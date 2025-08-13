الفايكنج رونديل مور لتفويت موسم الثاني على التوالي

أكد الفريق يوم الثلاثاء أن المتلقي الواسع في الفايكنج سيغيب عن موسم ثانٍ على التوالي بعد تعرضه لإصابة مدمرة في الافتتاحية في مينيسوتا ضد تكساس في نهاية الأسبوع الماضي.

مور ، الذي فاته جميع حملة 2024 بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليمنى في معسكر التدريب كعضو في الصقور ، أصيب ركبته يوم السبت بينما كان يعيد أول بونت في تكساس.

عند معالجته من قبل لاعب خط الوسط في هيوستن جمال هيل ، تم اختيار الجولة الثانية السابقة من الملعب وهو ينتقد يديه بإحباط.

وضعه الفايكنج ، الذي وقع مور ، 25 عامًا ، في وقت سابق من موسم الموسم ، في احتياطي المصاب يوم الثلاثاء.

وقال كيفين أوكونيل المدير الفني لفريقه يوم السبت بعد الإصابة: “إنها واحدة من أكثر الأشياء المؤلمة بالنسبة لي كمدرب رئيسي عندما أشعر بهذه المشاعر”. “أنا أخرج حياة من محاولة ترك الآخرين بشكل أفضل مما وجدتهم. في هذا الموقف ، لا يوجد شيء يمكنني فعله ، وهو أسوأ شعور كمدرب. لذا يمكنك فقط التشاور معه وتأكد من أنه يعرف أنه لن يكون وحيدًا”.

اختيار 49 الإجمالي من بوردو في مسودة NFL 2021 ، بدأ مور مسيرته مع الكرادلة وظهر في 39 مباراة في الموسم العادي لأريزونا.

جمع مور 1،201 ياردة ، و 135 حفل استقبال وثلاثة لمس أرض في ثلاثة مواسم قبل تداولها إلى الصقور في مارس 2024.

تم وضعه في الاحتياطي المصاب في الصيف الماضي بعد إصابة الركبة في نهاية الموسم.

ينطلق الفايكنج في موسم 14-3 مع لاعب الوسط سام دارنولد تحت المركز.

على الرغم من الانتعاش من دارنولد-اختيار الطائرات الثالث في عام 2018-تم تفريغ مينيسوتا من قبل الكباش في الجولة البرية من التصفيات في هزيمة 27-9.

هذا العام ، يركب مينيسوتا مع اختيار الجولة الأولى من الجولة الأولى JJ McCarthy ، الذي فاته كل موسم الصاعد أثناء تعافيه من الغضروف المفصلي.

عندما يفتح الفايكنج الموسم العادي في سبتمبر ، سيكونون بدون نجوم على نطاق واسع جوردان أديسون ، الذي تم تعليقه لثلاث مباريات لانتهاكه سياسة تعاطي المخدرات في الدوري.

أقر منتج USC السابق ، الذي تم الاستيلاء على 23 في عام 2023 ، بأنه مذنب بتهمة أقل من قضية وثيقة الهوية الوحيدة 2024.

يزور The Vikings The Bears في المباراة الافتتاحية لموسمهم في “Night Night Football” في 8 سبتمبر.