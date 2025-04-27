الفاكهة الشهيرة عالية في السكر يمكن أن تمنع السرطان ومرض السكري والكوليسترول العالي

الفواكه مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على الحفاظ على صحة جسمك. لهذا السبب يوصي معظم أخصائيي التغذية والخبراء الصحيين بالحصول على بضع حصص من الفواكه (والخضروات) كل يوم. ومع ذلك ، فإن بعض الأشخاص الذين يعانون من الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات يسيرون في الهروب من الفاكهة لأنهم قلقون بشأن السكر والكربوهيدرات. بدلاً من ذلك ، غالباً ما يذهبون إلى خيارات السكر الأدنى مثل الخضار الصليبية. قد يتجنب الأشخاص المصابون بداء السكري أيضًا بعض الفواكه الواردة من أن السكريات الطبيعية يمكن أن ترتفع نسبة السكر في الدم. على الرغم من أن بعض الفواكه مرتفعة في السكر ، إلا أنها يمكن أن تكون مرتفعة في الألياف. تساعد الألياف في إبطاء الهضم ، مما قد يمنع تلك المسامير الحادة في الدم.

خذ التفاح ، على سبيل المثال. هناك سبب للقول القديم ، “تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا”. التفاح منخفض السعرات الحرارية ، وتملأ الوجبات الخفيفة التي هي أكثر إرضاء (وأفضل لك) من العديد من الأطعمة المصنعة المحملة بالسكر أو الدهون. يحتوي التفاح المتوسط ​​على حوالي 25 جرامًا من الكربوهيدرات وحوالي 19 جرامًا من السكر ، ولكنه يحزم أيضًا 4.4 جرام من الألياف. هذه الألياف تصل مؤشر نسبة السكر في الدم إلى حوالي 34 ، اعتمادًا على حجم ونوع التفاح. بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد مركبات الألياف والمصنع في دعم مستويات السكر في الدم والكوليسترول الصحي ، وحتى تقليل خطر بعض السرطان.