الفاكهة الرائحة العالية في البوتاسيوم والمغنيسيوم (وقد تقلل من ضغط الدم)

فكر في كيف تنبعث منه رائحة الفاكهة المفضلة. هل هو حلو؟ ربما الأزهار؟ إذا كانت رائحتها ممتعة ، فهي بالتأكيد ليست الفاكهة الاستوائية المليئة بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ولكن من الصعب على الأنف أن يحبها. (لحسن الحظ ، إذا كان بإمكانك تجاوز نتن ، فإن براعم الذوق الخاصة بك في مفاجأة.) تقدم الفاكهة ، التي تسمى دوريان ، مزيجًا منعشًا من نكهة الحلو على الرغم من رائحة الكبريت. (في الأساس ، ليس كل شيء سيئًا ، على الرغم من أنه يبدو غير عادي مع قشرةها القوية.

Durian لديه كل ما يصيب منجم ذهبي غذائي من وجهة نظر القلب. يوفر كوب واحد من دوريان 1060 ملليغرام من البوتاسيوم ، 72.9 ملليغرام من المغنيسيوم ، و 9.23 جرام من الألياف. اكتسب كل من هذه العناصر الغذائية سمعة في الحد من ضغط الدم بطريقة ما ، مما يجعل دوريان يستحق الجهد المبذول لإيجاده لأنه قد يكون من الصعب الحصول على المصدر في الولايات المتحدة.

على سبيل المثال ، فكر في التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه البوتاسيوم على تدفق الدم. عندما يبدأ الصوديوم في الارتفاع ، يعمل البوتاسيوم على إزالة الفائض كوسيلة لمنع اختلال التوازن في الشوارد في جسمك. هذا أمر مرغوب فيه ، لأنه تم توصيل الكثير من الصوديوم بارتفاع ضغط الدم. وبالتالي ، عندما تستهلك الأطعمة مع البوتاسيوم ، مثل دوريان ، قد يكون لديك وقت أسهل في الحفاظ على ضغط دم أكثر صحة.