الفاكهة الشهيرة عالية في السكر يمكن أن تمنع السرطان ومرض السكري والكوليسترول العالي

الفواكه مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على الحفاظ على صحة جسمك. لهذا السبب يوصي معظم أخصائيي التغذية والخبراء الصحيين بالحصول على بضع حصص من الفواكه (والخضروات) كل يوم. ومع ذلك ، فإن بعض الأشخاص الذين يعانون من الوجبات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات يسيرون في الهروب من الفاكهة لأنهم قلقون بشأن السكر والكربوهيدرات. بدلاً من ذلك ، غالباً ما يذهبون إلى خيارات السكر الأدنى مثل الخضار الصليبية. قد يتجنب الأشخاص المصابون بداء السكري أيضًا بعض الفواكه الواردة من أن السكريات الطبيعية يمكن أن ترتفع نسبة السكر في الدم. على الرغم من أن بعض الفواكه مرتفعة في السكر ، إلا أنها يمكن أن تكون مرتفعة في الألياف. تساعد الألياف في إبطاء الهضم ، مما قد يمنع تلك المسامير الحادة في الدم.
خذ التفاح ، على سبيل المثال. هناك سبب للقول القديم ، “تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا”. التفاح منخفض السعرات الحرارية ، وتملأ الوجبات الخفيفة التي هي أكثر إرضاء (وأفضل لك) من العديد من الأطعمة المصنعة المحملة بالسكر أو الدهون. يحتوي التفاح المتوسط على حوالي 25 جرامًا من الكربوهيدرات وحوالي 19 جرامًا من السكر ، ولكنه يحزم أيضًا 4.4 جرام من الألياف. هذه الألياف تصل مؤشر نسبة السكر في الدم إلى حوالي 34 ، اعتمادًا على حجم ونوع التفاح. بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد مركبات الألياف والمصنع في دعم مستويات السكر في الدم والكوليسترول الصحي ، وحتى تقليل خطر بعض السرطان.
العناصر الغذائية في التفاح التي تمنع مرض السكري والسرطان
تساعد السكريات الطبيعية في التفاح والألياف والفيتامينات والمعادن في دعم نظام المناعة الخاص بك وتعزيز الوظائف الأساسية مثل صحة العظام. تعمل الفيتامينات C و E كمضادات الأكسدة ، وحماية خلاياك من الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي غالبًا إلى أمراض مزمنة. تحتوي التفاح أيضًا على مركبات نباتية قوية تسمى البوليفينول التي تساعد على تقليل الالتهاب وزيادة الحماية من تلف الخلايا.
وفقًا لمراجعة عام 2022 في مجلة علوم الأغذية ، قد تعمل هذه البوليفينول أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين وتبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم. نتيجة لذلك ، يميل الأشخاص الذين يتناولون المزيد من التفاح (وكذلك العنب والتوت) إلى انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. قد تدعم التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة من التفاح أيضًا عمليات تحرق الدهون في الجسم وتساعد على منع زيادة الوزن التي يمكن أن تؤدي إلى مرض السكري من النوع 2.
قد تساعد تلك البوليفينول نفسها أيضًا في الحماية من بعض أنواع السرطان ، وفقًا لمراجعة 2017 في مجلة تحليل الأغذية والدواء. تتداخل البوليفينول في التفاح مع المسارات التي تسمح للخلايا السرطانية بالبقاء والحد من قدرتها على الانتشار. وقد تبين أن بوليفينول التفاح المحدد ، الفلوريتين ، يثير موت الخلايا المبرمج في الخلايا السرطانية. كما وجد تحليل تلوي لعام 2016 في تغذية الصحة العامة أن تناول المزيد من التفاح قد يقلل من خطر الإصابة بالرئة والثدي والاستولاية القولون والمستقيم وسرطان الجهاز الهضمي الأخرى.
كيف يمكن للتفاح أن يقلل من الكوليسترول
قد تساعدك إضافة بضع تفاح إلى روتينك اليومي أيضًا في إدارة الكوليسترول. التفاح هي مصادر رائعة للبتكن ، وهي ألياف قابلة للذوبان قد تقلل من الكوليسترول LDL (“BAD”). قد تلعب البوليفينول في التفاح أيضًا دورًا في الحفاظ على الكوليسترول في نطاق صحية. بالمناسبة ، عصير التفاح ليس صحية مثل التفاح الكامل.
في دراسة أجريت عام 2020 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، تناول الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الكوليسترول في اليوم لمدة ثمانية أسابيع أو شربوا مشروب تفاح متمرس بالسكر. أضافت التفاح ما يقرب من 4 غرامات من الألياف القابلة للذوبان ، و 5 غرامات من الألياف غير القابلة للذوبان ، وحوالي 990 ملليغرام من البوليفينول المعزز بالصحة إلى وجبات المشاركين. على الرغم من أن مشروب التفاح الذي يحتوي على عدد أقل من السعرات الحرارية ، إلا أنه يفتقر إلى هذه العناصر الغذائية الرئيسية. عندما أكل الناس التفاح ، رأوا انخفاضًا بنسبة 4 ٪ في الكوليسترول الكلي وانخفاض بنسبة 3.6 ٪ في الكوليسترول LDL (“BAD”). كما قاموا بتخفيض الدهون الثلاثية بنسبة 10 ٪ ، وخفض الالتهاب ، وحسنوا تدفق دمهم.