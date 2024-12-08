الفايكنج يطلقون رقصة “الفراخ البيضاء” للاحتفال بالاعتراض

هذا هو الظهور تمامًا لـ Camryn Bynum و Josh Metellus.

بعد أسابيع من الانتشار الواسع لرقصتهم “The Parent Trap”، عاد فريق الفايكنج مرة أخرى يوم الأحد من خلال محاكاة حركات شون ومارلون وايانز من الفيلم الكوميدي “White Chicks” لعام 2004.

بعد وقت قصير من اعتراض Metellus للاعب الوسط Falcons Kirk Cousins ​​في النصف الأول من عودة الفايكنج السابق للوطن في مينيابوليس، انضم إليه Bynum ورفاقه في منطقة النهاية، حيث أعادوا إنشاء مشهد معركة الرقص الشهير في الفيلم.

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في مرحلة ما من الروتين، قفز بينوم فوق Metellus وقام بشقلبة بينما كان زملائهم في الفريق يحتفلون في مكان قريب.

“إذا كانت هناك جائزة للاحتفال بالعقد فسيفوزون بها،” نشر أحد مستخدمي X يوم الأحد بعد مشاركة Fox Sports مقارنة جنبًا إلى جنب بين رقصة الأحد والرقص الذي ظهر في “White Chicks”.

“10 من 10″، علق مستخدم منفصل، بينما أضاف آخر، “الاحتفال بالعام”.

كشف توم بيليسيو من شبكة NFL يوم الأحد أن بينوم أبلغه في وقت سابق من الأسبوع أنه “هو وجوش ميتيلوس قد أعدا أفضل احتفال لهما حتى الآن”.

“لقد شاهدناه مليون مرة. الممثلين العقليين هو كل شيء. تماما مثل مشاهدة الفيلم. تشاهده، ثم يصبح الأمر على ما يرام يا جوش، علينا أن نتقنه. استغرق الأمر 30 دقيقة في يوم واحد، فقط لإتقانها. الآن تم إغلاقه. الآن نعرف. وقال بينوم، بحسب ما قاله بيليسيرو: “قبل كل مباراة نسير فيها”.

أفسد الفايكنج عودة كوزينز بفوزهم 42-21.

غادر أبناء عمومة مينيسوتا في غير موسمها لصفقة مدتها أربع سنوات بقيمة 180 مليون دولار مع أتلانتا.

قبل فترة طويلة من الترحيب بعودة Cousins ​​إلى ملعب US Bank Stadium، أصبح بينوم وميتيلوس من المرشحين المفضلين في الدوري بعد توجيه رقصة المصافحة لليندسي لوهان التي ظهرت في فيلم “The Parent Trap” عام 1998.

أظهر الثنائي مهاراتهما خلال فوز الفايكنج 23-17 على جيتس في لندن يوم 6 أكتوبر.

دخل الفايكنج مباراة الأحد في المركز الثاني في NFC North المحملة.