجًا منعشًا من نكهة الحلو على الرغم من رائحة الكبريت. (في الأساس ، ليس كل شيء سيئًا ، على الرغم من أنه يبدو غير عادي مع قشرةها القوية.
Durian لديه كل ما يصيب منجم ذهبي غذائي من وجهة نظر القلب. يوفر كوب واحد من دوريان 1060 ملليغرام من البوتاسيوم ، 72.9 ملليغرام من المغنيسيوم ، و 9.23 جرام من الألياف. اكتسب كل من هذه العناصر الغذائية سمعة في الحد من ضغط الدم بطريقة ما ، مما يجعل دوريان يستحق الجهد المبذول لإيجاده لأنه قد يكون من الصعب الحصول على المصدر في الولايات المتحدة.
على سبيل المثال ، فكر في التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه البوتاسيوم على تدفق الدم. عندما يبدأ الصوديوم في الارتفاع ، يعمل البوتاسيوم على إزالة الفائض كوسيلة لمنع اختلال التوازن في الشوارد في جسمك. هذا أمر مرغوب فيه ، لأنه تم توصيل الكثير من الصوديوم بارتفاع ضغط الدم. وبالتالي ، عندما تستهلك الأطعمة مع البوتاسيوم ، مثل دوريان ، قد يكون لديك وقت أسهل في الحفاظ على ضغط دم أكثر صحة.
فوائد غذائية من علاج نفاذ
المغنيسيوم يمكن أن يؤثر على قراءات ضغط الدم. كمراجعة عام 2017 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، الأفراد الذين يعانون من الظروف غير المعدية والأنسولين الذين أخذوا المغنيسيوم الإضافي (بين 365 و 450 ملليغرام) درجات يومية في قراءات ضغط الدم. على الرغم من أن الآلية الدقيقة للنتيجة لم تكن واضحة ، إلا أن المراجعين قاموا بتظاهره قد يكون بسبب الطريقة التي يخفف بها المغنيسيوم من مقاومة الأوعية الدموية من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل.
يمكن أن تكون الألياف في دوريان جيدة لضغط الدم أيضًا. وفقًا لمراجعة 2024 في ارتفاع ضغط الدم ، من الممكن تقليل قراءات ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بمقدار 2.8 و 2.1 ملليمتر من الزئبق (MMHG) ، على التوالي ، عن طريق تناول خمس غرامات إضافية من الألياف كل يوم. وسيعطيك كوب من دوريان ما يقرب من هذا المبلغ. ومع ذلك ، قد تتساءل عما إذا كان كل هذا الحديث عن البوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف نظرية فقط – لكن البحث هو المكان الذي تصبح فيه الأمور لزجة بعض الشيء.
النتائج السريرية غير المستوية على الرغم من ملف تعريف غني بالمغذيات
على الرغم من أن دوريان لديه كل تكييف نوع من الفاكهة التي يمكن أن تخفض ضغط الدم ، إلا أنها لم تتم دائمًا في البيئات السريرية. على سبيل المثال ، نظرت دراسة أجريت عام 2016 في المجلة الدولية لخصائص الغذاء في آثار ضغط الدم للجرعة العالية والاستهلاك دوريان منخفضة الجرعة. لا يبدو أن جرعات منخفضة من دوريان تزدهر في ضغط الدم ، في حين أن الجرعات العالية أدت إلى قراءات ضغط الدم.
في دراسة أجريت عام 2018 في Sains Malaysiana ، شهدت الفئران ارتفاع ضغط الدم التي أعطيت جرعة منخفضة من اللحم دوريان انخفاضًا طفيفًا في ضغط الدم. لكن الفئران التي تدار جرعات أعلى أظهرت ارتفاع ضغط الدم. في نهاية المطاف ، اعتبرت جرعات منخفضة من دوريان آمنة للفئران ارتفاع ضغط الدم.
أخيرًا ، استكشفت ورقة عام 2020 في المجلة الإندونيسية لأبحاث الصحة العالمية الفوائد الوظيفية والوقائية لدوريان. استنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها 18 دراسة ، بدا أن دوريان ليس له أي تأثير على ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي (إليك ما يبدو عليه مستوى ضغط الدم الطبيعي) ولكن يمكن أن يرفع ضغط الدم في أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الموجود.
مربك؟ معقد؟ نعم ، لكن ليس عليك التخلي عن دوريان ؛ لا يزال مغذي بطبيعته. قد لا تكون قادرًا على الاعتماد عليها لإسقاط ضغط الدم. بدلاً من ذلك ، تعامل مع دوريان كإضافة محتملة إلى نظامك الغذائي الصحية ، بالإضافة إلى تجربة جديدة لحواسك.